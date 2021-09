Pause automnale dans le Var

Au Village des Talents Créatifs à, découvrez nos plus belles adresses de shopping éco responsable. Vous trouverez des bijoux, des vêtements, des chaussures et des objets de déco made in Var mais aussi des produits solidaires. Découvrez la Cabane, l'un des meublés de charme du, dans un cadre calme et naturel.Situé à proximité de Fréjus et St-Raphaël, le Mas du Centaure vous accueille dans un cadre exceptionnel.