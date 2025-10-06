COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

S’associer à COMO Hotels and Resorts correspond parfaitement à notre vision : offrir un hôtel qui redéfinit les standards du luxe à Melbourne

Occupant, le futur hôtel compterasur-mesure, un centre de bien-être COMO Shambhala, ainsi qu’une piscine intérieure de 20 mètres et un centre de fitness ultramoderne.Massages, soins revitalisants et programmes personnalisés seront proposés, alliant traditions ancestrales et science moderne.Côté restauration, COMO promet une nouvelle destination culinaire sur St Kilda Road, avec un restaurant, un café et un bar ouverts tant aux clients qu’aux habitants.Le design du bâtiment a été confié au cabinet KHA (Kerry Hill Architects), déjà à l’origine de, élu à de multiples reprises parmi les meilleurs hôtels du monde.Lerendra hommage au patrimoine architectural de Melbourne avec une façade en basalte, tandis que les intérieurs offriront un luxe discret et intemporel.", souligne, directeur d’Orchard Piper.