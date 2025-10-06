TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

Un projet à 300 millions de dollars


Le groupe hôtelier de luxe COMO Hotels and Resorts a été choisi par le promoteur Orchard Piper pour opérer un nouveau complexe hôtelier et résidentiel sur St Kilda Road, à Melbourne. Baptisé The Carter Building, ce projet de 300 millions de dollars marque la deuxième implantation de la marque en Australie, après le COMO The Treasury à Perth.


Rédigé par le Mardi 7 Octobre 2025

COMO Hotels and Resorts s’implante à Melbourne avec un nouveau projet hôtelier - Depositphotos.com, @GBP27
Le groupe singapourien COMO Hotels and Resorts poursuit son expansion internationale.

Sélectionné par Orchard Piper et son partenaire The Carter Group, l’opérateur hôtelier de renom dirigera un nouveau projet emblématique à Melbourne : The Carter Building.

Prévu pour ouvrir début 2028, cet ensemble mêlera un hôtel haut de gamme et 54 résidences privées au cœur de l’avenue mythique de St Kilda Road.

"Melbourne est une ville célébrée pour son design, sa gastronomie et sa culture, faisant d’elle la destination idéale pour COMO Hotels and Resorts", explique Olivier Jolivet, directeur général du groupe.

Avec 18 hôtels, resorts et îles privées à travers le monde, dont le futur COMO Le Beauvallon à Saint-Tropez prévu pour 2026, le groupe signe ici sa première adresse sur la côte est australienne.

COMO Hotels Melbourne, un sanctuaire de bien-être et d’élégance

Occupant les neuf premiers étages de The Carter Building, le futur hôtel comptera 102 chambres et suites familiales sur-mesure, un centre de bien-être COMO Shambhala, ainsi qu’une piscine intérieure de 20 mètres et un centre de fitness ultramoderne.

Massages, soins revitalisants et programmes personnalisés seront proposés, alliant traditions ancestrales et science moderne.

Côté restauration, COMO promet une nouvelle destination culinaire sur St Kilda Road, avec un restaurant, un café et un bar ouverts tant aux clients qu’aux habitants.

Le design du bâtiment a été confié au cabinet KHA (Kerry Hill Architects), déjà à l’origine de COMO The Treasury à Perth, élu à de multiples reprises parmi les meilleurs hôtels du monde.

Le Carter Building rendra hommage au patrimoine architectural de Melbourne avec une façade en basalte, tandis que les intérieurs offriront un luxe discret et intemporel.

"S’associer à COMO Hotels and Resorts correspond parfaitement à notre vision : offrir un hôtel qui redéfinit les standards du luxe à Melbourne", souligne Luke McKie, directeur d’Orchard Piper.

A lire aussi : Var : Le Beauvallon ouvre ses portes au public durant l'été 2025


Lu 186 fois

Tags : como, melbourne
