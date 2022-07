Qatar Airways renforce ses vols vers Melbourne et Canberra

Qatar Airways augmentera ses fréquences de vols entre Doha et Melbourne en assurant des vols biquotidiens à partir du 1er octobre prochain.



La compagnie aérienne et le gouvernement de l'État de Victoria ont signé un accord stratégique dans le but "d'accroître la connectivité vers Melbourne".



Le vol supplémentaire vers Melbourne comprendra également un vol de continuation vers Canberra.



Les vols seront opérés en Boeing 777-300ER. Qatar Airways renforcera ainsi son réseau et assurera un total de 40 vols hebdomadaires vers l'Australie avec six destinations desservies dont Melbourne, Adélaïde, Brisbane, Canberra, Perth et Sydney.



Qatar Airways a récemment annoncé son partenariat stratégique avec Virgin Australia qui permettra aux voyageurs d'accéder à une réseau vers 35 destinations ainsi que vers ses destinations court-courriers récemment relancées, notamment les îles Fidji et Queenstown en Nouvelle-Zélande.