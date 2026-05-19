Le Burgundy Paris rénove ses Junior Suites et lance une Suite Executive

Le Le Burgundy Paris dévoile sa rénovation poursuivant la modernisation de ses hébergements avec plusieurs suites entièrement repensées.
Les Junior Suites ont été réorganisées afin d’améliorer la circulation entre le salon et la chambre. Les espaces sont désormais reliés par une double porte coulissante intégrant le bureau et le minibar.
L’établissement a également remplacé les moquettes par du parquet et intégré du mobilier sur mesure. Les chambres disposent d’un lit central accompagné d’une tête de lit reprenant un motif cannage noir et blanc.
Les salles de bain ont aussi été rénovées avec des marbres noirs et blancs et accueillent désormais les produits Susanne Kaufmann déjà utilisés au spa de l’hôtel.
Les Junior Suites ont été réorganisées afin d’améliorer la circulation entre le salon et la chambre. Les espaces sont désormais reliés par une double porte coulissante intégrant le bureau et le minibar.
L’établissement a également remplacé les moquettes par du parquet et intégré du mobilier sur mesure. Les chambres disposent d’un lit central accompagné d’une tête de lit reprenant un motif cannage noir et blanc.
Les salles de bain ont aussi été rénovées avec des marbres noirs et blancs et accueillent désormais les produits Susanne Kaufmann déjà utilisés au spa de l’hôtel.
Une nouvelle catégorie de suite
Le Burgundy Paris inaugure également une nouvelle Suite Executive. Plus spacieuse, elle comprend un salon indépendant et une chambre séparée dans un esprit inspiré des appartements parisiens.
Le projet a été imaginé par Jean-Philippe Nuel avec des références au quartier situé entre la rue Cambon, la place Vendôme et la rue Saint-Honoré, notamment à travers plusieurs motifs textiles intégrés dans les éléments décoratifs.
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