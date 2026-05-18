Venise : j'ai testé l’Almar Jesolo Resort & Spa 5 étoiles

Venise : j'ai testé l’Almar Jesolo Resort & Spa ***** - Une allure résolument contemporaine Photo : PB
En ce début mai, la vaste terrasse baignée de soleil de la suite Prestige 703 ouvre sur la plage privée en contrebas où s’échouent les vagues de l’Adriatique. L’air marin est vif, le calme absolu.
Alors que s’ouvre la Biennale d’art contemporain qui attire à Venise en Italie des foules du monde entier, à quelques kilomètres de là, le Resort de luxe Almar Jesolo Resort & Spa***** continue, lui, d’offrir, son habituel cadre apaisant, idéal pour prendre du recul pendant un long week-end ou une semaine de vacances avec une perspective assez inédite : profiter du grand air, des bains de mer, d’une offre bien-être très étudiée, tout en filant, si l’envie vous en prend, découvrir quelques joyaux de la Vénétie.
Alors que s’ouvre la Biennale d’art contemporain qui attire à Venise en Italie des foules du monde entier, à quelques kilomètres de là, le Resort de luxe Almar Jesolo Resort & Spa***** continue, lui, d’offrir, son habituel cadre apaisant, idéal pour prendre du recul pendant un long week-end ou une semaine de vacances avec une perspective assez inédite : profiter du grand air, des bains de mer, d’une offre bien-être très étudiée, tout en filant, si l’envie vous en prend, découvrir quelques joyaux de la Vénétie.
Une aventure familiale
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En quelques décennies, Jesolo, petite localité baignée par la mer Adriatique à une quarantaine de kilomètres seulement de la mythique Place Saint-Marc de Venise, est devenue une station balnéaire prisée. Ses 15 km de plage pavillon bleue y ont évidemment contribué.
Installé directement sur cette immense plage de sable blond, face à la mer, à proximité d’une pinède, l'Almar Jesolo Resort & Spa***** a été son premier cinq étoiles.
Ce complexe est, depuis 2014, entre les mains du groupe italien HNH Hospitality qui, spécialisé sur le segment haut-de-gamme (4 et 5 étoiles), gère actuellement 19 d’établissements (quatre autres sont en projet) en Italie, notamment à travers des franchises : Best Western, IHG, Hilton...
HNH, c'est une aventure familiale démarrée à Jesolo, en 1962, par Angelo Boccato et, développée, depuis, par son fils Loris puis par son petit-fils Lucca en collaboration avec fonds d’investissements et grandes chaînes hôtelières internationales.
L’Almar Jesolo Resort & Spa qui a désormais deux frères quasiment jumeaux (un en Sardaigne, l’autre en Sicile) est, à n’en pas douter, le flag ship de sa marque ***** Almar.
Installé directement sur cette immense plage de sable blond, face à la mer, à proximité d’une pinède, l'Almar Jesolo Resort & Spa***** a été son premier cinq étoiles.
Ce complexe est, depuis 2014, entre les mains du groupe italien HNH Hospitality qui, spécialisé sur le segment haut-de-gamme (4 et 5 étoiles), gère actuellement 19 d’établissements (quatre autres sont en projet) en Italie, notamment à travers des franchises : Best Western, IHG, Hilton...
HNH, c'est une aventure familiale démarrée à Jesolo, en 1962, par Angelo Boccato et, développée, depuis, par son fils Loris puis par son petit-fils Lucca en collaboration avec fonds d’investissements et grandes chaînes hôtelières internationales.
L’Almar Jesolo Resort & Spa qui a désormais deux frères quasiment jumeaux (un en Sardaigne, l’autre en Sicile) est, à n’en pas douter, le flag ship de sa marque ***** Almar.
Un design "Made in Italy"
Agrandi en 2022, cet élégant complexe s’ouvre sur un vaste lobby ponctué de fauteuils et canapés confortables et agrémenté de touches bleues. La réception est ouverte 24h/24.
Il propose 156 chambres (de deux catégories) et 28 suites (de cinq catégories) au design contemporain «Made in Italy», épuré, aux couleurs claires, et à la literie très confortable.
Fleurs fraîches, corbeille de fruits et bouteille de prosecco rosé (normal, la zone de production n’est pas loin !) y attendent les clients qui peuvent, à tout moment, faire appel au room service.
Chambres comme suites sont baignées de lumière. Les unes ont vue sur la mer, les autres sur le jardin, toutes sont spacieuses et dotées d’une terrasse.
La chambre standard fait tout de même 28 m2 et sa terrasse –la plus petite- 10 m2. Compter à partir de 350 € la nuit.
La plus grande suite, la Loft Suite Aria, mesure, elle, pas moins de 110m2. Elle abrite un sauna privé, une vasque d’hydro-massage, et 30 m2 de terrasse ! Juchée au dernier étage, elle offre des vues spectaculaires sur la mer.
La suite Prestige 703 où j’ai logé, accueillait dans ses 52 m2, un salon (le canapé peut se transformer en lit), une salle d’eau, une salle de bain, deux toilettes, un petit dressing et une chambre. Sa terrasse de 20 m2 vue mer était idéale pour s'imprégner du paysage ou lire, en écoutant le bruit des vagues !
Il propose 156 chambres (de deux catégories) et 28 suites (de cinq catégories) au design contemporain «Made in Italy», épuré, aux couleurs claires, et à la literie très confortable.
Fleurs fraîches, corbeille de fruits et bouteille de prosecco rosé (normal, la zone de production n’est pas loin !) y attendent les clients qui peuvent, à tout moment, faire appel au room service.
Chambres comme suites sont baignées de lumière. Les unes ont vue sur la mer, les autres sur le jardin, toutes sont spacieuses et dotées d’une terrasse.
La chambre standard fait tout de même 28 m2 et sa terrasse –la plus petite- 10 m2. Compter à partir de 350 € la nuit.
La plus grande suite, la Loft Suite Aria, mesure, elle, pas moins de 110m2. Elle abrite un sauna privé, une vasque d’hydro-massage, et 30 m2 de terrasse ! Juchée au dernier étage, elle offre des vues spectaculaires sur la mer.
La suite Prestige 703 où j’ai logé, accueillait dans ses 52 m2, un salon (le canapé peut se transformer en lit), une salle d’eau, une salle de bain, deux toilettes, un petit dressing et une chambre. Sa terrasse de 20 m2 vue mer était idéale pour s'imprégner du paysage ou lire, en écoutant le bruit des vagues !
Un cadre idéal pour décompresser
Une piscine chauffée exceptionnelle. Photo : PB
Idéal pour décompresser, l’Almar Jesolo Resort & Spa***** permet de s’offrir un bon bol d’air marin pur, sans jamais s’ennuyer !
Sur sa plage privée, les clients trouvent des chaises longues et des parasols pour papoter et (ou) bronzer. Les plus actifs jouent au ballon ou nagent.
Bon à savoir : sur une longue distance, la mer est peu profonde, ce qui rassure les familles avec enfants.
Si la mer est, comme en ce début mai, encore un peu fraîche, l’hôtel offre une appréciable alternative : sa piscine extérieure longue de 70 mètres – partiellement couverte– est chauffée de 27 à 30 degrés.
Bien mieux, il est possible de déjeuner sur la terrasse du restaurant qui la jouxte et d’aller piquer une tête de temps en temps, si l’envie vous en prend.
Manifestement, la clientèle raffinée et exigeante qui fréquente ce complexe ne s’en prive pas ! Parmi elle, beaucoup d’Italiens, d’Autrichiens, d’Européens de l’Est et aussi de Français que l’Almar Jesolo Resort & Spa espère attirer en plus grand nombre à l’avenir.
Sur sa plage privée, les clients trouvent des chaises longues et des parasols pour papoter et (ou) bronzer. Les plus actifs jouent au ballon ou nagent.
Bon à savoir : sur une longue distance, la mer est peu profonde, ce qui rassure les familles avec enfants.
Si la mer est, comme en ce début mai, encore un peu fraîche, l’hôtel offre une appréciable alternative : sa piscine extérieure longue de 70 mètres – partiellement couverte– est chauffée de 27 à 30 degrés.
Bien mieux, il est possible de déjeuner sur la terrasse du restaurant qui la jouxte et d’aller piquer une tête de temps en temps, si l’envie vous en prend.
Manifestement, la clientèle raffinée et exigeante qui fréquente ce complexe ne s’en prive pas ! Parmi elle, beaucoup d’Italiens, d’Autrichiens, d’Européens de l’Est et aussi de Français que l’Almar Jesolo Resort & Spa espère attirer en plus grand nombre à l’avenir.
Une intéressante offre MICE
Si couples et familles composent le gros de la clientèle, l’Almar Jesolo Resort & Spa***** s’adresse aussi à la clientèle MICE.
Il dispose de 10 salles pour accueillir réunions d’affaires, défilés de mode, conférences médicales, session de formation, présentations d’entreprise...
Lorsqu’elle s’agrandit des deux galeries installées en mezzanine, la plus grande de ses salles met à disposition 600 m2 et peut accueillir jusqu’à 530 personnes. Avec possibilité de la déployer en format auditorium ou, au contraire, d’y installer de nombreuses petites tables.
A proximité, le River Lounge Bar permet d’organiser aisément coffee break ou repas.
Il dispose de 10 salles pour accueillir réunions d’affaires, défilés de mode, conférences médicales, session de formation, présentations d’entreprise...
Lorsqu’elle s’agrandit des deux galeries installées en mezzanine, la plus grande de ses salles met à disposition 600 m2 et peut accueillir jusqu’à 530 personnes. Avec possibilité de la déployer en format auditorium ou, au contraire, d’y installer de nombreuses petites tables.
A proximité, le River Lounge Bar permet d’organiser aisément coffee break ou repas.
Un Spa hors du commun
Membre du réseau Healing Hotels of the World dédié à l’hospitalité bien-être, l’Almar Jesolo Spa & Resort a un atout maître : son Spa.
Plusieurs fois primé, ce refuge de 2 000 m² se veut un antidote contre le stress et les tensions. Il a d'ailleurs été consacré, en 2023, Best Luxury Spa Resort en Italie et, Best Luxury Wellness Resort en Europe !
L’accès à ce Spa -autorisé dès 16 ans- est bienveillant et apaisant. L’expérience qui inclut aussi une salle de fitness, commence par la zone humide : on y trouve hamman, sauna et piscine intérieure pour décontracter ses muscles et son esprit dans l’eau. En traversant un tunnel en verre, l'accès à la piscine extérieure est aisé.
Au deuxième étage, les 9 cabines et le Spa privé exclusif avec vue sur la mer permettent de savourer un des soins du Menu Bien-être réalisés avec la ligne de cosmétique Almablu. Ils utilisent aussi des produits Thalgo et Philip Martin's, une gamme de cosmétiques bio sans additifs originaire de la ville voisine de Vicenze. Attention, il faut réserver à l’avance !
A l’arrivée, les deux hôtesses d’accueil s’enquièrent longuement de vos (éventuelles) pathologies et allergies, afin que l’une des quatre thérapeutes prenne ... soin de vous, à bon escient. Une expérience de grande qualité !
La promesse du massage Sea Flow réalisé tout en douceur pendant 50 minutes (115 €) avec un mélange tiède d’huiles d’amande, d’olive, de noyaux d’abricot et de jujube, a tenu toutes ses promesses : nous en sommes sortie totalement décontractée et sereine.
Plusieurs fois primé, ce refuge de 2 000 m² se veut un antidote contre le stress et les tensions. Il a d'ailleurs été consacré, en 2023, Best Luxury Spa Resort en Italie et, Best Luxury Wellness Resort en Europe !
L’accès à ce Spa -autorisé dès 16 ans- est bienveillant et apaisant. L’expérience qui inclut aussi une salle de fitness, commence par la zone humide : on y trouve hamman, sauna et piscine intérieure pour décontracter ses muscles et son esprit dans l’eau. En traversant un tunnel en verre, l'accès à la piscine extérieure est aisé.
Au deuxième étage, les 9 cabines et le Spa privé exclusif avec vue sur la mer permettent de savourer un des soins du Menu Bien-être réalisés avec la ligne de cosmétique Almablu. Ils utilisent aussi des produits Thalgo et Philip Martin's, une gamme de cosmétiques bio sans additifs originaire de la ville voisine de Vicenze. Attention, il faut réserver à l’avance !
A l’arrivée, les deux hôtesses d’accueil s’enquièrent longuement de vos (éventuelles) pathologies et allergies, afin que l’une des quatre thérapeutes prenne ... soin de vous, à bon escient. Une expérience de grande qualité !
La promesse du massage Sea Flow réalisé tout en douceur pendant 50 minutes (115 €) avec un mélange tiède d’huiles d’amande, d’olive, de noyaux d’abricot et de jujube, a tenu toutes ses promesses : nous en sommes sortie totalement décontractée et sereine.
A table, de délicieuses tentations
A l’Almar Jesolo Resort & Spa, la journée commence soit par une collation en chambre, soit par un petit déjeuner-buffet au restaurant Mediterra que l'on prend volontiers, s’il fait beau, sur la terrasse qui borde la piscine sur laquelle donne aussi The Ligthblue Bar où l’on résiste rarement, en cours de journée, à l'envie de boire un verre. Ou de s’offrir un Afternoon Tea.
A l’heure des repas, retour au Restaurant Mediterra. Si, à midi, on préfère la terrasse, le soir, en revanche, on s’installe de préférence dans la salle à manger aux élégants tons blancs et gris.
Les rendez-vous gourmands y sont guidés par la saisonnalité et l’inspiration du Chef Salvatore Pullara dont les assiettes, inventives, combinent ses origines siciliennes et la tradition vénitienne.
Sur la carte (à midi) comme sur les menus (le soir) abondent légumes et poissons, sans pour autant exclure la viande.
Bien sûr, salades comme pâtes sont excellents, mais on a particulièrement apprécié la sole aux câpres et à la tomate, les tentacules de poulpe grillés, le bar à la vapeur. On a été séduite, également, par un original tiramisu nappé de thé Matcha.
A ceux qui le souhaitent, sont proposés des vins : la cave compte 200 références, mais les nectars du cru, en particulier les blancs secs et le Prosecco valent le détour.
A l’heure des repas, retour au Restaurant Mediterra. Si, à midi, on préfère la terrasse, le soir, en revanche, on s’installe de préférence dans la salle à manger aux élégants tons blancs et gris.
Les rendez-vous gourmands y sont guidés par la saisonnalité et l’inspiration du Chef Salvatore Pullara dont les assiettes, inventives, combinent ses origines siciliennes et la tradition vénitienne.
Sur la carte (à midi) comme sur les menus (le soir) abondent légumes et poissons, sans pour autant exclure la viande.
Bien sûr, salades comme pâtes sont excellents, mais on a particulièrement apprécié la sole aux câpres et à la tomate, les tentacules de poulpe grillés, le bar à la vapeur. On a été séduite, également, par un original tiramisu nappé de thé Matcha.
A ceux qui le souhaitent, sont proposés des vins : la cave compte 200 références, mais les nectars du cru, en particulier les blancs secs et le Prosecco valent le détour.
Venise, presque sans la cohue ?
Cela vaut le coup aussi d’expérimenter une autre promesse de l’hôtel : profiter de la beauté intemporelle de Venise et de sa lagune, tout en échappant pour l'essentiel à son agitation !
Tout comme pour les transferts depuis (et vers) l’aéroport, le réception de l’Almar Jesolo Resort & Spa réserve, à la demande, un taxi pour vous conduire à l’embarcadère de Punta Sabbioni, d’où la Moto Nave (20 € l’aller-retour) mène en une demi-heure jusqu’à la place Saint-Marc, à Venise.
La Serenissime s'offre alors à vous. On la retrouve toujours avec émotion. Attention quand même : pour lutter contre le surtourisme, la ville impose désormais aux excursionnistes d’un jour le paiement d’une taxe (5 €) à régler d’avance sur le site internet dédié : un QR code est à présenter en cas de contrôle.
Attention aussi : mieux vaut également acheter à l'avance -en ligne- les billets d’entrée pour les « incontournables » Palais des Doges et Basilique Saint-Marc. Même chose pour se hisser (avec un ascenseur, tout de même !) jusqu’en haut du campanile de Saint-Marc, d’où la vue est sublime sur la ville, la lagune et ses îles. Ceux qui ont déjà tenté l’expérience, ont souvent envie de la renouveler. Evitez tout de même, l'heure où sonnent les cloches !
Tout comme pour les transferts depuis (et vers) l’aéroport, le réception de l’Almar Jesolo Resort & Spa réserve, à la demande, un taxi pour vous conduire à l’embarcadère de Punta Sabbioni, d’où la Moto Nave (20 € l’aller-retour) mène en une demi-heure jusqu’à la place Saint-Marc, à Venise.
La Serenissime s'offre alors à vous. On la retrouve toujours avec émotion. Attention quand même : pour lutter contre le surtourisme, la ville impose désormais aux excursionnistes d’un jour le paiement d’une taxe (5 €) à régler d’avance sur le site internet dédié : un QR code est à présenter en cas de contrôle.
Attention aussi : mieux vaut également acheter à l'avance -en ligne- les billets d’entrée pour les « incontournables » Palais des Doges et Basilique Saint-Marc. Même chose pour se hisser (avec un ascenseur, tout de même !) jusqu’en haut du campanile de Saint-Marc, d’où la vue est sublime sur la ville, la lagune et ses îles. Ceux qui ont déjà tenté l’expérience, ont souvent envie de la renouveler. Evitez tout de même, l'heure où sonnent les cloches !
Et aussi Trévise, Padoue, Vicence...
Du haut de ce campanile, on s’approprie mieux cette cité mythique, avant de sauter dans un vaporetto pour remonter le Grand canal pour admirer la façade des palais vénitiens.
On musarde ensuite de petites rues en placettes jusqu’à la Place Saint-Marc pour s’attabler à la terrasse du mythique Café Florian ! Ouvert depuis 1720, il a vu défiler un nombre incalculable d'écrivains et de musiciens.
Bien sûr, cette année, les amateurs d’art ne rateront pas la 61e Biennale d’art contemporain qui se tient jusqu'au 22 novembre aux Giardini, à l'Arsenal, dans les palais, les galeries d'art et même les églises !
Même si Venise reste fascinante, un séjour à l’Almar Jesolo gagne aussi à être enrichi par une escapade (toujours en taxi, sauf si l’on dispose de son véhicule personnel ou d’une voiture de location) jusqu’à Trévise, la « petite Venise » aux nombreux canaux. Ou jusqu’à Padoue, la ville de saint Antoine, voire même jusqu’à Vicence (Vicenza en italien).
Bien que plus éloignée, Vicence vaut vraiment le coup : ses superbes palais et villas ont été conçus par Andrea Palladio, le célèbre architecte de la Renaissance. Ce véritable joyau reste un visage trop peu connu de la Vénétie !
On musarde ensuite de petites rues en placettes jusqu’à la Place Saint-Marc pour s’attabler à la terrasse du mythique Café Florian ! Ouvert depuis 1720, il a vu défiler un nombre incalculable d'écrivains et de musiciens.
Bien sûr, cette année, les amateurs d’art ne rateront pas la 61e Biennale d’art contemporain qui se tient jusqu'au 22 novembre aux Giardini, à l'Arsenal, dans les palais, les galeries d'art et même les églises !
Même si Venise reste fascinante, un séjour à l’Almar Jesolo gagne aussi à être enrichi par une escapade (toujours en taxi, sauf si l’on dispose de son véhicule personnel ou d’une voiture de location) jusqu’à Trévise, la « petite Venise » aux nombreux canaux. Ou jusqu’à Padoue, la ville de saint Antoine, voire même jusqu’à Vicence (Vicenza en italien).
Bien que plus éloignée, Vicence vaut vraiment le coup : ses superbes palais et villas ont été conçus par Andrea Palladio, le célèbre architecte de la Renaissance. Ce véritable joyau reste un visage trop peu connu de la Vénétie !
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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