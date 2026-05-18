Venise : j'ai testé l’Almar Jesolo Resort & Spa 5 étoiles

A l’Almar Jesolo Resort & Spa, la journée commence soit par une collation en chambre, soit par un petit déjeuner-buffet au restaurant Mediterra que l'on prend volontiers, s’il fait beau, sur la terrasse qui borde la piscine sur laquelle donne aussi The Ligthblue Bar où l’on résiste rarement, en cours de journée, à l'envie de boire un verre. Ou de s’offrir un Afternoon Tea.



A l’heure des repas, retour au Restaurant Mediterra. Si, à midi, on préfère la terrasse, le soir, en revanche, on s’installe de préférence dans la salle à manger aux élégants tons blancs et gris.



Les rendez-vous gourmands y sont guidés par la saisonnalité et l’inspiration du Chef Salvatore Pullara dont les assiettes, inventives, combinent ses origines siciliennes et la tradition vénitienne.



Sur la carte (à midi) comme sur les menus (le soir) abondent légumes et poissons, sans pour autant exclure la viande.



Bien sûr, salades comme pâtes sont excellents, mais on a particulièrement apprécié la sole aux câpres et à la tomate, les tentacules de poulpe grillés, le bar à la vapeur. On a été séduite, également, par un original tiramisu nappé de thé Matcha.



A ceux qui le souhaitent, sont proposés des vins : la cave compte 200 références, mais les nectars du cru, en particulier les blancs secs et le Prosecco valent le détour.