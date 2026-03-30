Portrait Hôtels & Resorts : Ferragamo vise Venise, Naples et la Côte amalfitaine [ABO]

TourMaG - Loin de se limiter, comme jadis, aux biens (voitures, montres, vêtements, accessoires, chaussures, bijoux, etc.), les grandes marques de luxe s'aventurent dans le domaine de l'hospitalité. C'est le cas de LVMH (Belmond, Cheval Blanc) comme de Ferragamo. Cette approche globale est-elle l'avenir ?



Valeriano Antonioli : Une précision, pour commencer. La Lungarno Collection, dont le président est Leonardo Ferragamo, appartient en propre à la famille Ferragamo depuis trente ans. Elle a donc été précurseur quand elle s'est lancée dans l'hospitalité.



Revenons-en au fond de votre question : les grands groupes ont compris que les acheteurs de produits de grand luxe étaient les mêmes que les clients des hôtels très haut de gamme. Ils cherchent donc les moyens de capter cette clientèle.



Cette approche est d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui, l'expérience compte plus que les biens matériels, car l'expérience n'a pas de limites : elle est ce qui donne le plus de satisfaction, ce qui fait grandir.



Si vous allez dans une ville sans guide ni ami, vous risquez de vous perdre. En revanche, si quelqu'un vous accompagne, votre expérience change. C'est à cela que travaille la marque Portrait : vous aider à construire votre expérience parce que cela change tout !



TourMaG - La notion de luxe a bien changé...



Valeriano Antonioli : Pas sûr que le mot "luxe" soit encore approprié ! Avant, le luxe était synonyme de rareté.



Aujourd'hui, les boutiques communément reconnues comme de luxe ont essaimé dans le monde entier. Ainsi, les grandes marques de couture sont accessibles presque partout. Quant aux biens luxueux, ils peuvent se multiplier quasiment à l'infini.



En revanche, dans le monde l'hospitalité, les hôtels très haut de gamme restent uniques. Le Ritz n'est qu'à Paris. Et le Portrait Milano n'a pas d'équivalent car ses 73 chambres sont installées au cœur du quartier de la mode de Milan.



La marque Portrait Hotels & Resorts porte les valeurs qui nous animent : créer des expériences porteuses de sens, enracinées dans la beauté, l'artisanat et une véritable connexion humaine.