logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Le Collectionist dévoile une île privée au large de la côte Amalfitaine

Un cadre naturel propice à la déconnexion


Au large de la côte Amalfitaine, Le Collectionist dévoile une nouvelle adresse : Lubrense Private Island. Accessible uniquement par bateau, cette île privée mise sur l’isolement, la nature et l’exclusivité, tout en restant à proximité des hauts lieux touristiques de la région.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 12:48

Lubrense Private Island - Amalfi, Italie - Photo : Le Collectionist
Lubrense Private Island - Amalfi, Italie - Photo : Le Collectionist
CroisiEurope
Le spécialiste de la location de villas haut de gamme Le Collectionist enrichit son portefeuille avec une nouvelle adresse exclusive : Lubrense Private Island, située face à la côte Amalfitaine, en Italie.

Accessible uniquement par bateau, cette île privée se trouve à environ 15 à 20 minutes de navigation des villages emblématiques de la péninsule sorrentine.

Elle offre ainsi un équilibre entre isolement et proximité avec l’animation touristique de la région.

Présentée comme un lieu "hors du temps", l’île se distingue par un environnement naturel préservé, entre mer Méditerranée et végétation méditerranéenne.

Un lieu de déconnexion

Autres articles
Sur place, les activités proposées s’inscrivent dans cette logique de déconnexion : promenades sur les sentiers, baignades en mer ou encore snorkeling dans des eaux cristallines.

Le site possède également une dimension historique. Des vestiges datant de l’époque romaine témoignent d’une occupation ancienne.

Plus récemment, dans les années 1950, l’île a été investie par Eduardo De Filippo, acteur et dramaturge italien, qui en avait fait un lieu de retraite et d’inspiration.


Lu 223 fois

Tags : italie, le collectionist
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys, les nouveautés de mars

Explora Journeys, les nouveautés de mars
Et si le plus bel hôtel n’était pas un hôtel... C'est par cette affirmation audacieuse qu'Explora...
Dernière heure

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France

La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme

Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira le 27 avril 2026

Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026

Brand News

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la...
Les annonces

DURANCE EVASION - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Châteaurenard (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOTION CONSEIL VACANCES - Commercial expérimenté H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

RIU Hotels &amp; Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Congrès, directive, valorisation du métier... 3 infos à retenir sur les Entreprises du Voyage

Congrès, directive, valorisation du métier... 3 infos à retenir sur les Entreprises du Voyage
Partez en France

Partez en France

La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme

La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026

Conflit au Moyen-Orient : les intentions de voyage évoluent pour le printemps 2026
Production

Production

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026

Retournement d'entreprise : Asia finaliste du Prix Ulysse 2026
AirMaG

AirMaG

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?

Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?
Transport

Transport

Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France

Trenitalia France : un centre de maintenance pour les trains à grande vitesse prévu en Île-de-France
La Travel Tech

La Travel Tech

Kolet enrichit son application avec les appels internationaux

Kolet enrichit son application avec les appels internationaux
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Collectionist dévoile une île privée au large de la côte Amalfitaine

Le Collectionist dévoile une île privée au large de la côte Amalfitaine
HotelMaG

Hébergement

Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa & Thalasso rouvrira le 27 avril 2026

Saint-Jean-de-Luz : le Grand Hôtel Spa &amp; Thalasso rouvrira le 27 avril 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
CruiseMaG

CruiseMaG

Moyen-Orient : Celestyal annule deux nouvelles croisières en Méditerranée

Moyen-Orient : Celestyal annule deux nouvelles croisières en Méditerranée
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias