Le Collectionist dévoile une île privée au large de la côte Amalfitaine

Le spécialiste de la location de villas haut de gamme Le Collectionist enrichit son portefeuille avec une nouvelle adresse exclusive : Lubrense Private Island, située face à la côte Amalfitaine, en Italie.
Accessible uniquement par bateau, cette île privée se trouve à environ 15 à 20 minutes de navigation des villages emblématiques de la péninsule sorrentine.
Elle offre ainsi un équilibre entre isolement et proximité avec l’animation touristique de la région.
Présentée comme un lieu "hors du temps", l’île se distingue par un environnement naturel préservé, entre mer Méditerranée et végétation méditerranéenne.
Accessible uniquement par bateau, cette île privée se trouve à environ 15 à 20 minutes de navigation des villages emblématiques de la péninsule sorrentine.
Elle offre ainsi un équilibre entre isolement et proximité avec l’animation touristique de la région.
Présentée comme un lieu "hors du temps", l’île se distingue par un environnement naturel préservé, entre mer Méditerranée et végétation méditerranéenne.
Un lieu de déconnexion
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Sur place, les activités proposées s’inscrivent dans cette logique de déconnexion : promenades sur les sentiers, baignades en mer ou encore snorkeling dans des eaux cristallines.
Le site possède également une dimension historique. Des vestiges datant de l’époque romaine témoignent d’une occupation ancienne.
Plus récemment, dans les années 1950, l’île a été investie par Eduardo De Filippo, acteur et dramaturge italien, qui en avait fait un lieu de retraite et d’inspiration.
Le site possède également une dimension historique. Des vestiges datant de l’époque romaine témoignent d’une occupation ancienne.
Plus récemment, dans les années 1950, l’île a été investie par Eduardo De Filippo, acteur et dramaturge italien, qui en avait fait un lieu de retraite et d’inspiration.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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