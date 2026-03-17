Le Collectionist dévoile une île privée au large de la côte Amalfitaine

Un cadre naturel propice à la déconnexion

Au large de la côte Amalfitaine, Le Collectionist dévoile une nouvelle adresse : Lubrense Private Island. Accessible uniquement par bateau, cette île privée mise sur l’isolement, la nature et l’exclusivité, tout en restant à proximité des hauts lieux touristiques de la région.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 18 Mars 2026 à 12:48

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