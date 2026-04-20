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Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Neuf Resorts, trois destinations et une promesse : un séjour adapté sur mesure pour chaque type de voyageur.


Embarquez pour une aventure inoubliable avec Viva Resorts by Wyndham, groupe hôtelier leader en tout inclus et tout confort, situé en République dominicaine, au Mexique et aux Bahamas. Avec ses 9 adresses d'exception, Viva Resorts by Wyndham invite à vivre des moments magiques, quelles que soient les envies. Que l’on soit en quête d’aventure avec des activités sportives variées, d’évasion sous l'eau grâce à la plongée, ou de pure détente sur des plages de rêve, chaque instant devient une célébration. Plongez dans un univers de découvertes, de loisirs et de spectacles éblouissants, pour des vacances où chaque détail est pensé pour émerveiller.


Rédigé par Viva Resorts by Wyndham le Lundi 20 Avril 2026 à 06:29

© Viva Miches by Wyndham
© Viva Miches by Wyndham
CroisiEurope

Des activités sportives diversifiées accessibles à tous


Le groupe hôtelier propose un large programme d'activités conçu pour convenir à tous les profils de vacanciers, des plus sportifs aux plus détendus.

A tout moment, les clients de l’hôtel peuvent profiter d’activités sportives non motorisés en illimité comme des cours collectifs de planche à voile, cours de canoë-kayak, de voile, water-polo, aquagym, tennis (jour et nuit), aérobic, stretching, volley-ball, beach-volley, tir à l’arc, pétanque, vélo, trapèze et padel, pickleball, TRX, paint ball, mur d’escalade, mais aussi de terrains de golf, de cours de plongée ou de kitesurf en supplément…

Nouveau : au Viva Miches by Wyndham, l’offre sportive a été élargie avec de nouvelles activités :
des escapades nautiques le long de la côte, encadrées par notre équipe sportive, alliant entraînement, esprit d'aventure, sensations fortes et découverte d'une plage voisine.

Nous avons ajouté également le TRX, le Jumping Fitness et le Body Blade pour que nos clients puissent rester actifs pendant leurs vacances grâce à des cours dynamiques et avons inauguré une école de cirque pour tous les âges, au cœur du paradis.

Des excursions permettent également de partir à la découverte des environs, que ce soit en République dominicaine, au Mexique ou aux Bahamas, pour enrichir le séjour d'une dimension culturelle et locale.
Kitesurf avec le Viva Tangerine by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham
Kitesurf avec le Viva Tangerine by Wyndham © Viva Resorts by Wyndham

Exploration de la vie sous-marine

Aux Bahamas - Viva Fortuna Beach by Wyndham , en République Dominicaine- (Viva Dominicus Beach et Viva Dominicus Palace by Wyndham- et au Mexique - Viva Maya et Viva Azteca by Wyndham, les centres de plongées sont directement intégrés à l’hôtel et proposent sorties snorkeling ou forfaits incluant plusieurs plongées à tous les amateurs des fonds marins afin de découvrir les trésors des eaux caribéennes. Barrières et jardins de coraux, vie marine, épaves, canyons, cénotes, trous bleus ou nage avec les requins avec le centre Reef Oasis Dive Club aux Bahamas combleront de bonheur et sensations tous les passionnés de plongées sous-marines.

Se dire oui pour la vie

Pour les couples venant de sceller leur union, Viva Resorts by Wyndham propose des forfaits spécialement conçus pour les jeunes mariés, pour une alliance parfaite entre confort et intimité. Dîners tête à tête aux chandelles, spas de classe mondiale, excursions privées... L’atmosphère est idéale pour célébrer le début d’une nouvelle vie à deux, renouveler des vœux ou encore organiser le plus bel événement de sa vie, un mariage inoubliable.
© Viva Fortuna Beach by Wyndham
© Viva Fortuna Beach by Wyndham

Spa & bien-être

Les hôtels Viva Resorts by Wyndham proposent des oasis de détente et de bien-être au cœur de lieux enchanteurs, tel le Viva V Samana by Wyndham et son Coconut Whispers SPA. Son nom fait écho à l’un des fruits les plus nourrissants de nature, connu pour être riche en vitamines essentielles, minéraux et antioxydants. En utilisant chaque composant de la noix de coco, ce spa propose des soins qui relaxent, revitalisent et rechargent les batteries.Les autres resorts disposent également de spas et proposent de nombreuses activités de bien-être : massages, manucures, soins du corps et du visage, jacuzzi, sauna... Rien n’est laissé au hasard pour assurer la plénitude du corps et de l’esprit.

Nouveau : au Viva Miches by Wyndham, nous avons intégré de nouvelles options axées sur le bien-être physique et mental, favorisant un mode de vie sain. Parmi elles, le programme VivaWell, qui propose une expérience de santé holistique (corps, esprit et âme) avec des séances de yoga et des conseils en nutrition internationale.

Coconut Whispers Spa © Viva Resorts by Wyndham
Coconut Whispers Spa © Viva Resorts by Wyndham

Des services pour les petites et grandes tribus

Viva Resorts by Wyndham accueille chaleureusement les tribus et propose des infrastructures et une multitude d’activités adaptées à tous ses hôtes,quel que soit leur âge. Les enfants peuvent profiter d’un programme complet et quotidien d’animations et des kids clubs adaptés aux enfants de 4 à 12 ans, y compris la mini disco en compagnie de Vivito, Viva Resorts by Wyndham s’engage à offrir des vacances familiales mémorables, où petits et grands peuvent créer des souvenirs joyeux et partager des moments de bonheur dans un environnement sûr et accueillant.

OneStopViva, la plateforme B2B du groupe

Les agents de voyages disposent d'un espace dédié via la plateforme B2B OneStopViva, conçue pour faciliter la prise en main et la commercialisation des hôtels Viva Resorts by Wyndham.
De nombreux outils y sont accessibles : fiches techniques, brochures et kit groupes en francais pour chaque hôtel, dernières photos et vidéos, ainsi que des tarifs Travel Agent réservés aux professionnels.

VIVA VIBE, le programme de divertissement du groupe

VIVA VIBE est le programme de divertissement proposé dans l'ensemble des Resorts Viva au Mexique, en République dominicaine et aux Bahamas, tout au long de l'année.
Du matin jusqu'au soir, animations et soirées rythment le séjour dans une ambiance conviviale : fêtes blanches sur la plage, nuits néon, discothèques silencieuses, soirées mousse, beach parties et animations thématiques sont au programme, pour les petits comme pour les grands.

VIVA VIBE s'inscrit comme un fil conducteur du séjour, pensé pour créer une atmosphère festive et accessible à tous les vacanciers.
Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !
Viva Resorts by Wyndham

Bénédicte Courné
Mobile : 06 08 32 58 74
Email : benedicte@hotels-collection.com

Site web : www.vivaresorts.com

Plateforme B2B : https://onestopviva.net/

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Tags : Viva Resorts
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