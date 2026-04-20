Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Les hôtels Viva Resorts by Wyndham proposent des oasis de détente et de bien-être au cœur de lieux enchanteurs, tel le Viva V Samana by Wyndham et son Coconut Whispers SPA. Son nom fait écho à l’un des fruits les plus nourrissants de nature, connu pour être riche en vitamines essentielles, minéraux et antioxydants. En utilisant chaque composant de la noix de coco, ce spa propose des soins qui relaxent, revitalisent et rechargent les batteries.Les autres resorts disposent également de spas et proposent de nombreuses activités de bien-être : massages, manucures, soins du corps et du visage, jacuzzi, sauna... Rien n’est laissé au hasard pour assurer la plénitude du corps et de l’esprit.



Nouveau : au Viva Miches by Wyndham, nous avons intégré de nouvelles options axées sur le bien-être physique et mental, favorisant un mode de vie sain. Parmi elles, le programme VivaWell, qui propose une expérience de santé holistique (corps, esprit et âme) avec des séances de yoga et des conseils en nutrition internationale.



