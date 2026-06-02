Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 1er juin 2026 :
Le tourisme mondial reste en croissance malgré les tensions géopolitiques
Bali : la “guerre des taxis” complique la vie des touristes
Égypte : le tourisme poursuit sa forte croissance en 2026
Madrid mise sur l’intelligence touristique pour gérer sa croissance
États-Unis : les prix des vols internationaux commencent à redescendre
Cuba : les grands groupes hôteliers espagnols se retirent sous la pression américaine
Tokyo : Shibuya sanctionne désormais les dépôts de déchets dans la rue
Une nouvelle ligne ferroviaire de 1 300 km reliera l’Allemagne à la frontière ukrainienne
Les hôtels estiment avoir un avantage sur les plateformes de réservation grâce à l’IA
Insolite ! Direction “l’enfer” : le bus 666 vers Hel fait son grand retour en Pologne
Le tourisme mondial reste en croissance malgré les tensions géopolitiques
Bali : la “guerre des taxis” complique la vie des touristes
Égypte : le tourisme poursuit sa forte croissance en 2026
Madrid mise sur l’intelligence touristique pour gérer sa croissance
États-Unis : les prix des vols internationaux commencent à redescendre
Cuba : les grands groupes hôteliers espagnols se retirent sous la pression américaine
Tokyo : Shibuya sanctionne désormais les dépôts de déchets dans la rue
Une nouvelle ligne ferroviaire de 1 300 km reliera l’Allemagne à la frontière ukrainienne
Les hôtels estiment avoir un avantage sur les plateformes de réservation grâce à l’IA
Insolite ! Direction “l’enfer” : le bus 666 vers Hel fait son grand retour en Pologne
Le tourisme mondial reste en croissance malgré les tensions géopolitiques
Le tourisme international a progressé de 2 % au premier trimestre 2026, avec environ 307 millions de voyageurs dans le monde, selon ONU Tourisme. @depositphotos/potowizard
Le tourisme international a progressé de 2 % au premier trimestre 2026, avec environ 307 millions de voyageurs dans le monde, selon ONU Tourisme.
Malgré une bonne dynamique en début d’année, le conflit au Moyen-Orient a ralenti la croissance en mars, provoquant des perturbations aériennes, une hausse des prix du pétrole et des coûts de transport.
L’Europe et l’Afrique ont enregistré les meilleures performances, tandis que le Moyen-Orient a subi une forte baisse des arrivées touristiques (-14 %).
Face à l’incertitude géopolitique et à l’augmentation des coûts de voyage, les experts estiment que les touristes pourraient privilégier des destinations plus proches et rechercher davantage le meilleur rapport qualité-prix. Malgré ces difficultés, le secteur continue de montrer une certaine résilience à l’échelle mondiale.
A lire sur untourism.int
Malgré une bonne dynamique en début d’année, le conflit au Moyen-Orient a ralenti la croissance en mars, provoquant des perturbations aériennes, une hausse des prix du pétrole et des coûts de transport.
L’Europe et l’Afrique ont enregistré les meilleures performances, tandis que le Moyen-Orient a subi une forte baisse des arrivées touristiques (-14 %).
Face à l’incertitude géopolitique et à l’augmentation des coûts de voyage, les experts estiment que les touristes pourraient privilégier des destinations plus proches et rechercher davantage le meilleur rapport qualité-prix. Malgré ces difficultés, le secteur continue de montrer une certaine résilience à l’échelle mondiale.
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Bali : la “guerre des taxis” complique la vie des touristes
Une bataille invisible entre VTC et conseils de village traditionnels fait gonfler les prix des courses des taxis. @depositphotos/OlgaGauri
À Bali, un conflit oppose depuis plusieurs années les chauffeurs de VTC utilisant des applications comme Grab aux « banjar », des conseils communautaires de villageois, qui contrôlent notamment l’activité des taxis traditionnels. Résultat : dans certaines zones, les chauffeurs de VTC refusent de prendre des clients par crainte d’intimidations ou d’agressions.
Les touristes se retrouvent alors contraints d’utiliser des taxis locaux, souvent beaucoup plus chers, avec des tarifs imposés par les banjar. Selon le South China Morning Post, une partie importante du prix des courses revient à ces conseils villageois. Cette situation reflète aussi les tensions économiques croissantes sur l’île, alors que le tourisme ralentit en 2026.
Plus à lire sur le site de South China Morning Post
Les touristes se retrouvent alors contraints d’utiliser des taxis locaux, souvent beaucoup plus chers, avec des tarifs imposés par les banjar. Selon le South China Morning Post, une partie importante du prix des courses revient à ces conseils villageois. Cette situation reflète aussi les tensions économiques croissantes sur l’île, alors que le tourisme ralentit en 2026.
Plus à lire sur le site de South China Morning Post
Égypte : le tourisme poursuit sa forte croissance en 2026
L’ouverture du Grand Musée Égyptien au Caire a boosté l’activité touristique du pays. @depositphotos/Tamer_Soliman
L’Égypte a accueilli 6,1 millions de touristes entre janvier et avril 2026, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période en 2025.
Le succès du pays s’explique notamment par l’ouverture du Grand Musée Égyptien au Caire, l’attrait des stations balnéaires de la mer Rouge et des prix jugés compétitifs par les voyageurs étrangers.
Soutenue par une importante promotion internationale, l’Égypte vise désormais un objectif ambitieux : atteindre 30 millions de visiteurs par an d’ici 2030.
Un article de traveldailynews.com
Le succès du pays s’explique notamment par l’ouverture du Grand Musée Égyptien au Caire, l’attrait des stations balnéaires de la mer Rouge et des prix jugés compétitifs par les voyageurs étrangers.
Soutenue par une importante promotion internationale, l’Égypte vise désormais un objectif ambitieux : atteindre 30 millions de visiteurs par an d’ici 2030.
Un article de traveldailynews.com
Madrid mise sur l’intelligence touristique pour gérer sa croissance
Madrid se dote d’outils pour mieux anticiper et encadrer le développement du tourisme. @depositphotos/sepavone
La ville de Madrid a présenté un nouveau système d’information touristique, baptisé SIT Madrid, ainsi que son plan stratégique urbain « Sueña Madrid », afin de mieux anticiper et encadrer le développement du tourisme.
Cette plateforme analyse en temps réel les flux de visiteurs, les dépenses, la mobilité ou encore les indicateurs de durabilité pour aider les autorités à prendre des décisions plus efficaces.
Au premier trimestre 2026, Madrid a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs, en hausse de 3,2 %, avec des dépenses touristiques internationales dépassant 4 milliards d’euros. La capitale espagnole veut désormais concilier croissance touristique, qualité de vie des habitants et développement urbain, tout en s’appuyant sur de grands événements culturels et sportifs ainsi qu’une forte connectivité aérienne.
Plus à lire sur traveldailynews.com
Cette plateforme analyse en temps réel les flux de visiteurs, les dépenses, la mobilité ou encore les indicateurs de durabilité pour aider les autorités à prendre des décisions plus efficaces.
Au premier trimestre 2026, Madrid a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs, en hausse de 3,2 %, avec des dépenses touristiques internationales dépassant 4 milliards d’euros. La capitale espagnole veut désormais concilier croissance touristique, qualité de vie des habitants et développement urbain, tout en s’appuyant sur de grands événements culturels et sportifs ainsi qu’une forte connectivité aérienne.
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États-Unis : les prix des vols internationaux commencent à redescendre
Le prix moyen d’un aller-retour en classe économique au départ des USA est descendu à 1 028 dollars pour la semaine du 25 mai 2026, après quatre semaines consécutives de baisse.@depositphotos/volody100@ukr.net
Selon les données de Kayak, les tarifs des vols internationaux au départ des États-Unis ont atteint fin mai 2026 leur niveau le plus bas depuis sept semaines. Le prix moyen d’un aller-retour en classe économique est descendu à 1 028 dollars pour la semaine du 25 mai, après quatre semaines consécutives de baisse.
Cette diminution intervient après une forte hausse des prix liée au conflit en Iran, qui avait fait grimper les billets jusqu’à 1 104 dollars début mai. Malgré ce recul récent, les tarifs internationaux restent encore environ 17,5 % plus élevés qu’à la même période en 2025. Les vols intérieurs américains continuent eux aussi d’augmenter, mais à un rythme plus modéré.
Une info travelweekly.com
Cette diminution intervient après une forte hausse des prix liée au conflit en Iran, qui avait fait grimper les billets jusqu’à 1 104 dollars début mai. Malgré ce recul récent, les tarifs internationaux restent encore environ 17,5 % plus élevés qu’à la même période en 2025. Les vols intérieurs américains continuent eux aussi d’augmenter, mais à un rythme plus modéré.
Une info travelweekly.com
Cuba : les grands groupes hôteliers espagnols se retirent sous la pression américaine
Les groupes espagnols Meliá et Iberostar ont annoncé l’arrêt d’une partie importante de leurs activités hôtelières à Cuba.@depositphotos/sepavone
Les groupes espagnols Meliá et Iberostar ont annoncé l’arrêt d’une partie importante de leurs activités hôtelières à Cuba, en réponse aux sanctions imposées par l’administration Trump.
Ce retrait intervient dans un contexte de grave crise du tourisme à Cuba. Le pays a enregistré une chute de près de 56 % des arrivées de touristes au début de l’année 2026, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont réduit ou suspendu leurs vols vers l’île.
Un article de euronews.com
Ce retrait intervient dans un contexte de grave crise du tourisme à Cuba. Le pays a enregistré une chute de près de 56 % des arrivées de touristes au début de l’année 2026, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont réduit ou suspendu leurs vols vers l’île.
Un article de euronews.com
Tokyo : Shibuya sanctionne désormais les dépôts de déchets dans la rue
L’arrondissement de Shibuya, au cœur de Tokyo, verbalise les personnes qui jettent des déchets dans les espaces publics.@depositphotos/sepavone
L’arrondissement de Shibuya, au cœur de Tokyo, a commencé à infliger des amendes aux personnes qui jettent des déchets dans les espaces publics. Depuis le 1er juin 2026, les contrevenants risquent une amende de 2 000 yens (environ 12,5 dollars), dans le cadre d’une campagne destinée à lutter contre les dépôts sauvages.
Les autorités expliquent que le problème s’est aggravé avec l’augmentation du tourisme et des consommations dans la rue autour des gares très fréquentées de Shibuya. Une cinquantaine d’agents patrouilleront pour verbaliser les contrevenants. En parallèle, les commerces vendant des plats ou boissons à emporter doivent désormais mettre des poubelles à disposition de leurs clients.
A lire sur nhk.or.jp
Les autorités expliquent que le problème s’est aggravé avec l’augmentation du tourisme et des consommations dans la rue autour des gares très fréquentées de Shibuya. Une cinquantaine d’agents patrouilleront pour verbaliser les contrevenants. En parallèle, les commerces vendant des plats ou boissons à emporter doivent désormais mettre des poubelles à disposition de leurs clients.
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Une nouvelle ligne ferroviaire de 1 300 km reliera l’Allemagne à la frontière ukrainienne
La compagnie tchèque Leo Express lancera le 25 juin 2026 une nouvelle liaison ferroviaire directe de plus de 1 300 kilomètres, qui reliera la ville polonaise de Przemyśl, à la frontière ukrainienne, à Francfort et son aéroport.@depositphotos/jonnysek
La compagnie tchèque Leo Express lancera le 25 juin 2026 une nouvelle liaison ferroviaire directe de plus de 1 300 kilomètres, l’une des plus longues d’Europe.
Le train reliera la ville polonaise de Przemyśl, à la frontière ukrainienne, à Francfort et son aéroport, en passant notamment par Cracovie, Prague, Dresde et Leipzig.
Cette ligne quotidienne vise à renforcer les connexions entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est tout en facilitant l’accès à l’Ukraine.
Les voyageurs disposeront à bord du wifi, de prises électriques, de la climatisation et de services de restauration pendant ce trajet de nuit de près de 19 heures.
Un article euronews.com
Le train reliera la ville polonaise de Przemyśl, à la frontière ukrainienne, à Francfort et son aéroport, en passant notamment par Cracovie, Prague, Dresde et Leipzig.
Cette ligne quotidienne vise à renforcer les connexions entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est tout en facilitant l’accès à l’Ukraine.
Les voyageurs disposeront à bord du wifi, de prises électriques, de la climatisation et de services de restauration pendant ce trajet de nuit de près de 19 heures.
Un article euronews.com
Les hôtels estiment avoir un avantage sur les plateformes de réservation grâce à l’IA
Selon des experts, les groupes hôteliers pourraient mieux tirer parti de l’intelligence artificielle que les agences de voyages en ligne (OTA).@depositphotos/Jirsak
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Lors de la conférence hôtelière IHIF de New York, plusieurs analystes ont souligné que les groupes hôteliers pourraient mieux tirer parti de l’intelligence artificielle que les agences de voyages en ligne (OTA).
Selon Barclays, les hôtels disposent d’un atout majeur grâce à leurs programmes de fidélité, leurs données clients et la force de leurs marques, des domaines où l’IA peut renforcer la personnalisation et la relation client.
Même si l’enthousiasme autour de l’IA reste encore mesuré dans l’industrie hôtelière, les professionnels y voient déjà un potentiel important pour améliorer l’efficacité opérationnelle et les performances commerciales. Les analystes estiment toutefois que l’impact réel de l’IA sur les dépenses des voyageurs et le secteur hôtelier n’en est encore qu’à ses débuts.
Une info skift.com
Selon Barclays, les hôtels disposent d’un atout majeur grâce à leurs programmes de fidélité, leurs données clients et la force de leurs marques, des domaines où l’IA peut renforcer la personnalisation et la relation client.
Même si l’enthousiasme autour de l’IA reste encore mesuré dans l’industrie hôtelière, les professionnels y voient déjà un potentiel important pour améliorer l’efficacité opérationnelle et les performances commerciales. Les analystes estiment toutefois que l’impact réel de l’IA sur les dépenses des voyageurs et le secteur hôtelier n’en est encore qu’à ses débuts.
Une info skift.com
Insolite ! Direction “l’enfer” : le bus 666 vers Hel fait son grand retour en Pologne
FlixBus relance la mythique ligne de bus 666 vers la station balnéaire de Hel, en Pologne. @depositphotos/philipus
Bonne nouvelle pour les voyageurs amateurs d’humour noir et de selfies insolites : la mythique ligne de bus 666 vers la station balnéaire de Hel, en Pologne, revient cet été grâce à FlixBus. Cette liaison de plus de 1 300 km reliera Cracovie à la presqu’île de Hel, sur la Baltique, en passant par Varsovie et plusieurs stations prisées des vacanciers.
Surnommé depuis des années “le bus pour l’enfer” en raison du jeu de mots entre Hel et hell, le trajet était devenu une véritable attraction touristique et virale sur les réseaux sociaux.
Supprimé en 2023 après des protestations religieuses, le numéro 666 renaît aujourd’hui avec un clin d’œil assumé de FlixBus, qui mise autant sur l’humour que sur l’engouement des touristes pour cette destination estivale très populaire.
A lire sur euronews.com
Surnommé depuis des années “le bus pour l’enfer” en raison du jeu de mots entre Hel et hell, le trajet était devenu une véritable attraction touristique et virale sur les réseaux sociaux.
Supprimé en 2023 après des protestations religieuses, le numéro 666 renaît aujourd’hui avec un clin d’œil assumé de FlixBus, qui mise autant sur l’humour que sur l’engouement des touristes pour cette destination estivale très populaire.
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