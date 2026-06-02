Bali, Cuba, USA, Egypte... Tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

Guerre des taxis à Bali, boom touristique en Égypte, prix des vols encore élevés mais en baisse aux États-Unis, retrait des grands groupes hôteliers espagnols de Cuba… Tour d’horizon des principales actualités du tourisme dans notre revue de presse hebdomadaire de TourMaG.com.







Le tourisme mondial reste en croissance malgré les tensions géopolitiques

Le tourisme international a progressé de 2 % au premier trimestre 2026, avec environ 307 millions de voyageurs dans le monde, selon ONU Tourisme.



Malgré une bonne dynamique en début d’année,



L’Europe et l’Afrique ont enregistré les meilleures performances, tandis que le Moyen-Orient a subi une forte baisse des arrivées touristiques (-14 %).



Face à l’incertitude géopolitique et à l’augmentation des coûts de voyage, les experts estiment que les touristes pourraient privilégier des destinations plus proches et rechercher davantage le meilleur rapport qualité-prix. Malgré ces difficultés, le secteur continue de montrer une certaine résilience à l’échelle mondiale.



A lire sur

, avec environ 307 millions de voyageurs dans le monde, selon ONU Tourisme.Malgré une bonne dynamique en début d’année, le conflit au Moyen-Orient a ralenti la croissance en mars, provoquant des perturbations aériennes, une hausse des prix du pétrole et des coûts de transport.Face à l’incertitude géopolitique et à l’augmentation des coûts de voyage, les experts estiment que les touristes pourraient privilégier des destinations plus proches et rechercher davantage le meilleur rapport qualité-prix. Malgré ces difficultés, le secteur continue de montrer une certaine résilience à l’échelle mondiale.A lire sur untourism.int



Bali : la “guerre des taxis” complique la vie des touristes

les chauffeurs de VTC refusent de prendre des clients par crainte d’intimidations ou d’agressions.



Les touristes se retrouvent alors contraints d’utiliser des taxis locaux, souvent beaucoup plus chers, avec des tarifs imposés par les banjar. Selon le South China Morning Post, une partie importante du prix des courses revient à ces conseils villageois. Cette situation reflète aussi les tensions économiques croissantes sur l’île, alors que le tourisme ralentit en 2026.



Plus à lire sur le site de À Bali, un conflit oppose depuis plusieurs années les chauffeurs de VTC utilisant des applications comme Grab aux « banjar », des conseils communautaires de villageois, qui contrôlent notamment l’activité des taxis traditionnels. Résultat : dans certaines zones,Les touristes se retrouvent alors contraints d’utiliser des taxis locaux, souvent, avec des tarifs imposés par les banjar. Selon le South China Morning Post, une partie importante du prix des courses revient à ces conseils villageois. Cette situation reflète aussi les tensions économiques croissantes sur l’île, alors que le tourisme ralentit en 2026.Plus à lire sur le site de South China Morning Post



Égypte : le tourisme poursuit sa forte croissance en 2026

une hausse de 7 % par rapport à la même période en 2025.



Le succès du pays s’explique notamment par l’ouverture du l’attrait des stations balnéaires de la mer Rouge et des prix jugés compétitifs par les voyageurs étrangers.



Soutenue par une importante promotion internationale, l’Égypte vise désormais un objectif ambitieux : atteindre 30 millions de visiteurs par an d’ici 2030.



Un article de L’Égypte a accueilli 6,1 millions de touristes entre janvier et avril 2026, soitpar rapport à la même période en 2025.Le succès du pays s’explique notamment par l’ouverture du Grand Musée Égyptien au Caire Soutenue par une importante promotion internationale, l’Égypte vise désormais un objectif ambitieux :Un article de traveldailynews.com



Madrid mise sur l’intelligence touristique pour gérer sa croissance

mieux anticiper et encadrer le développement du tourisme.



Cette plateforme analyse en temps réel les flux de visiteurs, les dépenses, la mobilité ou encore les indicateurs de durabilité pour aider les autorités à prendre des décisions plus efficaces.



Au premier trimestre 2026, Madrid a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs, en hausse de 3,2 %, avec des dépenses touristiques internationales dépassant 4 milliards d’euros. La capitale espagnole veut désormais concilier croissance touristique, qualité de vie des habitants et développement urbain, tout en s’appuyant sur de grands événements culturels et sportifs ainsi qu’une forte connectivité aérienne.



Plus à lire sur La ville de Madrid a présenté un nouveau système d’information touristique, baptisé SIT Madrid, ainsi que son plan stratégique urbain « Sueña Madrid », afin deCette plateforme analyse en temps réel les flux de visiteurs, les dépenses, la mobilité ou encore les indicateurs de durabilité pour aider les autorités à prendre des décisions plus efficaces.Au premier trimestre 2026, Madrid a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs, en hausse de 3,2 %, avec des dépenses touristiques internationales dépassant 4 milliards d’euros. La capitale espagnole veut désormais, tout en s’appuyant sur de grands événements culturels et sportifs ainsi qu’une forte connectivité aérienne.Plus à lire sur traveldailynews.com



États-Unis : les prix des vols internationaux commencent à redescendre

les tarifs des vols internationaux au départ des États-Unis ont atteint fin mai 2026 leur niveau le plus bas depuis sept semaines. Le prix moyen d’un aller-retour en classe économique est descendu à 1 028 dollars pour la semaine du 25 mai, après quatre semaines consécutives de baisse.



Cette diminution intervient après une forte hausse des prix liée au conflit en Iran, qui avait fait grimper les billets jusqu’à 1 104 dollars début mai. Malgré ce recul récent, les tarifs internationaux restent encore environ 17,5 % plus élevés qu’à la même période en 2025. Les vols intérieurs américains continuent eux aussi d’augmenter, mais à un rythme plus modéré.



Une info Selon les données de Kayak,. Le prix moyen d’un aller-retour en classe économique est descendu à 1 028 dollars pour la semaine du 25 mai, après quatre semaines consécutives de baisse.Cette diminution intervient après une forte hausse des prix liée au conflit en Iran, qui avait fait grimper les billets jusqu’à 1 104 dollars début mai. Malgré ce recul récent,Les vols intérieurs américains continuent eux aussi d’augmenter, mais à un rythme plus modéré.Une info travelweekly.com



Cuba : les grands groupes hôteliers espagnols se retirent sous la pression américaine

Meliá et Iberostar ont annoncé l’arrêt d’une partie importante de leurs activités hôtelières à Cuba, en réponse aux sanctions imposées par l’administration Trump.



Ce retrait intervient dans un contexte de grave crise du tourisme à Cuba. Le pays a enregistré une chute de près de 56 % des arrivées de touristes au début de l’année 2026, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont réduit ou suspendu leurs vols vers l’île.



Un article de Les groupes espagnols, en réponse aux sanctions imposées par l’administration Trump.Ce retrait intervient dans un contexte de grave crise du tourisme à Cuba. Le pays a enregistré, tandis queUn article de euronews.com



Tokyo : Shibuya sanctionne désormais les dépôts de déchets dans la rue

des amendes aux personnes qui jettent des déchets dans les espaces publics. Depuis le 1er juin 2026, les contrevenants risquent une amende de 2 000 yens (environ 12,5 dollars), dans le cadre d’une campagne destinée à lutter contre les dépôts sauvages.



Les autorités expliquent que le problème s’est aggravé avec l’augmentation du tourisme et des consommations dans la rue autour des gares très fréquentées de Shibuya. Une cinquantaine d’agents patrouilleront pour verbaliser les contrevenants. En parallèle, les commerces vendant des plats ou boissons à emporter doivent désormais mettre des poubelles à disposition de leurs clients.



A lire sur L’arrondissement de Shibuya, au cœur de Tokyo, a commencé à infligerDepuis le 1er juin 2026, les contrevenants risquent(environ 12,5 dollars), dans le cadre d’une campagne destinée à lutter contre les dépôts sauvages.Les autorités expliquent que le problème s’est aggravé avec l’augmentation du tourisme et des consommations dans la rue autour des gares très fréquentées de Shibuya. Une cinquantaine d’agents patrouilleront pour verbaliser les contrevenants. En parallèle, les commerces vendant des plats ou boissons à emporter doivent désormais mettre des poubelles à disposition de leurs clients.A lire sur nhk.or.jp



Une nouvelle ligne ferroviaire de 1 300 km reliera l’Allemagne à la frontière ukrainienne

une nouvelle liaison ferroviaire directe de plus de 1 300 kilomètres, l’une des plus longues d’Europe.



Le train reliera la ville polonaise de Przemyśl, à la frontière ukrainienne, à Francfort et son aéroport, en passant notamment par Cracovie, Prague, Dresde et Leipzig.



Cette ligne quotidienne vise à renforcer les connexions entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est tout en facilitant l’accès à l’Ukraine.



Les voyageurs disposeront à bord du wifi, de prises électriques, de la climatisation et de services de restauration pendant ce trajet de nuit de près de 19 heures.



Un article La compagnie tchèque Leo Express lancera le 25 juin 2026, l’une des plus longues d’Europe.Cette ligne quotidienne vise à renforcer les connexions entre l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est tout en facilitant l’accès à l’Ukraine.Les voyageurs disposeront à bord du wifi, de prises électriques, de la climatisation et de services de restauration pendant ce trajet de nuit de près de 19 heures.Un article euronews.com



Les hôtels estiment avoir un avantage sur les plateformes de réservation grâce à l’IA



Insolite ! Direction “l’enfer” : le bus 666 vers Hel fait son grand retour en Pologne