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Eurostar, canicule, ETIAS... l’essentiel de l’actu tourisme de la semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 13 juillet 2026


Climat, réglementation, nouveaux usages et attentes des voyageurs : le tourisme poursuit sa transformation. Comme chaque semaine, TourMaG vous livre sa revue de presse des actualités à retenir dans le monde du tourisme.


Rédigé par le Vendredi 17 Juillet 2026 à 10:24



Eurostar adapte ses futurs trains aux canicules extrêmes

Les futurs trains Eurostar seront capables d'opérer par des températures atteignant 55 °C.@depositphotos/packshot
Les futurs trains Eurostar seront capables d'opérer par des températures atteignant 55 °C.@depositphotos/packshot
Face à l'intensification des vagues de chaleur en Europe, Eurostar a revu les spécifications de sa future flotte de trains à deux niveaux « Celestia ».

Initialement conçus pour fonctionner jusqu'à 45 °C, ces nouveaux trains seront finalement équipés d'une climatisation capable d'opérer par des températures atteignant 55 °C.

Attendus à partir de 2031, ils doivent rester en service jusqu'aux années 2060. Un investissement de 2 milliards d'euros est destiné à moderniser la flotte, augmenter la capacité de 20 % et mieux préparer le réseau ferroviaire aux défis du changement climatique.

Un article de dailymail.com

En Italie, le secteur du tourisme réclame un durcissement des règles contre les faux avis

En Italie, les organisations du tourisme italien veulent renforcer la lutte contre les faux avis en ligne un @depositphotos/NiroDesign
En Italie, les organisations du tourisme italien veulent renforcer la lutte contre les faux avis en ligne un @depositphotos/NiroDesign
Les principales organisations du tourisme italien jugent insuffisantes les lignes directrices proposées par l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) pour lutter contre les faux avis en ligne.

Elles demandent des règles identiques pour toutes les plateformes, l'interdiction totale des avis rémunérés ou incités, une plus grande transparence sur les algorithmes de classement et un renforcement des contrôles contre la fraude.

Selon elles, les avis en ligne ont un impact direct sur la réputation et l'activité des entreprises touristiques, ce qui justifie un cadre réglementaire plus strict afin de garantir une concurrence loyale et une meilleure protection des consommateurs.

Un article à retrouver sur ttgitalia.com

Une ONG plaide pour une fiscalité plus équitable des croisières en Europe

Selon une étude de Transport & Environment (T&E), les croisières bénéficient d'un régime fiscal plus avantageux que les hôtels. @depositphotos/IgorVetushko
Selon une étude de Transport & Environment (T&E), les croisières bénéficient d'un régime fiscal plus avantageux que les hôtels. @depositphotos/IgorVetushko
Selon une étude de Transport & Environment (T&E), les croisières bénéficient d'un régime fiscal avantageux : une nuit à bord est taxée en moyenne deux fois moins qu'une nuit d'hôtel , malgré un impact environnemental important.

L'ONG propose notamment une taxe de 15 € par passager et par escale, qui pourrait générer 335 millions d'euros par an en France, en Espagne et en Italie.

Elle appelle également à aligner la TVA des croisières sur celle de l'hôtellerie et à renforcer les règles environnementales afin de mieux compenser les coûts liés à la pollution et au surtourisme.

Plus à lire sur transportenvironment.org

La satisfaction des clients d’hôtels progresse en Amérique du Nord

La satisfaction des clients hôteliers a augmenté dans tous les segments en Amérique du Nord. @depositphotos/iakovenko123
La satisfaction des clients hôteliers a augmenté dans tous les segments en Amérique du Nord. @depositphotos/iakovenko123
Selon l’étude 2026 de JD Power, la satisfaction des clients hôteliers a augmenté dans tous les segments en Amérique du Nord, portée par de meilleures prestations en chambre, un service du personnel plus réactif, des établissements mieux entretenus et un meilleur rapport qualité-prix.

Les équipements comme les téléviseurs connectés, les services bien-être et le ménage quotidien deviennent de nouveaux standards attendus.

L’étude révèle également que l’intelligence artificielle commence à influencer la recherche d’hôtels, notamment auprès des générations Y et Z.

Plus à lire sur traveldailynews.com

En Espagne, les vagues de chaleur fragilisent la fidélité des touristes internationaux

Les intentions de retour des vacanciers, en Espagne, sont en baisse de 15 % après un séjour marqué par des températures extrêmes. @depositphotos/marimar8989
Les intentions de retour des vacanciers, en Espagne, sont en baisse de 15 % après un séjour marqué par des températures extrêmes. @depositphotos/marimar8989
Selon une étude de CaixaBank Research, les vagues de chaleur réduisent la probabilité que les touristes étrangers reviennent en Espagne : après un séjour marqué par des températures extrêmes, leur intention de retour baisse de 15 %.

Les visiteurs continuent de privilégier le pays, mais se tournent davantage vers des destinations côtières, d'altitude ou des périodes plus fraîches.

L'étude souligne la nécessité d'adapter l'offre touristique, confort thermique, espaces ombragés, efficacité énergétique et diversification des activités, afin de préserver l'attractivité de la destination face au changement climatique.

Source : hosteltur.com

Cinq tendances qui redessinent le marché de l'emploi dans l'événementiel

L'expérience terrain est désormais plus valorisée que les diplômes dans l’événementiel. @depositphotos/ANDRANIK2017
L'expérience terrain est désormais plus valorisée que les diplômes dans l’événementiel. @depositphotos/ANDRANIK2017
Malgré un marché de l'emploi difficile, les recruteurs de l'événementiel privilégient désormais les profils spécialisés, capables de démontrer des résultats concrets et un retour sur investissement.

L'expérience terrain est désormais plus valorisée que les diplômes, même si les certifications restent un atout salarial.

Autre apprentissage : les entreprises repensent leurs besoins en compétences et recourent davantage à des travailleurs indépendants et contractuels plutôt qu'à des recrutements permanents.

Plus à lire sur skift.com

Le tourisme sportif s'impose comme le nouveau moteur des vacances

Randonnée, surf, vélo, stages multisports ou bien-être deviennent des critères déterminants dans le choix des destinations. @depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Randonnée, surf, vélo, stages multisports ou bien-être deviennent des critères déterminants dans le choix des destinations. @depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Selon une analyse du Figaro, les vacances centrées sur le repos cèdent progressivement la place aux séjours actifs. Randonnée, surf, vélo, stages multisports ou bien-être deviennent des critères déterminants dans le choix des destinations, portés par la recherche d'expériences conviviales et d'un tourisme plus immersif.

Cette tendance, particulièrement marquée à l'été 2026, pousse les acteurs du voyage à développer une offre toujours plus axée sur les activités sportives et de pleine nature.

A lire sur lefigaro.fr

Le lancement du système ETIAS repoussé à 2027 ?

L'entrée en vigueur de l'ETIAS devrait être reportée à 2027. @depositphotos/Triumph0828
L'entrée en vigueur de l'ETIAS devrait être reportée à 2027. @depositphotos/Triumph0828
Autres articles
L'entrée en vigueur de l'ETIAS, la future autorisation de voyage payante (20 €) pour les ressortissants de pays exemptés de visa souhaitant se rendre dans l'espace Schengen, devrait être reportée à 2027.

Ce nouveau délai serait lié aux difficultés rencontrées lors du déploiement du système de contrôle biométrique EES, indispensable au fonctionnement d'ETIAS. Les acteurs du transport et du tourisme saluent ce report, estimant qu'il permettra d'éviter de nouvelles perturbations dans les aéroports européens, tandis que la Commission européenne n'a pas encore officialisé de nouvelle date de lancement.

Une info thetimes.com

Le saviez-vous ? Les arnaques de l'été ciblent de plus en plus les voyageurs

Les touristes, sont la cible d’arnaques au faux QR codes. @depositphotos/ArtVibe
Les touristes, sont la cible d’arnaques au faux QR codes. @depositphotos/ArtVibe
Les vacances sont une période privilégiée pour les escrocs. Cet été, les voyageurs doivent notamment se méfier du « quishing », une fraude utilisant de faux QR codes, mais aussi des faux SMS réclamant le paiement d'un péage en flux libre ou des annonces frauduleuses de locations saisonnières.

Avant de réserver ou de régler un service, il est essentiel de vérifier l'authenticité des sites, de ne jamais cliquer sur des liens suspects et de privilégier les plateformes officielles. Quelques réflexes simples permettent d'éviter que les vacances ne tournent au cauchemar.

Un article de liberation.fr

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Tags : revue de presse
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