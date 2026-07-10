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Tourisme : les Bouches-du-Rhône abordent l'été avec confiance

Une avance de 7% sur les réservations de juillet et août


Les Bouches-du-Rhône abordent l’été 2026 avec sérénité, en s'appuyant sur des indicateurs touristiques solides, une fréquentation française qui s'annonce stable et des réservations estivales à la hausse par rapport à l’an dernier sur plusieurs périodes-clés.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 13 Juillet 2026 à 10:58

Les Bouches-du-Rhône affichent des perspectives estivales positives pour la saison 2026 - Depositphotos.com, pillerss
Les Bouches-du-Rhône affichent des perspectives estivales positives pour la saison 2026 - Depositphotos.com, pillerss
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Le département des Bouches-du-Rhône amorce la saison estivale avec des signaux particulièrement encourageants malgré les arbitrages budgétaires des ménages.

Selon le dernier bilan de Provence Tourisme, publié le 10 juillet 2026, les réservations dans le département pour le cœur de l'été enregistrent une progression nette de 7% par rapport à l'année précédente à la même date.

Cette dynamique confirme la résilience de la destination face à un contexte national marqué par une plus grande prudence économique des vacanciers.

Sur les six premiers mois de l'année, entre le 5 janvier et le 29 juin, le secteur des locations de vacances dans les Bouches-du-Rhône sur des plateformes de référence comme Airbnb et Vrbo a pourtant essuyé un recul de 8% des nuitées réservées comparativement à 2025.

Ce ralentissement initial laisse désormais place à une inversion de tendance très favorable à l'approche des grands départs, même si un léger tassement a pu être observé au cours des tout derniers jours de juin.

Un été dynamique porté par une solide arrière-saison

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Les prévisions détaillées par mois confirment l'attractivité continue du territoire auprès d'une clientèle française qui demeure stable.

Les mois de juillet et d'août affichent tous deux une avance identique de 7% en termes de niveaux de réservation par rapport à la même période de l'an dernier.

Cette tendance se prolonge également sur le mois de septembre, qui enregistre déjà une progression de 3%, signe que l'étalement de la saison se confirme dans le comportement des voyageurs.

Ces perspectives permettent aux professionnels du tourisme local d'aborder la période de haute fréquentation avec sérénité.

Lire aussi : JO 2030 : les évènements sportifs, levier d'attractivité touristique en Provence !

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Tags : provence tourisme
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