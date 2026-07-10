Tourisme : les Bouches-du-Rhône abordent l'été avec confiance

Les prévisions détaillées par mois confirment l'attractivité continue du territoire auprès d'Les mois de juillet et d'août affichent tous deuxpar rapport à la même période de l'an dernier.Cette tendance se prolonge également sur le mois de, qui enregistre déjà une progression de 3%, signe que l'étalement de la saison se confirme dans le comportement des voyageurs.Ces perspectives permettent aux professionnels du tourisme local d'aborder la période de haute fréquentation