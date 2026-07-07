Les résultats 2025 confirment la solidité du modèle, avec 24,1 milliards de dollars de revenus - un record historique, en hausse de 6,3% - et 2,2 milliards de dollars de résultat d'exploitation.



L'EBITDAR atteint 5,7 milliards de dollars, pour une marge de 23,7%, au-dessus du point médian de l'objectif long terme.



La compagnie a transporté 92,6 millions de passagers, avec un coefficient de remplissage de 83,2%. Dans un secteur secoué par le carburant, les coûts aéroportuaires, les retards de livraison et les crises géopolitiques, cette performance s'explique par une orthodoxie de gestion éprouvée et des coûts de hub relativement compétitifs.



Reste la question climatique. Turkish Airlines affiche la neutralité carbone en 2050, mise sur les carburants d'aviation durables (SAF), la modernisation de sa flotte et les nouvelles technologies. Ce discours est devenu obligatoire dans l'aérien. Mais avec une croissance aussi forte, la question ne sera pas de communiquer sur la durabilité ; elle sera de réduire réellement l'intensité carbone de l'expansion.



Turkish Airlines avance avec une stratégie remarquablement intégrée : hub, flotte, low-cost, cargo, produit premium et participations ciblées.



Le pari est ambitieux, peut paraître vertigineux, mais il est cohérent et porté par quelque chose qui dépasse la seule logique commerciale. Et c'est précisément ce qui doit inquiéter ses concurrents européens.



Car Turkish Airlines ne cherche plus seulement à transporter le monde via Istanbul. Elle cherche à remettre Istanbul au centre de la carte du monde. L'histoire ne se répète jamais vraiment, dit-on. Dans l'aérien, elle semble parfois juste changer de code IATA.