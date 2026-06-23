La compagnie a dévoilé ses cabines sur Boeing 787-9 avec une offre articulée autour de quatre produits : Business Elite, Business, Premium Economy et Economy.



Le design est réussi. Les finitions sont soignées. Les écrans sont impressionnants, mais qu'y a-t-il de véritablement révolutionnaire ?



La Business Elite ressemble fortement à une super Business ou une Première Classe classique qui ne souhaite pas porter son nom. La Business, la Premium Economy et l’Economy s'inscrivent dans les standards actuels du marché premium long-courrier.



Or le problème de Riyadh Air n'est pas d'atteindre le niveau de ses concurrents, mais de casser les codes et d’apporter une expérience de voyages totalement innovante.



Avec les moyens financiers du Royaume, personne ne doute de sa capacité à proposer un excellent produit. La véritable question est différente : que proposera-t-elle que les passagers ne trouvent pas déjà chez Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines ou même Air France ?



À ce stade, la compagnie semble davantage exceller dans le storytelling que dans la rupture produit.