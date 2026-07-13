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Arabie Saoudite : Six Senses implante son deuxième sanctuaire de luxe

Un complexe hôtelier axé sur le bien-être situé entre falaises et mer Rouge


L'enseigne hôtelière Six Senses inaugure en juillet 2026 un complexe de 100 suites et villas ainsi que 25 résidences privées. Situé sur le littoral de la mer Rouge, ce projet de construction basse s'intègre dans le programme de développement de la nouvelle zone touristique d'AMAALA, connectée au Corallium Marine Life Institute et au port de plaisance local.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 15 Juillet 2026 à 17:41

Arabie Saoudite : Six Senses implante son deuxième sanctuaire de luxe, Six senses AMAALA, photo by Six senses
Arabie Saoudite : Six Senses implante son deuxième sanctuaire de luxe, Six senses AMAALA, photo by Six senses
IFTM TourMaG Party
La marque Six Senses ouvre son deuxième établissement en Arabie Saoudite, après l'inauguration de Six Senses Southern Dunes.

Ce projet s'implante sur un site côtier de 4 140m2 caractérisé par des falaises et des mangroves, dans une région où les infrastructures touristiques et les standards de service locaux sont encore en phase de structuration.

Neil Palmer, directeur des opérations de Six Senses, commente cette ouverture : « AMAALA nous offre un cadre exceptionnel en front de mer pour donner vie à cette philosophie. Ici, le bien-être s'inscrit naturellement dans le rythme de chaque journée, permettant à nos hôtes comme à nos propriétaires de résidence de ralentir, de se reconnecter, et de vivre la mer Rouge d'une manière profondément humaine. »

L'établissement est placé sous la direction de Bryce Seator, Directeur Général, et s'avère accessible par la route depuis l'aéroport d'AlWajh en 45 minutes ou par les airs via l'aéroport international Red Sea.

Caractéristiques de l'infrastructure, de la restauration et de l'environnement

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L'offre de bien-être s'appuie sur un spa de 1 100m2 comprenant des cabines de soins avec vue sur le lagon, un bassin Watsu extérieur, un dôme sonore ainsi qu'un espace de longévité équipé pour la cryothérapie et la thérapie PEMF.

La restauration du complexe est assurée par trois structures principales. Le restaurant Soraya propose une cuisine fusion nippo-latino-américaine, tandis que l'espace Joud prépare des spécialités méditerranéennes et moyen-orientales.

Pour compléter cette offre culinaire, le Beach Shack est orienté vers les produits de la mer et les grillades. Conformément aux spécificités locales, la carte propose uniquement des boissons botaniques, des infusions et des boissons fermentées sans alcool.

Sur le plan environnemental, l'établissement utilise l'énergie solaire et vise l'obtention de la certification LEED Platine pour ses méthodes de construction. Les équipes ont également mis en place un espace technique, baptisé Earth Lab, qui sert de cadre pour des ateliers de recyclage et de fabrication de produits artisanaux.

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Tags : arabie saoudite, six senses
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