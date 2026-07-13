Arabie Saoudite : Six Senses implante son deuxième sanctuaire de luxe

L'offre de bien-être s'appuie sur un spa de 1 100m2 comprenant des cabines de soins avec vue sur le lagon, un bassin Watsu extérieur, un dôme sonore ainsi qu'un espace de longévité équipé pour la cryothérapie et la thérapie PEMF.



La restauration du complexe est assurée par trois structures principales. Le restaurant Soraya propose une cuisine fusion nippo-latino-américaine, tandis que l'espace Joud prépare des spécialités méditerranéennes et moyen-orientales.



Pour compléter cette offre culinaire, le Beach Shack est orienté vers les produits de la mer et les grillades. Conformément aux spécificités locales, la carte propose uniquement des boissons botaniques, des infusions et des boissons fermentées sans alcool.



Sur le plan environnemental, l'établissement utilise l'énergie solaire et vise l'obtention de la certification LEED Platine pour ses méthodes de construction. Les équipes ont également mis en place un espace technique, baptisé Earth Lab, qui sert de cadre pour des ateliers de recyclage et de fabrication de produits artisanaux.