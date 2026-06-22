Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien

Ses trois restaurants proposent une cuisine authentique mêlant savoir-faire français et accents polynésiens. A moins que l’on ne préfère profiter de l’intimité de sa villa ou de sa suite en faisant appel au service en chambre, la journée peut débuter -et s’achever- au restaurant principal Hawaiki Nui qui, perché dans les arbres, offre des vues paisibles sur le lagon et les jardins. Au petit-déjeuner, ses buffets chaud et froid sont variés et généreux. Au dîner, son choix de spécialités locales et internationales est si grand que l’on s’en trouve parfois embarrassé.



A l’heure du déjeuner, le restaurant de plein air Titiraina sert, les pieds dans le sable de la plage, des salades fraîches et colorées, des grillades et bien sûr le fameux poisson cru à la tahitienne mariné avec du lait de coco fraîchement pressé.



Un glacier invite à une pause rafraîchissante au milieu des jardins.