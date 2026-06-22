Le Taha’a by Pearl Resorts, une expérience du luxe polynésien

Le Taha'a by Pearl Resorts est un monde à part. Il est aussi un monde à lui tout seul. Plus qu’un hôtel, il est une expérience complète, nichée dans l'archipel des îles de la Société, sur le splendide Motu Tautau.
Cet îlot de sable corallien posé entre récif et lagon, se trouve à 35 minutes de l'aéroport de Raiatea, et à cinq minutes du village de Tapuamu, relié par les bateaux-navettes de l’hôtel. D’un côté, il lorgne sur la verdoyante île de Taha’a. De l’autre côté, il s’offre une vue imprenable sur la majestueuse silhouette du mont Otemanu qui culmine à 727 m d'altitude sur l’île voisine de Bora-Bora que seulement 15 minutes d’hélicoptère séparent du Taha’a (également 15 minutes de vol domestique depuis Raiatea).
L’hôtel fut couronné en 2025 de 2 clés Michelin, il est considéré comme l’une des adresses remarquables en Polynésie.
Cet îlot de sable corallien posé entre récif et lagon, se trouve à 35 minutes de l'aéroport de Raiatea, et à cinq minutes du village de Tapuamu, relié par les bateaux-navettes de l’hôtel. D’un côté, il lorgne sur la verdoyante île de Taha’a. De l’autre côté, il s’offre une vue imprenable sur la majestueuse silhouette du mont Otemanu qui culmine à 727 m d'altitude sur l’île voisine de Bora-Bora que seulement 15 minutes d’hélicoptère séparent du Taha’a (également 15 minutes de vol domestique depuis Raiatea).
L’hôtel fut couronné en 2025 de 2 clés Michelin, il est considéré comme l’une des adresses remarquables en Polynésie.
Une maison intime et authentique
Otemanu, cela veut dire "cime qui aspire les êtres". Véritable point de repère dans toute la région, sa silhouette est un décor naturel d’une fascinante beauté pour Le Taha’a by Pearl Resorts.
Idyllique, entouré de jardins exubérants, cette maison intime de 59 suites et villas – dont deux somptueuses Villas Royales - inscrit son architecture dans les traditions polynésiennes. Les toits sont coiffés de feuilles de pandanus. A l’intérieur des villas, bambou, bois exotiques, pierre, corail, cordages de fibre de cocotier, ainsi que tableaux originaux d’artistes locaux, embarquent le voyageur.
Que l’on séjourne dans l'une des mythiques Suites sur Pilotis ou dans une Villa Plage avec Piscine, Le Taha'a est un rêve d’île tropicale devenu réalité. Il cultive si bien les traditions ancestrales de l’hospitalité tahitienne que le visiteur s’y trouve prestement transporté dans un autre monde.
Dans ce refuge remarquablement préservé, l’air embaume le parfum de la vanille, des fleurs de tamanu, kahaia, et autres essences tropicales. Les eaux du lagon sont cristallines et, sous leurs couleurs splendides et changeantes, prospère un exceptionnel jardin de coraux que l’on rejoint à pied depuis la plage de l’hôtel.
Un véritable voyage gastronomique
Un séjour au Taha’a by Pearl Resorts offre cependant bien plus que les cocotiers, les plages et le lagon. Il propose aussi un véritable voyage gastronomique, pilier de l'identité et de la philosophie du prestigieux réseau Relais & Châteaux qu’il a été le premier à rejoindre en Polynésie.
Cette philosophie, basée sur la sophistication et l'authenticité, en harmonie avec un environnement préservé, la population et la culture locale, il l’a fait entièrement sienne.
Cette philosophie, basée sur la sophistication et l'authenticité, en harmonie avec un environnement préservé, la population et la culture locale, il l’a fait entièrement sienne.
Ses trois restaurants proposent une cuisine authentique mêlant savoir-faire français et accents polynésiens. A moins que l’on ne préfère profiter de l’intimité de sa villa ou de sa suite en faisant appel au service en chambre, la journée peut débuter -et s’achever- au restaurant principal Hawaiki Nui qui, perché dans les arbres, offre des vues paisibles sur le lagon et les jardins. Au petit-déjeuner, ses buffets chaud et froid sont variés et généreux. Au dîner, son choix de spécialités locales et internationales est si grand que l’on s’en trouve parfois embarrassé.
A l’heure du déjeuner, le restaurant de plein air Titiraina sert, les pieds dans le sable de la plage, des salades fraîches et colorées, des grillades et bien sûr le fameux poisson cru à la tahitienne mariné avec du lait de coco fraîchement pressé.
Un glacier invite à une pause rafraîchissante au milieu des jardins.
A l’heure du déjeuner, le restaurant de plein air Titiraina sert, les pieds dans le sable de la plage, des salades fraîches et colorées, des grillades et bien sûr le fameux poisson cru à la tahitienne mariné avec du lait de coco fraîchement pressé.
Un glacier invite à une pause rafraîchissante au milieu des jardins.
Dîners romantiques et arrangements privés
Les gourmets, eux, se laissent séduire par la très intime table gastronomique Tipairua. Son chef excelle dans les menus créatifs et la cuisine fusion mêlant influences françaises et polynésiennes.
Sur demande, ce restaurant peut être privatisé. A la carte également, la conciergerie du Taha’a by Pearl Resorts organise toute sortes d’arrangements : des dîners romantiques sur la plage ou en chambre, des pique-niques privés et, bien sûr, des petits déjeuners livrés en villa à pirogue. Le room service par le lagon est unique !
Une échappée vers un bien-être profond
Havre de paix dans un décor idyllique, Le Taha'a ne se contente pas de garantir une élégance raffinée et un luxe discret… Il propose aussi une échappée vers un monde de bien-être profond et d'énergie retrouvée.
Son Spa, caché dans un splendide jardin exotique en bordure de lac, assure un grand choix de massages, de gommages et de soins pour réveiller les sens et rétablir l'équilibre entre le corps et l’esprit.
Son Spa, caché dans un splendide jardin exotique en bordure de lac, assure un grand choix de massages, de gommages et de soins pour réveiller les sens et rétablir l'équilibre entre le corps et l’esprit.
Le mono'i, la traditionnelle huile de coco infusée de fleurs, est utilisée dans la plupart de ses rituels de bien-être polynésiens. L'huile de tamanu, le secret le mieux gardé de Polynésie, en est également un ingrédient essentiel.
L’authenticité du village polynésien
Le jardin luxuriant planté d’arbres séculaires qui entoure Le Taha’a fait écho au complexe cérémoniel implanté sur l'île voisine de Raiatea, considérée comme le véritable berceau de la culture polynésienne grâce à son magnifique marae (centre cérémoniel) Taputapuatea, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Au Taha’a aussi, un pae pae a été pavé comme autrefois avec des pierres volcaniques taillées à la main. La danse et les chants tahitiens qui y sont proposés aux voyageurs trouvent bien plus qu’un écrin prestigieux. Ils s’enracinent dans les traditions les plus authentiques.
Au Taha’a aussi, un pae pae a été pavé comme autrefois avec des pierres volcaniques taillées à la main. La danse et les chants tahitiens qui y sont proposés aux voyageurs trouvent bien plus qu’un écrin prestigieux. Ils s’enracinent dans les traditions les plus authentiques.
A côté, sous les toitures végétales posées sur des troncs de pandanus d’un « village polynésien » composé de faré (maisons), sont organisés des ateliers traditionnels de sculptures, de tressage de palme, d’initiation à l’art de nouer les paréos.
Les tiki, sculptés sur pierre, rivalisent d’originalité et rythment les allées de l’hôtel.
Les tiki, sculptés sur pierre, rivalisent d’originalité et rythment les allées de l’hôtel.
Un grand choix d’excursions exclusives
Une fois réfugié au Taha'a by Pearl Resort, on se sent si comblé que, parfois, l’on n’a pas envie d’en sortir. Bien sûr, les couchers du soleil avec vue imprenable sur le Mont Otemanu et Bora Bora, laissent sans voix. Ce serait dommage pourtant de s’en contenter.
Autour de ce refuge intime qui partage le lagon avec l'île voisine, Raiatea, il y a tant à expérimenter ! Que l’on soit amateur de sports nautiques ou plutôt attiré par la culture, l'histoire, la découverte de la nature, la conciergerie du Taha’a peut rendre son séjour encore plus excitant grâce à un large choix de tours en bateau, d’expériences exclusives avec un capitaine local et d’excursions sur la luxuriante île voisine de Taha’a qui est réputée pour ses plantations de vanille à l’arôme sans équivalent dans le monde et pour ses fermes de perles noires.
Le Taha'a by Pearl Resort, c’est vraiment la garantie d’une expérience authentique en Polynésie.
Le Taha'a by Pearl Resort, c’est vraiment la garantie d’une expérience authentique en Polynésie.
Itinéraire d’exception Relais & Châteaux
Pearl Resorts compte 4 maisons membres Relais & Châteaux. Comptez 3-4 nuits par étape, et orchestrez un itinéraire d’exception à travers l’archipel de la Société - Le Bora Bora & Le Taha’a, celui des Tuamotu - Le Tikehau, et enfin l’archipel des Marquises - Le Nuku Hiva.
Le dernier né de la collection, Vahine Private Island, siglé Small Luxury Hotels of the World, et situé dans le lagon de Taha’a, propose une alternative, ou un complément de séjour, au voyageur en quête d’exclusivité, seulement 9 unités posées sur la plage ou sur l’eau. Le nec plus ultra : cette adresse propose une villa de 6 chambres, isolée sur son propre motu privé que l’on rejoint par un pont.
Le dernier né de la collection, Vahine Private Island, siglé Small Luxury Hotels of the World, et situé dans le lagon de Taha’a, propose une alternative, ou un complément de séjour, au voyageur en quête d’exclusivité, seulement 9 unités posées sur la plage ou sur l’eau. Le nec plus ultra : cette adresse propose une villa de 6 chambres, isolée sur son propre motu privé que l’on rejoint par un pont.
Contacter Pearl Resorts of Tahiti
Contact réservations - Polynésie Française :
Email : reservations@pearlresorts.com
Tel : (+689) 40 507 601
Contact commercial - France :
Laurent Tapotofarerani
Email : laurent.tehei@pearlresorts.com
Tel : (+33) 06 88 88 40 55
Site web : Pearl Resorts of Tahiti
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Site web : Pearl Resorts of Tahiti
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