Le Grecotel Creta Palace : renaissance d’une icône crétoise face à la mer Égée

« Nous avons souhaité faire revivre la richesse de son passé en imaginant un lieu vivant, où chaque hôte peut voyager à travers le temps tout en découvrant l’art de vivre insulaire », souligne Mari N. Daskalantonaki, membre de la famille Grecotel. Elle poursuit : « Ce passé porte le nom de Ριθύ (Rithy), l’ancienne appellation de Réthymnon. Nous avons choisi de le restituer à ce lieu, tout comme son symbole historique, afin de renouer avec son identité originelle. Chez Grecotel, le patrimoine n’est pas seulement un héritage à préserver ; il est une source d’inspiration et de partage. Le transmettre est notre plus grande fierté. »
Cette philosophie trouve un prolongement dans un cadre préservé. L’établissement s’étend le long de la plus vaste plage de sable de Crète : une spectaculaire bande côtière de douze kilomètres, bordée d’eaux cristallines, qui abrite également la tortue marine Caretta caretta. Récompensé par les Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025, le Creta Palace s’impose comme l’une des références du luxe insulaire et de l’art de vivre crétois.
Cette philosophie trouve un prolongement dans un cadre préservé. L’établissement s’étend le long de la plus vaste plage de sable de Crète : une spectaculaire bande côtière de douze kilomètres, bordée d’eaux cristallines, qui abrite également la tortue marine Caretta caretta. Récompensé par les Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025, le Creta Palace s’impose comme l’une des références du luxe insulaire et de l’art de vivre crétois.
Une transformation d’envergure au service d’une élégance contemporaine
Depuis sa réouverture au printemps dernier, le domaine s’est métamorphosé et réaffirme la vision de Grecotel : une hospitalité raffinée, ouverte sur la nature et profondément enracinée dans l’identité crétoise. Le resort se déploie à la manière d’un véritable village typiquement méditerranéen. Bâtiments et bungalows s’intègrent harmonieusement dans des jardins luxuriants où palmiers, frangipaniers et bananiers créent une atmosphère exotique et apaisante. Pensée dans le respect du territoire, cette architecture paysagère offre aux hôtes une sensation d’espace, de liberté et de continuité avec l’environnement naturel.
Les intérieurs privilégient les matériaux naturels, alliant des tonalités douces et des lignes épurées. Bois clair, nuances pastel et touches minérales composent un décor serein, propice au repos. Chaque espace a été conçu comme une proposition d’ouverture sur le paysage. La maison principale a été entièrement réaménagée pour accueillir des chambres et des suites lumineuses et élégantes. Les larges baies vitrées offrent de superbes vues dégagées sur la mer de Crète, tandis que les équipements haut de gamme contribuent à un bien-être d’exception. Literie premium, minibars personnalisés et salles de bains en onyx dotées de généreuses douches à l’italienne témoignent d’une attention particulière portée au moindre détail. Pour les séjours les plus exclusifs, huit villas privées avec piscine viennent compléter l’offre d’hébergement, offrant une expérience intimiste où luxe, sérénité et discrétion se conjuguent naturellement.
Les intérieurs privilégient les matériaux naturels, alliant des tonalités douces et des lignes épurées. Bois clair, nuances pastel et touches minérales composent un décor serein, propice au repos. Chaque espace a été conçu comme une proposition d’ouverture sur le paysage. La maison principale a été entièrement réaménagée pour accueillir des chambres et des suites lumineuses et élégantes. Les larges baies vitrées offrent de superbes vues dégagées sur la mer de Crète, tandis que les équipements haut de gamme contribuent à un bien-être d’exception. Literie premium, minibars personnalisés et salles de bains en onyx dotées de généreuses douches à l’italienne témoignent d’une attention particulière portée au moindre détail. Pour les séjours les plus exclusifs, huit villas privées avec piscine viennent compléter l’offre d’hébergement, offrant une expérience intimiste où luxe, sérénité et discrétion se conjuguent naturellement.
Une vaste pièce d’eau principale composée de quatre piscines à débordement et une plage privée labellisée « Pavillon Bleu » invitent à alterner moments de détente et activités sportives. À quelques pas du rivage, le « Beach Club » prolonge cette parenthèse balnéaire. Ouvert sur l’horizon marin, ce refuge au style naturel invite à savourer une journée entière en plein air, à l’ombre des tamariniers et des gazebos rafraîchissants.
Une gastronomie plurielle et inspirée
La gastronomie occupe une place centrale dans l’expérience proposée par l’établissement. Avec sept restaurants et quatre bars, le resort invite ses hôtes à un véritable voyage culinaire à travers les saveurs de la Méditerranée et d’ailleurs. Les menus mettent à l’honneur la cuisine crétoise tout en explorant des influences italiennes, asiatiques et de tout le pourtour méditerranéen. La fraîcheur des produits et le respect des saisons guident chaque création. Une partie des ingrédients provient directement du potager du domaine, garantissant une cuisine authentique, locale et inventive. Les chefs animent également des ateliers culinaires et des démonstrations en direct, offrant aux visiteurs une immersion privilégiée dans les savoir-faire et les traditions gastronomiques de l’île. Chaque repas devient ainsi une véritable expérience sensorielle.
Un lieu conçu pour toutes les générations
L’un des atouts majeurs du complexe est le « Village Quartier », récemment réaménagé, dont les allées pavées de marbre s’inspirent de l’aménagement paysager de l’Acropole d’Athènes. Ce lieu vivant et animé s’articule autour de boutiques, d’un authentique kafenio datant de 1889, d’un salon littéraire et d’une chapelle, ainsi que de l’Antica Taverna RITHY, en hommage au nom antique de la ville, proposant une cuisine grecque traditionnelle. Le Creta Palace fait dialoguer les générations au cœur d’un lieu nourri par la culture et les traditions grecques. Les familles bénéficient aussi d’infrastructures dédiées aux plus jeunes avec le « King Minos Club », un aquapark, des piscines à entrée progressive, des toboggans ainsi que des espaces de restauration adaptés aux enfants. Les amateurs de bien-être profitent d’installations spa et fitness entièrement équipées, tandis que les passionnés de sports nautiques disposent d’un vaste choix d’activités en mer. Cette diversité permet à chacun de composer son séjour à son rythme, entre relaxation, découvertes sportives et moments de partage.
LUX®ME : une nouvelle vision de l’hospitalité
En rejoignant la collection LUX®ME – Luxury Made Easy®, le Creta Palace adopte une philosophie de l’hospitalité qui réinvente les codes de l’ultra all inclusive. Cette approche dépasse les standards traditionnels pour un séjour généreux et personnalisé. Les hôtes bénéficient d’un accès privilégié à l’ensemble des restaurants, bars et animations du resort, ainsi qu’à une sélection d’expériences exclusives parmi lesquelles la découverte d’Agreco Farm, un véritable joyau du patrimoine crétois.
Agreco Farm : l’âme agricole de la Crète
Située à quelques kilomètres du littoral, Agreco Farm révèle une autre facette de l’univers Grecotel. Ce domaine agricole plonge les visiteurs dans une Crète authentique, rythmée par les saisons et les traditions rurales. Jardins potagers, oliveraies, vergers et cultures locales composent un paysage vivant où chaque élément témoigne d’un profond respect pour la terre. Fondée par Nikos Daskalantonakis, le créateur de Grecotel, la ferme incarne une vision humaniste de l’hospitalité fondée sur l’harmonie entre l’homme et la nature. Le programme « Fermier d’un jour » propose aux enfants une immersion ludique et pédagogique à travers la récolte des produits, des ateliers culinaires et la découverte des recettes locales à la Great Cooking School. Les repas « du champ à l’assiette » et les célébrations traditionnelles permettent de redécouvrir les coutumes crétoises dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Une destination authentique
Villas privées, suites rénovées, gastronomie d’auteur, infrastructures familiales et immersion dans la culture agricole crétoise : le Creta Palace propose une expérience complète, capable de répondre aux attentes des couples en quête d’intimité comme à celles des familles désireuses de partage et de découverte. Ce domaine incarne une vision du voyage où le luxe se conjugue avec l’authenticité, le confort avec la nature, et l’hospitalité avec la transmission.
À travers cette nouvelle étape de son histoire, Grecotel réaffirme son engagement envers un tourisme responsable, profondément enraciné dans l’identité traditionnelle crétoise. Chaque séjour devient alors une invitation à découvrir la beauté du monde méditerranéen dans un cadre préservé. Véritable oasis de sérénité, le Creta Palace offre l’équilibre rare entre nature et art de vivre, faisant de cette adresse l’une des plus séduisantes de Crète.
👉 www.grecotel.com/cretapalace/news-resort/
À travers cette nouvelle étape de son histoire, Grecotel réaffirme son engagement envers un tourisme responsable, profondément enraciné dans l’identité traditionnelle crétoise. Chaque séjour devient alors une invitation à découvrir la beauté du monde méditerranéen dans un cadre préservé. Véritable oasis de sérénité, le Creta Palace offre l’équilibre rare entre nature et art de vivre, faisant de cette adresse l’une des plus séduisantes de Crète.
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