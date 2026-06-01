Le Grecotel Creta Palace : renaissance d’une icône crétoise face à la mer Égée

Depuis sa réouverture au printemps dernier, le domaine s’est métamorphosé et réaffirme la vision de Grecotel : une hospitalité raffinée, ouverte sur la nature et profondément enracinée dans l’identité crétoise. Le resort se déploie à la manière d’un véritable village typiquement méditerranéen. Bâtiments et bungalows s’intègrent harmonieusement dans des jardins luxuriants où palmiers, frangipaniers et bananiers créent une atmosphère exotique et apaisante. Pensée dans le respect du territoire, cette architecture paysagère offre aux hôtes une sensation d’espace, de liberté et de continuité avec l’environnement naturel.



Les intérieurs privilégient les matériaux naturels, alliant des tonalités douces et des lignes épurées. Bois clair, nuances pastel et touches minérales composent un décor serein, propice au repos. Chaque espace a été conçu comme une proposition d’ouverture sur le paysage. La maison principale a été entièrement réaménagée pour accueillir des chambres et des suites lumineuses et élégantes. Les larges baies vitrées offrent de superbes vues dégagées sur la mer de Crète, tandis que les équipements haut de gamme contribuent à un bien-être d’exception. Literie premium, minibars personnalisés et salles de bains en onyx dotées de généreuses douches à l’italienne témoignent d’une attention particulière portée au moindre détail. Pour les séjours les plus exclusifs, huit villas privées avec piscine viennent compléter l’offre d’hébergement, offrant une expérience intimiste où luxe, sérénité et discrétion se conjuguent naturellement.