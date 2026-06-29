Trois adresses Grecotel pour découvrir Réthymnon

Situé dans le quartier de Platanes, à l’est de Réthymnon, le Grecotel Casa Adele se trouve à quelques centaines de mètres de la plage et à proximité du centre historique. Une situation qui permet aux voyageurs de conjuguer facilement plaisirs balnéaires et découvertes culturelles.



Entièrement rénové, l’établissement s’inspire de l’esprit d’un village crétois et s’articule autour de trois ensembles : Casa Adele, Casa Serena et Villa Adele. Reliés par des jardins paysagers, des patios et plusieurs piscines, les bâtiments de faible hauteur créent une atmosphère spécialement intime et conviviale. Les studios et les appartements inspirés par le style d’une maison de campagne, sont répartis autour des piscines et des espaces communs. Avec leurs vérandas et leurs balcons ombragés, leurs cuisines équipées et leurs accès faciles aux bassins de détente, ces hébergements offrent un confort « comme à la maison ».



Installé à la Villa Adele, le Fitness Club & Spa déploie plus de 230 m² entièrement dédiés au bien-être. Il réunit une salle de sport, un court de squash, une baignoire d’hydromassage, un sauna ainsi que des espaces de relaxation. Sa piscine intérieure ornée de mosaïques et les cabines dédiées aux soins prolongent les moments de détente.

Le restaurant gréco-italien met à l’honneur les saveurs méditerranéennes : buffets de petit-déjeuner, spécialités crétoises, pizzas cuites au four à bois et cuisine estivale servie en extérieur confèrent à l’ensemble de l’établissement sa touche accueillante et conviviale.



Grâce à son environnement et à sa position idéale, le Casa Adele constitue une base idéale pour explorer les richesses de la région : villages de l’arrière-pays, monastères, gorges sauvages ou encore Agreco Farm , la ferme traditionnelle de Grecotel. Le programme « Be a Farmer for a Day » permet notamment aux familles de découvrir les gestes et les traditions agricoles crétoises à travers une expérience in situ.