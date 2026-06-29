Trois adresses Grecotel pour découvrir Réthymnon

C'est dans cette logique que Grecotel développe autour de Réthymnon une offre complémentaire avec trois établissements : Plaza Beach House 4*, Casa Adele 4* et Villa Oliva 4*. Tous proposent un équilibre entre l'autonomie d'un appartement entièrement équipé et le confort des prestations hôtelières. C’est une formule qui est particulièrement appréciée des familles, des voyageurs qui prolongent leur séjour, mais aussi de ceux qui souhaitent explorer la Crète en toute liberté.
Le Grecotel Plaza Beach House 4*, « une oasis urbaine » en bord de mer
Installé directement sur la promenade maritime de Réthymnon, le Grecotel Plaza Beach House bénéficie d’une situation privilégiée. L’établissement cultive une approche hybride : celle d’un lieu où l’on profite de la douceur d’un séjour balnéaire tout en conservant la liberté de découvrir la ville à son propre rythme.
Ni grand resort, ni simple résidence de vacances, le Plaza Beach House propose une formule particulièrement adaptée aux familles, aux séjours prolongés et aux voyageurs en quête de flexibilité.
Ses 84 logements spacieux, des studios aux appartements d’une ou de deux chambres, en passant par de charmants lofts avec cuisine équipée, permettent d’alterner des repas préparés et des moments partagés au restaurant. Le petit-déjeuner est inclus, tandis qu’une formule demi-pension est également disponible.
Cette liberté s’accompagne de tous les services que peut offrir un hôtel : piscine face à la mer, restaurant House Kitchen, espaces bien-être avec spa, ainsi qu’un service de conciergerie. Le Play House invite les adultes à vivre un moment de détente au spa avec hammam et sauna, ou à la salle de fitness ouverte toute l’année. D’avril à octobre, les enfants s’amusent au Grecoland Kids’ Corner, un espace dédié aux jeux et aux découvertes. Cette combinaison séduit particulièrement les voyageurs souhaitant profiter du confort hôtelier sans renoncer à leur indépendance.
Côté découvertes, les possibilités sont multiples : sports nautiques, balades à vélo ou escapades dans les environs. Le Plaza Beach House est un point de départ idéal pour explorer Réthymnon, son typique port vénitien, ses ruelles historiques, les villages de montagne de l’arrière-pays ou encore les vastes plages de la côte nord.
Ni grand resort, ni simple résidence de vacances, le Plaza Beach House propose une formule particulièrement adaptée aux familles, aux séjours prolongés et aux voyageurs en quête de flexibilité.
Ses 84 logements spacieux, des studios aux appartements d’une ou de deux chambres, en passant par de charmants lofts avec cuisine équipée, permettent d’alterner des repas préparés et des moments partagés au restaurant. Le petit-déjeuner est inclus, tandis qu’une formule demi-pension est également disponible.
Cette liberté s’accompagne de tous les services que peut offrir un hôtel : piscine face à la mer, restaurant House Kitchen, espaces bien-être avec spa, ainsi qu’un service de conciergerie. Le Play House invite les adultes à vivre un moment de détente au spa avec hammam et sauna, ou à la salle de fitness ouverte toute l’année. D’avril à octobre, les enfants s’amusent au Grecoland Kids’ Corner, un espace dédié aux jeux et aux découvertes. Cette combinaison séduit particulièrement les voyageurs souhaitant profiter du confort hôtelier sans renoncer à leur indépendance.
Côté découvertes, les possibilités sont multiples : sports nautiques, balades à vélo ou escapades dans les environs. Le Plaza Beach House est un point de départ idéal pour explorer Réthymnon, son typique port vénitien, ses ruelles historiques, les villages de montagne de l’arrière-pays ou encore les vastes plages de la côte nord.
Grecotel Casa Adele : une atmosphère de village crétois
Situé dans le quartier de Platanes, à l’est de Réthymnon, le Grecotel Casa Adele se trouve à quelques centaines de mètres de la plage et à proximité du centre historique. Une situation qui permet aux voyageurs de conjuguer facilement plaisirs balnéaires et découvertes culturelles.
Entièrement rénové, l’établissement s’inspire de l’esprit d’un village crétois et s’articule autour de trois ensembles : Casa Adele, Casa Serena et Villa Adele. Reliés par des jardins paysagers, des patios et plusieurs piscines, les bâtiments de faible hauteur créent une atmosphère spécialement intime et conviviale. Les studios et les appartements inspirés par le style d’une maison de campagne, sont répartis autour des piscines et des espaces communs. Avec leurs vérandas et leurs balcons ombragés, leurs cuisines équipées et leurs accès faciles aux bassins de détente, ces hébergements offrent un confort « comme à la maison ».
Installé à la Villa Adele, le Fitness Club & Spa déploie plus de 230 m² entièrement dédiés au bien-être. Il réunit une salle de sport, un court de squash, une baignoire d’hydromassage, un sauna ainsi que des espaces de relaxation. Sa piscine intérieure ornée de mosaïques et les cabines dédiées aux soins prolongent les moments de détente.
Le restaurant gréco-italien met à l’honneur les saveurs méditerranéennes : buffets de petit-déjeuner, spécialités crétoises, pizzas cuites au four à bois et cuisine estivale servie en extérieur confèrent à l’ensemble de l’établissement sa touche accueillante et conviviale.
Grâce à son environnement et à sa position idéale, le Casa Adele constitue une base idéale pour explorer les richesses de la région : villages de l’arrière-pays, monastères, gorges sauvages ou encore Agreco Farm, la ferme traditionnelle de Grecotel. Le programme « Be a Farmer for a Day » permet notamment aux familles de découvrir les gestes et les traditions agricoles crétoises à travers une expérience in situ.
Entièrement rénové, l’établissement s’inspire de l’esprit d’un village crétois et s’articule autour de trois ensembles : Casa Adele, Casa Serena et Villa Adele. Reliés par des jardins paysagers, des patios et plusieurs piscines, les bâtiments de faible hauteur créent une atmosphère spécialement intime et conviviale. Les studios et les appartements inspirés par le style d’une maison de campagne, sont répartis autour des piscines et des espaces communs. Avec leurs vérandas et leurs balcons ombragés, leurs cuisines équipées et leurs accès faciles aux bassins de détente, ces hébergements offrent un confort « comme à la maison ».
Installé à la Villa Adele, le Fitness Club & Spa déploie plus de 230 m² entièrement dédiés au bien-être. Il réunit une salle de sport, un court de squash, une baignoire d’hydromassage, un sauna ainsi que des espaces de relaxation. Sa piscine intérieure ornée de mosaïques et les cabines dédiées aux soins prolongent les moments de détente.
Le restaurant gréco-italien met à l’honneur les saveurs méditerranéennes : buffets de petit-déjeuner, spécialités crétoises, pizzas cuites au four à bois et cuisine estivale servie en extérieur confèrent à l’ensemble de l’établissement sa touche accueillante et conviviale.
Grâce à son environnement et à sa position idéale, le Casa Adele constitue une base idéale pour explorer les richesses de la région : villages de l’arrière-pays, monastères, gorges sauvages ou encore Agreco Farm, la ferme traditionnelle de Grecotel. Le programme « Be a Farmer for a Day » permet notamment aux familles de découvrir les gestes et les traditions agricoles crétoises à travers une expérience in situ.
Grecotel Villa Oliva : une adresse plus confidentielle
Grecotel Villa Oliva se distingue par son atmosphère plus intimiste conçue pour les voyageurs à la recherche de calme et d’authenticité. Inspiré de l’architecture méditerranéenne, ce boutique resort privilégie des matériaux naturels comme le bois, le bambou, le rotin ou la pierre, qui renforcent l’esprit chaleureux et authentique de sa décoration.
Villa Oliva propose une gamme d’hébergements adaptés aussi bien aux couples qu’aux familles. Les 21 chambres supérieures de plain-pied, les chambres Deluxe de la maison principale, les appartements familiaux et les nouveaux appartements avec deux chambres offrent différentes configurations. Chaque hébergement dispose d’une kitchenette entièrement équipée, du Wi-Fi, d’une télévision à écran plat et d’un espace extérieur avec une vue agréable sur le jardin ou la piscine, selon la catégorie choisie.
Au cœur d’un jardin méditerranéen composé d’oliviers, de bougainvilliers et d’hibiscus, la grande piscine extérieure d’eau douce de 105 m² est un espace de détente autour duquel s’organise la vie de l’établissement agrémenté d’un Pool Bar et d’une restauration légère tout au long de la journée. Les hôtes peuvent également profiter des activités proposées au Grecotel Grand Leoniki Residence voisin, notamment les sports nautiques et les animations estivales.
À travers Plaza Beach House 4*, Casa Adele 4* et Villa Oliva 4*, Grecotel répond aux nouvelles attentes des voyageurs en proposant différentes façons de vivre la Crète, transformant les voyages en séjours plus autonomes, plus flexibles et toujours portés par une hospitalité méditerranéenne : la philoxenia, véritable clé de voûte de la philosophie du Groupe Grecotel.
Villa Oliva propose une gamme d’hébergements adaptés aussi bien aux couples qu’aux familles. Les 21 chambres supérieures de plain-pied, les chambres Deluxe de la maison principale, les appartements familiaux et les nouveaux appartements avec deux chambres offrent différentes configurations. Chaque hébergement dispose d’une kitchenette entièrement équipée, du Wi-Fi, d’une télévision à écran plat et d’un espace extérieur avec une vue agréable sur le jardin ou la piscine, selon la catégorie choisie.
Au cœur d’un jardin méditerranéen composé d’oliviers, de bougainvilliers et d’hibiscus, la grande piscine extérieure d’eau douce de 105 m² est un espace de détente autour duquel s’organise la vie de l’établissement agrémenté d’un Pool Bar et d’une restauration légère tout au long de la journée. Les hôtes peuvent également profiter des activités proposées au Grecotel Grand Leoniki Residence voisin, notamment les sports nautiques et les animations estivales.
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fralux-office@grecotel.com
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