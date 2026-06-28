20 ans de NORMACOM : l'association qui crée du lien entre commerciaux et agences de voyages



Une idée née sur le terrain

À l’origine, quelques commerciaux du tourisme dont Abou FALL, Juliette FOUQUES, Helena ROBERT et Nicolas GARILLON – lancent l’association à Rouen, Née d’une envie et d’une conviction simple mais essentielle : créer du lien entre les acteurs du tourisme des secteurs Normandie puis Nord, mutualiser nos efforts, favoriser les échanges, les partenariats et les rencontres… !

L’idée n’a jamais été de créer une structure institutionnelle de plus, mais une association vivante, concrète, basée sur les rencontres et le partage !

Vingt ans plus tard, cette philosophie est toujours la même.



Un métier qui a beaucoup changé… mais pas dans son essence

Le tourisme a profondément évolué depuis 2006. Digitalisation, réseaux sociaux, nouveaux outils de vente, transformation des comportements clients, crises successives… notre environnement n’a jamais été aussi mouvant.

Pour autant, sur le terrain, les fondamentaux restent identiques. Nous continuons à former des équipes en agence, à présenter des produits, à accompagner les ventes, à répondre aux questions, à construire des relations dans la durée.

C’est ce lien direct, humain, qui fait encore la différence.

Et c’est précisément là que NORMACOM a trouvé sa place.



Une association qui a évolué avec son époque

Comme notre secteur, nous avons dû nous adapter. Nos formats de rencontres ont changé, nos outils de communication aussi. Nous avons développé de nouveaux événements, modernisé notre manière de fonctionner et renforcé notre présence auprès des agences.

Mais nous avons surtout veillé à ne pas perdre ce qui fait l’ADN de NORMACOM : des rencontres simples, accessibles, où l’on échange vraiment.



Une soirée anniversaire à notre image

Pour marquer ces 20 ans, nous avions choisi le lieu atypique de Matériaux Authentiques à Tourcoing.



Cette soirée a réuni :

● 31 adhérents,

● Près de 160 agents de voyages,

● 12 sponsors

● D’anciens membres du Bureau



Au-delà du programme, ce sont surtout les discussions entre participants qui ont marqué la soirée. Des gens qui se connaissent depuis longtemps, d’autres qui se retrouvaient après plusieurs années, et des nouvelles rencontres.



Des partenaires fidèles à nos côtés

Nous tenons à remercier nos sponsors qui ont contribué à la réussite de cet anniversaire : Air Canada, Air Transat, Corsair, Les Entreprises du Voyage Hauts-de-France, Icelandair, JetBlue, The Lux Collective, Lufthansa, Marriott Mauritius, Royal Air Maroc / Digitrips, RIU Hotels & Resorts et Sky Express.

Leur présence, leur fidélité et leur implication (notamment à travers les lots offerts lors de la soirée) ont participé à la réussite de cette soirée !



Un engagement bénévole au quotidien

Si NORMACOM continue d’exister après 20 ans, c’est aussi grâce à l’engagement bénévole de ses membres.

Le Bureau actuel est composé de :

● Delphine Sanchez, Présidente, commerciale Rivages du Monde

● Céline David, Secrétaire générale, commerciale groupe FRAM

● Maude Kuchno, Vice-présidente Normandie, commerciale Ponant

● Steven Mania, Vice-président Nord, commercial CFC Croisières



Nous organisons tout au long de l’année, des workshops, des soirées de networking et différents rendez-vous professionnels. L’objectif reste toujours le même : favoriser les échanges entre commerciaux et agences de voyages, dans un cadre professionnel et convivial.

Nous poursuivons ainsi le travail engagé par les fondateurs et par toutes celles et ceux qui ont contribué à faire vivre NORMACOM depuis 2006.



Plus qu’un réseau professionnel

Avec le temps, NORMACOM est devenu plus qu’une simple association de commerciaux.

Lors de cette soirée anniversaire, nous l’avons rappelé ensemble :

« Ce que nous célébrons aujourd’hui, ce ne sont pas seulement 20 années d’existence. Ce sont 20 années de rencontres, de projets partagés, de partenariats, d’échanges et de passion pour notre métier. »



Et maintenant ?

Ces 20 ans ne marquent pas une fin, mais une étape.



Le secteur du tourisme continue d'évoluer, et nous continuerons à avancer avec lui. Nous poursuivrons l'évolution de nos formats, imaginerons de nouvelles rencontres et continuerons à renforcer ce qui fait la force de NORMACOM : la proximité et les échanges.

Cette nouvelle étape sera également marquée par un changement de bureau. Comme le prévoient nos statuts, des élections se tiendront en décembre afin d'élire un nouveau bureau qui aura à cœur d'écrire la suite de l'histoire de l'association.



Parce qu'au fond, malgré les outils, les technologies et les évolutions du marché, une chose ne change pas : ce sont les femmes et les hommes qui font vivre notre métier !



NORMACOM Tourisme en quelques chiffres

→ 2006 : création de l’association à Rouen

→ 50 commerciaux adhérents aujourd’hui

→ 2 régions couvertes : Hauts-de-France et Normandie





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