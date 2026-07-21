Intégration à Lufthansa, NDC, nouvelles lignes et hub de Rome : les ambitions d'ITA Airways !

TourMaG - Les tensions au Moyen-Orient ont fortement perturbé le transport aérien. Quel impact cela a-t-il eu pour ITA Airways ?
Samy Addou : L'impact est comme pour tous les acteurs du marché. La situation n'est pas simple.
Chez ITA Airways, nous avons été très dynamiques. Nous avons profité des couvertures carburants qui sont à hauteur de 80% jusqu'à la fin d'année pour essayer de maîtriser les coûts et, surtout, de limiter l'impact dans la hausse des prix.
Et nous avons surtout ajusté la capacité et les destinations afin d'être le plus réactif possible.
Dans ce plan de reprise, nous avons rouvert Tel Aviv le 1er juillet. Nous allons rouvrir Riyad en septembre.
TourMaG - Faut-il s'attendre à des ajustements de capacité sur certaines routes ?
Samy Addou : Non, ce n'est pas le cas. Le programme est stable via Rome-Fiumicino, que ce soit vers l'Italie ou vers le long-courrier.
Samy Addou : L'impact est comme pour tous les acteurs du marché. La situation n'est pas simple.
Chez ITA Airways, nous avons été très dynamiques. Nous avons profité des couvertures carburants qui sont à hauteur de 80% jusqu'à la fin d'année pour essayer de maîtriser les coûts et, surtout, de limiter l'impact dans la hausse des prix.
Et nous avons surtout ajusté la capacité et les destinations afin d'être le plus réactif possible.
Dans ce plan de reprise, nous avons rouvert Tel Aviv le 1er juillet. Nous allons rouvrir Riyad en septembre.
TourMaG - Faut-il s'attendre à des ajustements de capacité sur certaines routes ?
Samy Addou : Non, ce n'est pas le cas. Le programme est stable via Rome-Fiumicino, que ce soit vers l'Italie ou vers le long-courrier.
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TourMaG - Les agences de voyages constatent des réservations plus tardives et des clients plus attentifs au budget. Observez-vous la même tendance ?
Samy Addou : Oui absolument, c'est une tendance qui se confirme. Mais ce qu'on note, c'est que même si les réservations sont de plus en plus tardives, ça n'affecte pas la demande globale.
Ce qui est très important pour nous, c'est la recette, donc nous jouons sur les remplissages et sur le yield pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs.
Nous ajustons également, comme je vous l'ai dit, la capacité, mais aussi notre stratégie commerciale en permanence et ça c'est très important pour nous.
TourMaG - Que recouvre précisément cette stratégie commerciale ?
Samy Addou : Nous sommes au plus proche des acteurs du marché, des distributeurs et nous faisons en sorte de les accompagner pour gérer les aléas opérationnels et trouver des solutions pour leurs clients parce que finalement, nos distributeurs ont besoin du support et nous, nous sommes à leur service.
Samy Addou : Oui absolument, c'est une tendance qui se confirme. Mais ce qu'on note, c'est que même si les réservations sont de plus en plus tardives, ça n'affecte pas la demande globale.
Ce qui est très important pour nous, c'est la recette, donc nous jouons sur les remplissages et sur le yield pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs.
Nous ajustons également, comme je vous l'ai dit, la capacité, mais aussi notre stratégie commerciale en permanence et ça c'est très important pour nous.
TourMaG - Que recouvre précisément cette stratégie commerciale ?
Samy Addou : Nous sommes au plus proche des acteurs du marché, des distributeurs et nous faisons en sorte de les accompagner pour gérer les aléas opérationnels et trouver des solutions pour leurs clients parce que finalement, nos distributeurs ont besoin du support et nous, nous sommes à leur service.
« Marseille est un grand succès » : ITA Airways poursuit son développement en France
TourMaG - Vous avez récemment lancé la ligne Marseille-Rome et renforcé Nice. Comment se déroule ce développement ?
Samy Addou : Marseille est un grand succès. C'est un lancement qui se passe formidablement bien, tout d'abord grâce aux partenaires distributeurs. Je tiens particulièrement à les remercier. Mais également grâce à l'aéroport de Marseille avec qui nous travaillons extrêmement bien et ça, c'est très important pour nous.
La proposition de valeur à partir de Marseille vers Rome-Fiumicino, ce n'est pas seulement du point à point, mais c'est aussi de pouvoir proposer de la connexion à la région vers l'Italie, et au-delà, sur le réseau long-courrier d'ITA Airways.
Cela fait partie d'un plan de développement saisonnier, car nous avons aussi ouvert, en même temps que Marseille, Malaga, Valence, Alicante, Mykonos et Trapani.
Nous avons rajouté aussi des fréquences sur des destinations saisonnières très importantes pour nous dans le Sud de l'Italie avec Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma de Mallorca et surtout Nice.
TourMaG - Justement, pourquoi Nice occupe-t-elle une place particulière dans votre réseau ?
Samy Addou : Nice, c'est une destination et/ou un point de départ en France qui est historique pour ITA Airways. La ville nous accompagne depuis le début des opérations.
Nous avons rajouté un quatrième vol à partir du 1er juillet, jusqu'en septembre. Et ce vol, c'est un night stop. L'avion dort à Nice et il repart très tôt le lendemain matin. Il connecte sur l'ensemble du réseau d'ITA Airways.
Cela permet aux Niçois et à la région PACA, mais aussi à Monaco, de pouvoir voyager sur l'ensemble des destinations de notre réseau.
Cette augmentation de fréquences et de capacité reflète l'engagement des clients, mais aussi des distributeurs pour la ligne ; elle reflète aussi la demande qui est grandissante.
Notre stratégie, c'est vraiment d'être efficace et de mettre en place des solutions qui sont rentables pour l'avenir.
TourMaG - Le hub de Rome-Fiumicino peut-il devenir une véritable alternative aux autres grands hubs européens ou du Moyen-Orient ?
Samy Addou : Pour moi, c'est une alternative plus que crédible. Rome-Fiumicino est un aéroport noté 5 étoiles par l'organisme Skytrax. C'est la note maximum.
L'aéroport a été totalement rénové après le Covid, il est flambant neuf. Les connexions se font à pied de la zone Schengen - hors Schengen. Vous avez accès à toute la restauration, tout ce que l'Italie sait faire de mieux, et à beaucoup de boutiques. C'est vraiment un plaisir de connecter via Rome-Fiumicino.
Je n'ai aucun doute que les autres aéroports sont très bien aussi. Mais, si vous voyagez via Rome, vous ne serez pas déçus.
Samy Addou : Marseille est un grand succès. C'est un lancement qui se passe formidablement bien, tout d'abord grâce aux partenaires distributeurs. Je tiens particulièrement à les remercier. Mais également grâce à l'aéroport de Marseille avec qui nous travaillons extrêmement bien et ça, c'est très important pour nous.
La proposition de valeur à partir de Marseille vers Rome-Fiumicino, ce n'est pas seulement du point à point, mais c'est aussi de pouvoir proposer de la connexion à la région vers l'Italie, et au-delà, sur le réseau long-courrier d'ITA Airways.
Cela fait partie d'un plan de développement saisonnier, car nous avons aussi ouvert, en même temps que Marseille, Malaga, Valence, Alicante, Mykonos et Trapani.
Nous avons rajouté aussi des fréquences sur des destinations saisonnières très importantes pour nous dans le Sud de l'Italie avec Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma de Mallorca et surtout Nice.
TourMaG - Justement, pourquoi Nice occupe-t-elle une place particulière dans votre réseau ?
Samy Addou : Nice, c'est une destination et/ou un point de départ en France qui est historique pour ITA Airways. La ville nous accompagne depuis le début des opérations.
Nous avons rajouté un quatrième vol à partir du 1er juillet, jusqu'en septembre. Et ce vol, c'est un night stop. L'avion dort à Nice et il repart très tôt le lendemain matin. Il connecte sur l'ensemble du réseau d'ITA Airways.
Cela permet aux Niçois et à la région PACA, mais aussi à Monaco, de pouvoir voyager sur l'ensemble des destinations de notre réseau.
Cette augmentation de fréquences et de capacité reflète l'engagement des clients, mais aussi des distributeurs pour la ligne ; elle reflète aussi la demande qui est grandissante.
Notre stratégie, c'est vraiment d'être efficace et de mettre en place des solutions qui sont rentables pour l'avenir.
TourMaG - Le hub de Rome-Fiumicino peut-il devenir une véritable alternative aux autres grands hubs européens ou du Moyen-Orient ?
Samy Addou : Pour moi, c'est une alternative plus que crédible. Rome-Fiumicino est un aéroport noté 5 étoiles par l'organisme Skytrax. C'est la note maximum.
L'aéroport a été totalement rénové après le Covid, il est flambant neuf. Les connexions se font à pied de la zone Schengen - hors Schengen. Vous avez accès à toute la restauration, tout ce que l'Italie sait faire de mieux, et à beaucoup de boutiques. C'est vraiment un plaisir de connecter via Rome-Fiumicino.
Je n'ai aucun doute que les autres aéroports sont très bien aussi. Mais, si vous voyagez via Rome, vous ne serez pas déçus.
"Rome-Fiumicino est une alternative plus que crédible aux grands hubs"
TourMaG - Quels sont aujourd'hui les itinéraires long-courriers les plus porteurs via Rome-Fiumicino ?
Samy Addou : Je vous remercie de poser cette question, parce qu'ITA Airways, c'est évidemment la compagnie nationale italienne, mais pas que.
Nous avons un réseau long-courrier qui est en croissance sur ces dernières années, et nous couvrons l'ensemble des cinq continents.
Les destinations les plus fortes au départ de Rome-Fiumicino, c'est l'Amérique du Nord, parce qu'ITA dessert Toronto au Canada et huit destinations aux États-Unis.
Nous avons un très beau réseau aussi en Amérique du Sud : Rio en vol quotidien, Sao Paulo deux fois par jour, Buenos Aires de neuf à dix fois par semaine. C'est très important pour nous.
Nous avons aussi développé notre réseau sur l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Océanie avec les Maldives, l'île Maurice, et puis l'Asie, évidemment, avec Tokyo Haneda, Bangkok, et aussi l'Inde.
TourMaG - La France pourrait-elle bénéficier de nouvelles ouvertures de lignes en région ?
Samy Addou : J'aimerais pouvoir vous apporter une réponse, mais c'est un peu prématuré.
Ce que je peux vous dire, c'est que chez ITA Airways, nous sommes très attentifs à l'efficacité du réseau. Nous étudions toutes les opportunités et nous saurons saisir, si l'occasion se présente, l'ouverture de nouvelles lignes en région.
TourMaG - Le groupe Lufthansa souhaite porter sa participation à 90%. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour ITA Airways ?
Samy Addou : Avant de vous parler du futur, je vais déjà vous parler du présent, parce que concrètement, cela apporte beaucoup de valeur pour les clients et pour les passagers.
Depuis le 1er avril, nous avons rejoint Star Alliance, qui est la plus grande alliance de compagnies aériennes du monde.
Nous avons rejoint aussi le programme de fidélité Miles & More, du groupe Lufthansa.
L'intégration permet d'avoir accès à des code share. Pour ITA, ce sont déjà 150 destinations supplémentaires, 130 lounges auxquels nos passagers ont accès directement grâce à cette évolution sur les dernières semaines.
En Allemagne, sur les aéroports de Francfort et de Munich, nous sommes désormais une seule entité sous le groupe Lufthansa. Nous avons déjà rejoint le groupe Lufthansa pour les opérations.
Ensuite, il y a toute une série d'avantages : le cargo est unifié, les tarifs sont alignés, et nous avons toute une réduction de coûts en ce qui concerne les coûts de distribution GDS.
Et la grande nouveauté, c'est le NDC, sur lequel nous avons migré le 12 mai dernier.
TourMaG - Le passage au NDC est-il lié au rapprochement avec Lufthansa ?
Samy Haddou : Nous faisons les choses dans l'ordre. C'était dans notre plan d'action de migrer sur les solutions NDC.
L'avantage, c'est que nous avons bénéficié de la grande expertise et de l'expérience du groupe Lufthansa, qui est précurseur sur le sujet.
Cela nous a beaucoup facilité la tâche en interne, mais surtout, cela a permis une mise en place très, très fluide pour l'ensemble de nos partenaires depuis le 12 mai.
TourMaG - Où les professionnels du tourisme pourront-ils vous rencontrer dans les prochains mois ?
Samy Addou : Je leur donne rendez-vous à la rentrée, à l'IFTM, sur le Club Affaires, où nous aurons un stand partagé avec le groupe Lufthansa.
Nous aurons à cœur de leur présenter nos nouveautés, de représenter le groupe sur notre stand, et puis de les accueillir pour un spritz.
Samy Addou : Je vous remercie de poser cette question, parce qu'ITA Airways, c'est évidemment la compagnie nationale italienne, mais pas que.
Nous avons un réseau long-courrier qui est en croissance sur ces dernières années, et nous couvrons l'ensemble des cinq continents.
Les destinations les plus fortes au départ de Rome-Fiumicino, c'est l'Amérique du Nord, parce qu'ITA dessert Toronto au Canada et huit destinations aux États-Unis.
Nous avons un très beau réseau aussi en Amérique du Sud : Rio en vol quotidien, Sao Paulo deux fois par jour, Buenos Aires de neuf à dix fois par semaine. C'est très important pour nous.
Nous avons aussi développé notre réseau sur l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Océanie avec les Maldives, l'île Maurice, et puis l'Asie, évidemment, avec Tokyo Haneda, Bangkok, et aussi l'Inde.
TourMaG - La France pourrait-elle bénéficier de nouvelles ouvertures de lignes en région ?
Samy Addou : J'aimerais pouvoir vous apporter une réponse, mais c'est un peu prématuré.
Ce que je peux vous dire, c'est que chez ITA Airways, nous sommes très attentifs à l'efficacité du réseau. Nous étudions toutes les opportunités et nous saurons saisir, si l'occasion se présente, l'ouverture de nouvelles lignes en région.
TourMaG - Le groupe Lufthansa souhaite porter sa participation à 90%. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour ITA Airways ?
Samy Addou : Avant de vous parler du futur, je vais déjà vous parler du présent, parce que concrètement, cela apporte beaucoup de valeur pour les clients et pour les passagers.
Depuis le 1er avril, nous avons rejoint Star Alliance, qui est la plus grande alliance de compagnies aériennes du monde.
Nous avons rejoint aussi le programme de fidélité Miles & More, du groupe Lufthansa.
L'intégration permet d'avoir accès à des code share. Pour ITA, ce sont déjà 150 destinations supplémentaires, 130 lounges auxquels nos passagers ont accès directement grâce à cette évolution sur les dernières semaines.
En Allemagne, sur les aéroports de Francfort et de Munich, nous sommes désormais une seule entité sous le groupe Lufthansa. Nous avons déjà rejoint le groupe Lufthansa pour les opérations.
Ensuite, il y a toute une série d'avantages : le cargo est unifié, les tarifs sont alignés, et nous avons toute une réduction de coûts en ce qui concerne les coûts de distribution GDS.
Et la grande nouveauté, c'est le NDC, sur lequel nous avons migré le 12 mai dernier.
TourMaG - Le passage au NDC est-il lié au rapprochement avec Lufthansa ?
Samy Haddou : Nous faisons les choses dans l'ordre. C'était dans notre plan d'action de migrer sur les solutions NDC.
L'avantage, c'est que nous avons bénéficié de la grande expertise et de l'expérience du groupe Lufthansa, qui est précurseur sur le sujet.
Cela nous a beaucoup facilité la tâche en interne, mais surtout, cela a permis une mise en place très, très fluide pour l'ensemble de nos partenaires depuis le 12 mai.
TourMaG - Où les professionnels du tourisme pourront-ils vous rencontrer dans les prochains mois ?
Samy Addou : Je leur donne rendez-vous à la rentrée, à l'IFTM, sur le Club Affaires, où nous aurons un stand partagé avec le groupe Lufthansa.
Nous aurons à cœur de leur présenter nos nouveautés, de représenter le groupe sur notre stand, et puis de les accueillir pour un spritz.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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