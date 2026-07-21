Intégration à Lufthansa, NDC, nouvelles lignes et hub de Rome : les ambitions d'ITA Airways !

TourMaG - Quels sont aujourd'hui les itinéraires long-courriers les plus porteurs via Rome-Fiumicino ?



Samy Addou : Je vous remercie de poser cette question, parce qu'ITA Airways, c'est évidemment la compagnie nationale italienne, mais pas que.



Nous avons un réseau long-courrier qui est en croissance sur ces dernières années, et nous couvrons l'ensemble des cinq continents.



Les destinations les plus fortes au départ de Rome-Fiumicino, c'est l'Amérique du Nord, parce qu'ITA dessert Toronto au Canada et huit destinations aux États-Unis.



Nous avons un très beau réseau aussi en Amérique du Sud : Rio en vol quotidien, Sao Paulo deux fois par jour, Buenos Aires de neuf à dix fois par semaine. C'est très important pour nous.



Nous avons aussi développé notre réseau sur l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Océanie avec les Maldives, l'île Maurice, et puis l'Asie, évidemment, avec Tokyo Haneda, Bangkok, et aussi l'Inde.



TourMaG - La France pourrait-elle bénéficier de nouvelles ouvertures de lignes en région ?



Samy Addou : J'aimerais pouvoir vous apporter une réponse, mais c'est un peu prématuré.



Ce que je peux vous dire, c'est que chez ITA Airways, nous sommes très attentifs à l'efficacité du réseau. Nous étudions toutes les opportunités et nous saurons saisir, si l'occasion se présente, l'ouverture de nouvelles lignes en région.



TourMaG - Le groupe Lufthansa souhaite porter sa participation à 90%. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour ITA Airways ?



Samy Addou : Avant de vous parler du futur, je vais déjà vous parler du présent, parce que concrètement, cela apporte beaucoup de valeur pour les clients et pour les passagers.



Depuis le 1er avril, nous avons rejoint Star Alliance, qui est la plus grande alliance de compagnies aériennes du monde.



Nous avons rejoint aussi le programme de fidélité Miles & More, du groupe Lufthansa.



L'intégration permet d'avoir accès à des code share. Pour ITA, ce sont déjà 150 destinations supplémentaires, 130 lounges auxquels nos passagers ont accès directement grâce à cette évolution sur les dernières semaines.



En Allemagne, sur les aéroports de Francfort et de Munich, nous sommes désormais une seule entité sous le groupe Lufthansa. Nous avons déjà rejoint le groupe Lufthansa pour les opérations.



Ensuite, il y a toute une série d'avantages : le cargo est unifié, les tarifs sont alignés, et nous avons toute une réduction de coûts en ce qui concerne les coûts de distribution GDS.



Et la grande nouveauté, c'est le NDC, sur lequel nous avons migré le 12 mai dernier.



TourMaG - Le passage au NDC est-il lié au rapprochement avec Lufthansa ?



Samy Haddou : Nous faisons les choses dans l'ordre. C'était dans notre plan d'action de migrer sur les solutions NDC.



L'avantage, c'est que nous avons bénéficié de la grande expertise et de l'expérience du groupe Lufthansa, qui est précurseur sur le sujet.



Cela nous a beaucoup facilité la tâche en interne, mais surtout, cela a permis une mise en place très, très fluide pour l'ensemble de nos partenaires depuis le 12 mai.



TourMaG - Où les professionnels du tourisme pourront-ils vous rencontrer dans les prochains mois ?



Samy Addou : Je leur donne rendez-vous à la rentrée, à l'IFTM, sur le Club Affaires, où nous aurons un stand partagé avec le groupe Lufthansa.



Nous aurons à cœur de leur présenter nos nouveautés, de représenter le groupe sur notre stand, et puis de les accueillir pour un spritz.