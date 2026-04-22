ITA Airways augmente ses fréquences vers l’Asie pour l’été 2026

« L’augmentation des fréquences vers Delhi et Bangkok (…) est un signe concret de confiance dans le marché et dans la capacité d’ITA Airways à répondre rapidement à la demande des passagers »

, a déclaréCette décision doit également permettre d’vers le reste du réseauet de ses partenaires, en Europe et à l’international.Les billets sont d’ores etsur les canaux de vente de la compagnie.