ITA Airways augmente ses fréquences vers l’Asie pour l’été 2026

Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les canaux de vente de la compagnie - DepositPhotos.com, gordzam@gmail.com
ITA Airways va augmenter ses liaisons vers deux destinations clés en Asie durant le mois d’août 2026.
La compagnie portera la fréquence de son vol Rome - Bangkok de trois à cinq vols hebdomadaires.
Dans le même temps, la liaison Rome - Delhi deviendra quotidienne, avec sept fréquences par semaine.
Avec cet ajustement, ITA Airways entend renforcer la connectivité entre l’Italie et l’Asie, dans un contexte où les liaisons directes sont particulièrement recherchées.
La compagnie portera la fréquence de son vol Rome - Bangkok de trois à cinq vols hebdomadaires.
Dans le même temps, la liaison Rome - Delhi deviendra quotidienne, avec sept fréquences par semaine.
Avec cet ajustement, ITA Airways entend renforcer la connectivité entre l’Italie et l’Asie, dans un contexte où les liaisons directes sont particulièrement recherchées.
Une réponse à la demande et au contexte international
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« L’augmentation des fréquences vers Delhi et Bangkok (…) est un signe concret de confiance dans le marché et dans la capacité d’ITA Airways à répondre rapidement à la demande des passagers », a déclaré Joerg Eberhart, CEO de la compagnie.
Cette décision doit également permettre d’améliorer les connexions via Rome vers le reste du réseau ITA Airways et de ses partenaires, en Europe et à l’international.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les canaux de vente de la compagnie.
A lire aussi : ITA Airways s’implante à Marseille avec une nouvelle liaison vers Rome
Cette décision doit également permettre d’améliorer les connexions via Rome vers le reste du réseau ITA Airways et de ses partenaires, en Europe et à l’international.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les canaux de vente de la compagnie.
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