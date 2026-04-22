logo AirMaG  
Recherche avancée

ITA Airways augmente ses fréquences vers l’Asie pour l’été 2026

Bangkok et Delhi renforcées au départ de Rome en août


ITA Airways annonce une augmentation de ses fréquences vers l’Asie pour l’été 2026, avec davantage de vols vers Bangkok et Delhi au départ de Rome Fiumicino, afin de répondre à une demande croissante sur ces liaisons.


Rédigé par le Mercredi 22 Avril 2026 à 12:27

Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les canaux de vente de la compagnie - DepositPhotos.com, gordzam@gmail.com
Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les canaux de vente de la compagnie - DepositPhotos.com, gordzam@gmail.com
CroisiEurope
ITA Airways va augmenter ses liaisons vers deux destinations clés en Asie durant le mois d’août 2026.

La compagnie portera la fréquence de son vol Rome - Bangkok de trois à cinq vols hebdomadaires.

Dans le même temps, la liaison Rome - Delhi deviendra quotidienne, avec sept fréquences par semaine.

Avec cet ajustement, ITA Airways entend renforcer la connectivité entre l’Italie et l’Asie, dans un contexte où les liaisons directes sont particulièrement recherchées.

Une réponse à la demande et au contexte international

Autres articles
« L’augmentation des fréquences vers Delhi et Bangkok (…) est un signe concret de confiance dans le marché et dans la capacité d’ITA Airways à répondre rapidement à la demande des passagers », a déclaré Joerg Eberhart, CEO de la compagnie.

Cette décision doit également permettre d’améliorer les connexions via Rome vers le reste du réseau ITA Airways et de ses partenaires, en Europe et à l’international.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les canaux de vente de la compagnie.

A lire aussi : ITA Airways s’implante à Marseille avec une nouvelle liaison vers Rome

Lu 244 fois

Tags : ita airways
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 22 Avril 2026 - 14:35 Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier

Mardi 21 Avril 2026 - 15:07 Emirates repassera en quotidien depuis Nice dès le 23 avril

TAP Air Portugal

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales
LATAM Airlines Group consolide sa position de référence de l'aviation internationale en...
Dernière heure

Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier

ITA Airways augmente ses fréquences vers l’Asie pour l’été 2026

Surcharge carburant : les agents de voyages demandent plus de transparence

Brand USA lance son programme d’ambassadeurs en France

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Technicien(ne) Back-office H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Bellaing (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDI - (St-Etienne (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
Distribution

Distribution

Surcharge carburant : les agents de voyages demandent plus de transparence

Surcharge carburant : les agents de voyages demandent plus de transparence
Partez en France

Partez en France

Brittany Ferries et Atout France renforcent leur coopération

Brittany Ferries et Atout France renforcent leur coopération
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán

Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán
Production

Production

Altaï démarre une nouvelle aventure sous pavillon australien

Altaï démarre une nouvelle aventure sous pavillon australien
AirMaG

AirMaG

Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier

Lufthansa réduit une partie de son programme court-courrier
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035

Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Ormuz : Celestyal confirme le passage réussi de ses deux navires

Ormuz : Celestyal confirme le passage réussi de ses deux navires
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias