Vacansoleil, du groupe Maeva, piraté à son tour

Dans les semaines qui viennent, chaque acteur du secteur va affirmer qu'il prend la sécurité au sérieux. Le mot n'a plus aucune valeur. Tout le monde le dit, y compris ceux qui viennent de l'apprendre à leurs dépens.



Ce qui aura désormais de la valeur, c'est la capacité à le démontrer, de façon structurée, vérifiable et récurrente. C'est exactement la fonction d'un système de management de la sécurité de l'information.



La question n'est plus seulement « suis-je protégé », elle devient « suis-je en mesure de prouver, à un client, à un partenaire, à la CNIL, que ma protection repose sur un système et non sur de la chance »,

La liste des informations mises en ligne sur le dark web est longue. Elle comprend notamment les noms des établissements, leurs raisons sociales, leurs SIRET, leurs nombres d’emplacements, leurs latitudes et longitudes, leurs numéros d’adhérent FNHPA, des factures, des IBAN, RIB et BIC de l’émetteur..." expliqué Christophe Mazzola, expert en cybersécurité, dans sa dernière chronique sur TourMaG.com.