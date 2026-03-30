Crise géopolitique : les campings français espèrent faire le plein en 2026

En ces temps de tensions géopolitiques, le camping sera-t-il le refuge des touristes français ?
Il est encore trop tôt pour l’affirmer, si l’on en croit les premières tendances dévoilées par Nicolas Dayot, le président la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA).
« Pour l’heure, les incertitudes ne se traduisent pas par une augmentation des réservations. On constate encore une certaine forme d’attentisme que les prochaines semaines pourraient lever. Nul doute que les semaines à venir vont être à cet égard déterminantes » précise la fédération.
Si les réservations affichaient une légère croissance de 0,3% à fin mars, comparé à 2025, la seconde quinzaine de mars a marqué le pas.
L’avant-saison semble dynamique, portée par un mois de mai favorable (les 1er et 8 mai tombent un vendredi et la Pentecôte est en mai).
Avril (avec les vacances de Pâques) est stable, juin devrait s’afficher en retrait, tandis que juillet enregistre une légère hausse.
Il est encore trop tôt pour l’affirmer, si l’on en croit les premières tendances dévoilées par Nicolas Dayot, le président la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA).
« Pour l’heure, les incertitudes ne se traduisent pas par une augmentation des réservations. On constate encore une certaine forme d’attentisme que les prochaines semaines pourraient lever. Nul doute que les semaines à venir vont être à cet égard déterminantes » précise la fédération.
Si les réservations affichaient une légère croissance de 0,3% à fin mars, comparé à 2025, la seconde quinzaine de mars a marqué le pas.
L’avant-saison semble dynamique, portée par un mois de mai favorable (les 1er et 8 mai tombent un vendredi et la Pentecôte est en mai).
Avril (avec les vacances de Pâques) est stable, juin devrait s’afficher en retrait, tandis que juillet enregistre une légère hausse.
Une croissance de 4,5% en 2025
Autres articles
-
Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
-
Flower Campings signe une hausse de 10 % des nuitées cet été
-
Été 2025 : les campings français retrouvent leurs racines [ABO]
-
Créer un camping : les étapes, les freins, les alternatives [ABO]
-
Camping été 2025 : "les vacanciers cherchent à maîtriser leur budget" [ABO]
Par-delà les craintes d’un voyage lointain, le choix des Français pourrait être guidé par des contraintes budgétaires dans un contexte de tensions inflationnistes avec l’envolée du prix du pétrole.
C’est déjà cette pression sur le pouvoir d’achat qui explique en grande partie la bonne performance de l’hôtellerie de plein air en 2025.
L’année dernière, les campings français ont totalisé 147,5 millions de nuitées, en progression de 4,5% par rapport à 2024.
L’hôtellerie de plein air représente ainsi 32% des nuitées en hébergements collectifs (hôtels, résidences de vacances, campings…) enregistrées par la France en 2025.
Lire aussi : Le camping, sauveur du tourisme français en 2024 ?
C’est déjà cette pression sur le pouvoir d’achat qui explique en grande partie la bonne performance de l’hôtellerie de plein air en 2025.
L’année dernière, les campings français ont totalisé 147,5 millions de nuitées, en progression de 4,5% par rapport à 2024.
L’hôtellerie de plein air représente ainsi 32% des nuitées en hébergements collectifs (hôtels, résidences de vacances, campings…) enregistrées par la France en 2025.
Lire aussi : Le camping, sauveur du tourisme français en 2024 ?
Des budgets sous surveillance
Dans le détail, les Français ont réservé 102,5 millions de nuitées dans les campings, en progression de 4,1% sur un an.
La clientèle étrangère progresse de 5,4% (à 45 millions de nuitées), avec dans l’ordre, les Hollandais, les Allemands, les Belges et les Anglais.
Pour autant, « si les campings tirent la croissance du tourisme en France, le chiffre d’affaires par séjour s’affiche en recul, témoignant d’une tension sur les budgets, déjà constatée en 2024 et qui s’est confirmée en 2025 » précise Nicolas Dayot.
Lire aussi : Camping été 2025 : "les vacanciers cherchent à maîtriser leur budget"
Cette surveillance plus étroite des budgets se traduit par plusieurs phénomènes, à commencer par un « regain pour les emplacements nus », où les vacanciers peuvent installer une tente ou une caravane, moins coûteux que les emplacements équipés de bungalows.
Ces emplacements nus enregistrent 52,7 millions de nuitées en 2025 (+4,8%) sur la période mai-août, même si le marché des emplacements équipés continue à progresser de 2,1% (72,2 millions de nuitées), porté par des régions comme la Corse ou l’Occitanie.
La clientèle étrangère progresse de 5,4% (à 45 millions de nuitées), avec dans l’ordre, les Hollandais, les Allemands, les Belges et les Anglais.
Pour autant, « si les campings tirent la croissance du tourisme en France, le chiffre d’affaires par séjour s’affiche en recul, témoignant d’une tension sur les budgets, déjà constatée en 2024 et qui s’est confirmée en 2025 » précise Nicolas Dayot.
Lire aussi : Camping été 2025 : "les vacanciers cherchent à maîtriser leur budget"
Cette surveillance plus étroite des budgets se traduit par plusieurs phénomènes, à commencer par un « regain pour les emplacements nus », où les vacanciers peuvent installer une tente ou une caravane, moins coûteux que les emplacements équipés de bungalows.
Ces emplacements nus enregistrent 52,7 millions de nuitées en 2025 (+4,8%) sur la période mai-août, même si le marché des emplacements équipés continue à progresser de 2,1% (72,2 millions de nuitées), porté par des régions comme la Corse ou l’Occitanie.
L’attrait croissant pour les régions du nord
L’année 2025 marque également un certain rééquilibrage entre les régions avec des croissances plus significatives dans les régions du nord de la France (Hauts-de-France, Normandie, Grand Est), aux tarifs plus abordables et dont la qualité s’est améliorée ces dernières années.
Néanmoins, les quatre grandes régions du sud (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) concentrent encore 62% du total des nuitées (contre 65% il y a huit ans).
Enfin, la FNHPA constate un retour en force des campings de milieu de gamme, plus accessibles, avec une stabilisation des 3 étoiles après plusieurs années de recul et une forte progression (+8,7%) pour les campings non classés - pour la plupart municipaux - même s’ils ne représentent que 5% du parc.
« Ces campings de milieu de gamme apparaissent comme un juste équilibre entre confort et accessibilité, dans un contexte où les vacanciers accordent une attention croissante à leur budget » ajoute la fédération.
Néanmoins, les quatre grandes régions du sud (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA) concentrent encore 62% du total des nuitées (contre 65% il y a huit ans).
Enfin, la FNHPA constate un retour en force des campings de milieu de gamme, plus accessibles, avec une stabilisation des 3 étoiles après plusieurs années de recul et une forte progression (+8,7%) pour les campings non classés - pour la plupart municipaux - même s’ils ne représentent que 5% du parc.
« Ces campings de milieu de gamme apparaissent comme un juste équilibre entre confort et accessibilité, dans un contexte où les vacanciers accordent une attention croissante à leur budget » ajoute la fédération.
L’empreinte économique du secteur atteint 31 milliards d’euros
Forte de ces résultats, la FNHPA a commandé une étude au cabinet Asterès sur le poids du camping en France et son impact socio-économique sur les territoires.
Le chiffre d’affaires réalisé par l’hôtellerie de plein air est estimé à 4,7 milliards d’euros et les dépenses des campings (salaires, achats alimentaires, équipements) atteignent 4,5 milliards.
Si l’on y ajoute les flux induits dans le reste de l’économie (8,4 milliards) et les dépenses des campeurs hors hébergement (transport, restauration, loisirs…), l’empreinte globale du secteur est estimée à 31 milliards d’euros par an, pour 196 000 emplois.
Autant de données qui témoignent de l’importance du secteur, notamment pour les territoires ruraux et de montagne et que la FNHPA entend mettre en avant auprès des pouvoirs publics, soucieux de mieux répartir les flux touristiques et de faire de la France la première destination durable au monde en 2030.
Le chiffre d’affaires réalisé par l’hôtellerie de plein air est estimé à 4,7 milliards d’euros et les dépenses des campings (salaires, achats alimentaires, équipements) atteignent 4,5 milliards.
Si l’on y ajoute les flux induits dans le reste de l’économie (8,4 milliards) et les dépenses des campeurs hors hébergement (transport, restauration, loisirs…), l’empreinte globale du secteur est estimée à 31 milliards d’euros par an, pour 196 000 emplois.
Autant de données qui témoignent de l’importance du secteur, notamment pour les territoires ruraux et de montagne et que la FNHPA entend mettre en avant auprès des pouvoirs publics, soucieux de mieux répartir les flux touristiques et de faire de la France la première destination durable au monde en 2030.
Une nécessaire adaptation face aux changements climatiques
Les enjeux sont importants car même si la France est leader européen de l’hôtellerie de plein air, le nombre de campings s’érode : ils étaient plus de 8 500 en 2010, contre moins de 7 400 aujourd’hui.
Par ailleurs, parce qu’ils sont implantés près des littoraux, rivières ou dans des espaces naturels, les campings sont particulièrement menacés par les effets du changement climatique, entre érosion des côtes, risques d’inondations…
Selon la FNHPA, près de 2 000 campings seraient menacés à moyen terme, d’autant plus importants qu’ils concentrent la moitié de la fréquentation nationale.
Pour inciter les pouvoirs publics à prendre les devants, la fédération a publié une dizaine de propositions visant à faire évoluer le cadre règlementaire trop rigide, afin de faciliter les projets de relocalisation ou d’adaptation.
Reste à savoir si elles seront suivies d’effet…
Par ailleurs, parce qu’ils sont implantés près des littoraux, rivières ou dans des espaces naturels, les campings sont particulièrement menacés par les effets du changement climatique, entre érosion des côtes, risques d’inondations…
Selon la FNHPA, près de 2 000 campings seraient menacés à moyen terme, d’autant plus importants qu’ils concentrent la moitié de la fréquentation nationale.
Pour inciter les pouvoirs publics à prendre les devants, la fédération a publié une dizaine de propositions visant à faire évoluer le cadre règlementaire trop rigide, afin de faciliter les projets de relocalisation ou d’adaptation.
Reste à savoir si elles seront suivies d’effet…