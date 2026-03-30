Crise géopolitique : les campings français espèrent faire le plein en 2026

si les campings tirent la croissance du tourisme en France, le chiffre d’affaires par séjour s’affiche en recul, témoignant d’une tension sur les budgets, déjà constatée en 2024 et qui s’est confirmée en 2025

regain pour les emplacements nus

Dans le détail,dans les campings, en progression de 4,1% sur un an., avec dans l’ordre, les Hollandais, les Allemands, les Belges et les Anglais.Pour autant, «» précise Nicolas Dayot.Cette surveillance plus étroite des budgets se traduit par plusieurs phénomènes, à commencer par un «», où les vacanciers peuvent installer une tente ou une caravane,Ces, même si le marché des emplacements équipés continue à progresser de 2,1% (72,2 millions de nuitées), porté par des régions comme la Corse ou l’Occitanie.