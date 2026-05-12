Hôtellerie de plein air : les courts séjours deviennent majoritaires selon ZEcamping

En parallèle, ZEcamping observe une contraction importante des délais de réservation. - DepositPhotos.com/olia.kirich
Depuis le début de l’année, ZEcamping observe une progression du volume de courts séjours comprise entre +35 % et +90 % selon les périodes par rapport à 2025.
La plateforme indique que ces réservations représentent régulièrement plus de 50 % des ventes hebdomadaires et peuvent atteindre jusqu’à 60 % sur certaines semaines.
Les consommateurs privilégieraient ainsi des départs plus proches, des séjours plus courts ainsi qu’une attention plus forte portée aux coûts de transport.
La plateforme indique que ces réservations représentent régulièrement plus de 50 % des ventes hebdomadaires et peuvent atteindre jusqu’à 60 % sur certaines semaines.
Les consommateurs privilégieraient ainsi des départs plus proches, des séjours plus courts ainsi qu’une attention plus forte portée aux coûts de transport.
Des réservations concentrées dans les trois semaines avant le départ
En parallèle, ZEcamping observe une contraction importante des délais de réservation. Les ventes se concentrent désormais principalement entre J-21 et J-7 avant le départ, avec un pic enregistré une semaine avant le séjour.
Cette tendance apparaît particulièrement marquée sur les week-ends prolongés et les ponts de mai, qui concentrent une part importante des réservations de dernière minute.
A lire aussi : Dernière minute, multidiffusion, diversification : la feuille de route 2026 de ZEcamping
Cette tendance apparaît particulièrement marquée sur les week-ends prolongés et les ponts de mai, qui concentrent une part importante des réservations de dernière minute.
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