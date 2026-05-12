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Hôtellerie de plein air : les courts séjours deviennent majoritaires selon ZEcamping

La plateforme observe une forte progression des réservations de dernière minute, avec des séjours plus courts concentrés entre J-21 et J-7 avant le départ


ZEcamping constate une évolution rapide des comportements de réservation dans l’hôtellerie de plein air. Selon les données internes de la plateforme pour le printemps 2026, les courts séjours représentent désormais plus de la moitié des ventes sur certaines semaines, tandis que les réservations se concentrent de plus en plus à l’approche du départ.


Rédigé par le Mercredi 13 Mai 2026 à 15:00

En parallèle, ZEcamping observe une contraction importante des délais de réservation. - DepositPhotos.com/olia.kirich
En parallèle, ZEcamping observe une contraction importante des délais de réservation. - DepositPhotos.com/olia.kirich
Exotismes
Depuis le début de l’année, ZEcamping observe une progression du volume de courts séjours comprise entre +35 % et +90 % selon les périodes par rapport à 2025.

La plateforme indique que ces réservations représentent régulièrement plus de 50 % des ventes hebdomadaires et peuvent atteindre jusqu’à 60 % sur certaines semaines.

Les consommateurs privilégieraient ainsi des départs plus proches, des séjours plus courts ainsi qu’une attention plus forte portée aux coûts de transport.

Des réservations concentrées dans les trois semaines avant le départ

Autres articles
En parallèle, ZEcamping observe une contraction importante des délais de réservation. Les ventes se concentrent désormais principalement entre J-21 et J-7 avant le départ, avec un pic enregistré une semaine avant le séjour.

Cette tendance apparaît particulièrement marquée sur les week-ends prolongés et les ponts de mai, qui concentrent une part importante des réservations de dernière minute.

A lire aussi : Dernière minute, multidiffusion, diversification : la feuille de route 2026 de ZEcamping

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Tags : ze camping
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