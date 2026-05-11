Offres France : Ty-Win accélère sur le train !

Ty-Win indique également que Normandie Tourisme a récemment choisi sa technologie pour valoriser et distribuer son offre touristique. Le CRT normand rejoint ainsi plusieurs territoires engagés dans des stratégies de tourisme durable, à l’image de la Nouvelle-Aquitaine.



Le communiqué met en avant le dispositif régional de « tarif bas-carbone », coordonné par Normandie Tourisme depuis 2024. Ce mécanisme permet aux visiteurs venant en train, en transport en commun ou à vélo de bénéficier de tarifs réduits auprès de plus de 130 sites partenaires.



Pour Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme, l’enjeu consiste à rendre le tourisme responsable plus concret et accessible. « Nous encourageons les visiteurs à privilégier des modes de transport plus durables, en mettant en avant des séjours bas-carbone conçus par nos partenaires », indique-t-il.



« Nous observons une forte accélération des demandes de la part des institutionnels sur ce type de séjours, en phase avec les objectifs de Destination France 2030. » ajoute Jean-Vincent Petit, directeur général de Ty-Win.

