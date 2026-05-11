Offres France : Ty-Win accélère sur le train !

Ty-Win lance une nouvelle fonctionnalité destinée à favoriser les séjours accessibles en train. L’objectif : mieux connecter les offres locales aux infrastructures ferroviaires.
Concrètement, les réceptifs locaux utilisant la plateforme peuvent désormais renseigner la gare la plus proche d’une offre ainsi que la distance d’accès.
« L’objectif est clair : permettre aux voyageurs de relier facilement les lignes ferroviaires aux expériences locales, pour démultiplier l’envie de vivre des voyages bas-carbone », indique un communiqué de presse.
Pour Virginie Gargadennec, cheffe de projet digital chez Ty-Win, cette fonctionnalité répond directement aux ambitions de la stratégie nationale « Destination France ». « En intégrant la donnée ferroviaire au cœur de l'offre locale, nous ne nous contentons pas d'ajouter une information : nous alignons les experts locaux avec la stratégie Destination France », explique-t-elle dans le communiqué.
En parallèle, les offres compatibles train sont désormais combinables, dans Orchestra, avec l’offre train.
Concrètement, les réceptifs locaux utilisant la plateforme peuvent désormais renseigner la gare la plus proche d’une offre ainsi que la distance d’accès.
« L’objectif est clair : permettre aux voyageurs de relier facilement les lignes ferroviaires aux expériences locales, pour démultiplier l’envie de vivre des voyages bas-carbone », indique un communiqué de presse.
Pour Virginie Gargadennec, cheffe de projet digital chez Ty-Win, cette fonctionnalité répond directement aux ambitions de la stratégie nationale « Destination France ». « En intégrant la donnée ferroviaire au cœur de l'offre locale, nous ne nous contentons pas d'ajouter une information : nous alignons les experts locaux avec la stratégie Destination France », explique-t-elle dans le communiqué.
En parallèle, les offres compatibles train sont désormais combinables, dans Orchestra, avec l’offre train.
TER Bretagne partenaire de Ty-Win
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Cette évolution est déjà mise en œuvre avec TER Bretagne, qui a choisi Ty-Win pour rapprocher son offre ferroviaire des offres touristiques locales. Ces séjours clés en main accessibles en train sont désormais proposés sur le site de TER Bretagne.
Selon Isabelle Camillerapp, responsable du développement des usages et de l’innovation pour TER Bretagne, cette coopération vise à simplifier le passage à l’action des voyageurs en quête d’un tourisme plus durable. Elle souligne également l’intérêt des premières offres mises en ligne et la collaboration avec les agences réceptives du territoire.
A lire aussi : Vendre la France : une question de moyens... ou d'envie ?
Selon Isabelle Camillerapp, responsable du développement des usages et de l’innovation pour TER Bretagne, cette coopération vise à simplifier le passage à l’action des voyageurs en quête d’un tourisme plus durable. Elle souligne également l’intérêt des premières offres mises en ligne et la collaboration avec les agences réceptives du territoire.
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Normandie Tourisme choisit aussi Ty-Win
Ty-Win indique également que Normandie Tourisme a récemment choisi sa technologie pour valoriser et distribuer son offre touristique. Le CRT normand rejoint ainsi plusieurs territoires engagés dans des stratégies de tourisme durable, à l’image de la Nouvelle-Aquitaine.
Le communiqué met en avant le dispositif régional de « tarif bas-carbone », coordonné par Normandie Tourisme depuis 2024. Ce mécanisme permet aux visiteurs venant en train, en transport en commun ou à vélo de bénéficier de tarifs réduits auprès de plus de 130 sites partenaires.
Pour Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme, l’enjeu consiste à rendre le tourisme responsable plus concret et accessible. « Nous encourageons les visiteurs à privilégier des modes de transport plus durables, en mettant en avant des séjours bas-carbone conçus par nos partenaires », indique-t-il.
«Nous observons une forte accélération des demandes de la part des institutionnels sur ce type de séjours, en phase avec les objectifs de Destination France 2030.» ajoute Jean-Vincent Petit, directeur général de Ty-Win.
Le communiqué met en avant le dispositif régional de « tarif bas-carbone », coordonné par Normandie Tourisme depuis 2024. Ce mécanisme permet aux visiteurs venant en train, en transport en commun ou à vélo de bénéficier de tarifs réduits auprès de plus de 130 sites partenaires.
Pour Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme, l’enjeu consiste à rendre le tourisme responsable plus concret et accessible. « Nous encourageons les visiteurs à privilégier des modes de transport plus durables, en mettant en avant des séjours bas-carbone conçus par nos partenaires », indique-t-il.
«Nous observons une forte accélération des demandes de la part des institutionnels sur ce type de séjours, en phase avec les objectifs de Destination France 2030.» ajoute Jean-Vincent Petit, directeur général de Ty-Win.