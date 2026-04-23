Train en Europe : quand la SNCF vous fait préférer... l'avion ! [ABO]

L’ouverture à la concurrence du ferroviaire a quelque peu bouleversé les décisions et les comportements des acteurs historiques en Europe.



" Nous observons qu’ils allouent leurs ressources, notamment les nouveaux trains, aux lignes les plus rentables, ce qui peut s’entendre dans la mesure où on leur demande de faire du cash.



Les nouveaux TGV M de la SNCF pourraient être positionnés directement en Italie, pour concurrencer Trenitalia sur son marché, et non sur des lignes transfrontalières, car elles offrent, alors même que c’est là qu’il y a le plus besoin, de renforcer l’offre pour favoriser le report modal.



Paris-Berlin, c’est un train par jour. Paris-Barcelone, seulement deux par jour. C’est infime ", souligne le responsable transports (aérien et ferroviaire) de Réseau Action Climat.



La concurrence ferroviaire ressemble de plus en plus à une illusion, tant pour les passagers que pour les transporteurs, d’autant plus dans un contexte où les pouvoirs publics se désengagent de plus en plus de leurs missions régaliennes.



Portant, ces derniers devraient veiller à ce que les opérateurs n’oublient pas leur rôle, qui consiste à desservir les territoires qui en ont besoin, qu’il s’agisse de relier les grandes villes européennes, les capitales régionales ou d’autres chefs-lieux, afin de maintenir un minimum d’activité et de service public.



Cette absence de vision et de contraintes pour que le train devienne une véritable alternative à l'avion est le symptôme d'un manque de volonté politique, que ce soit en France ou ailleurs en Europe.



Alors, pour favoriser le report modal de l’aérien vers le train sur les trajets européens, Réseau Action Climat entend peser sur un autre levier : le nouveau paquet réglementaire que prépare la Commission européenne sur la billettique et les droits des passagers.



" Nous souhaiterions que ce texte oblige les plateformes de distribution, comme SNCF Connect, qui représentent quasiment la porte d’entrée unique sur un marché, à distribuer les offres des entreprises ferroviaires qui permettent de voyager sur les principales lignes en Europe, du moins celles qui le souhaitent.



Nous voulons aussi élargir les droits des passagers, afin qu’ils soient protégés en cas de correspondance manquée, à partir du moment où ils partent depuis la France, sur des trajets domestiques comme européens, afin de garantir la poursuite du voyage ", explique le responsable.