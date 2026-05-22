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Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Les clientèles européennes au rendez-vous pour la saison estivale


Les nombreux ponts du mois de mai ont boosté la demande chez Logis Hotels. Le chiffre d'affaires a progressé de 22% sur la période, porté par une forte demande des clientèles françaises et européennes.


Rédigé par le Vendredi 5 Juin 2026 à 10:43

Logis Hotels profite de l'engouement pour les séjours de proximité - Photo : Logis Hotels
Logis Hotels profite de l'engouement pour les séjours de proximité - Photo : Logis Hotels
MSC Croisières
Le mois de mai 2026 aura été particulièrement favorable à Logis Hotels. Portée par les ponts du printemps et le développement de ses marques premium, l'entreprise enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 22% par rapport à la même période l'an dernier.

"Les ponts ont eu un effet positif, même si les réservations ont tendance à davantage se lisser qu'auparavant", explique Karine Morot-Gaudry,Directrice générale adjointe du groupe. La dirigeante souligne également l'impact du développement des offres premium sur cette croissance.

Côté destinations, plusieurs régions affichent des performances remarquables. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête avec une hausse de 41% du chiffre d'affaires, suivie du Grand Est (+33%) et de la Bourgogne-Franche-Comté (+30%).

Cette dynamique s'explique en partie par les habitudes de consommation des voyageurs pendant les ponts. "Beaucoup de clients privilégient des séjours à deux ou trois heures de leur domicile", observe Karine Morot-Gaudry.

Les clientèles étrangères ont également contribué à ces bons résultats. Les réservations en provenance d'Allemagne progressent de 33%, tandis que celles issues de Belgique augmentent de 26%. Une clientèle de proximité qui bénéficie particulièrement aux régions de l'Est de la France.

Les clientèles européennes au rendez-vous

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Si la clientèle affaires a marqué le pas durant les premières semaines de mai, en raison des nombreux jours fériés, la tendance s'est nettement inversée après le week-end de la Pentecôte.

"Le retard pris sur le segment business a quasiment été rattrapé lors de la dernière semaine de mai", précise Karine Morot-Gaudry. La configuration du dernier pont, avec un lundi férié, a notamment favorisé le retour des déplacements professionnels.

La clientèle française demeure le principal moteur de la croissance estivale avec une progression de 11% des réservations. Les marchés européens affichent également de bonnes performances : les Pays-Bas enregistrent une hausse de 25%, l'Allemagne de 15%, la Belgique de 13% et le Royaume-Uni de 12%.

Selon la dirigeante, ces chiffres traduisent à la fois l'attractivité du sud de la France et la fidélité des marchés européens traditionnels.

Des perspectives estivales encourageantes

Pour l'été 2026, Logis Hotels affiche également sa confiance. À date, les prises de réservation enregistrent une progression de 16% par rapport aux tendances observées à la même période l'an dernier.

Le Sud de la France concentre une grande partie de cette dynamique. La Nouvelle-Aquitaine affiche une hausse de 29% des réservations, devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur (+24%). Le littoral de la Manche profite également de cet engouement avec une progression de 22%.

Parallèlement, les régions de transit comme le Grand Est (+29%) et la Bourgogne-Franche-Comté (+28%) bénéficient de l'afflux attendu des clientèles européennes se dirigeant vers les destinations méridionales.


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Tags : logis hotels, reservation
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