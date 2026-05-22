Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Le mois de mai 2026 aura été particulièrement favorable à Logis Hotels. Portée par les ponts du printemps et le développement de ses marques premium, l'entreprise enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 22% par rapport à la même période l'an dernier.
"Les ponts ont eu un effet positif, même si les réservations ont tendance à davantage se lisser qu'auparavant", explique Karine Morot-Gaudry,Directrice générale adjointe du groupe. La dirigeante souligne également l'impact du développement des offres premium sur cette croissance.
Côté destinations, plusieurs régions affichent des performances remarquables. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête avec une hausse de 41% du chiffre d'affaires, suivie du Grand Est (+33%) et de la Bourgogne-Franche-Comté (+30%).
Cette dynamique s'explique en partie par les habitudes de consommation des voyageurs pendant les ponts. "Beaucoup de clients privilégient des séjours à deux ou trois heures de leur domicile", observe Karine Morot-Gaudry.
Les clientèles étrangères ont également contribué à ces bons résultats. Les réservations en provenance d'Allemagne progressent de 33%, tandis que celles issues de Belgique augmentent de 26%. Une clientèle de proximité qui bénéficie particulièrement aux régions de l'Est de la France.
"Les ponts ont eu un effet positif, même si les réservations ont tendance à davantage se lisser qu'auparavant", explique Karine Morot-Gaudry,Directrice générale adjointe du groupe. La dirigeante souligne également l'impact du développement des offres premium sur cette croissance.
Côté destinations, plusieurs régions affichent des performances remarquables. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en tête avec une hausse de 41% du chiffre d'affaires, suivie du Grand Est (+33%) et de la Bourgogne-Franche-Comté (+30%).
Cette dynamique s'explique en partie par les habitudes de consommation des voyageurs pendant les ponts. "Beaucoup de clients privilégient des séjours à deux ou trois heures de leur domicile", observe Karine Morot-Gaudry.
Les clientèles étrangères ont également contribué à ces bons résultats. Les réservations en provenance d'Allemagne progressent de 33%, tandis que celles issues de Belgique augmentent de 26%. Une clientèle de proximité qui bénéficie particulièrement aux régions de l'Est de la France.
Les clientèles européennes au rendez-vous
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Si la clientèle affaires a marqué le pas durant les premières semaines de mai, en raison des nombreux jours fériés, la tendance s'est nettement inversée après le week-end de la Pentecôte.
"Le retard pris sur le segment business a quasiment été rattrapé lors de la dernière semaine de mai", précise Karine Morot-Gaudry. La configuration du dernier pont, avec un lundi férié, a notamment favorisé le retour des déplacements professionnels.
La clientèle française demeure le principal moteur de la croissance estivale avec une progression de 11% des réservations. Les marchés européens affichent également de bonnes performances : les Pays-Bas enregistrent une hausse de 25%, l'Allemagne de 15%, la Belgique de 13% et le Royaume-Uni de 12%.
Selon la dirigeante, ces chiffres traduisent à la fois l'attractivité du sud de la France et la fidélité des marchés européens traditionnels.
"Le retard pris sur le segment business a quasiment été rattrapé lors de la dernière semaine de mai", précise Karine Morot-Gaudry. La configuration du dernier pont, avec un lundi férié, a notamment favorisé le retour des déplacements professionnels.
La clientèle française demeure le principal moteur de la croissance estivale avec une progression de 11% des réservations. Les marchés européens affichent également de bonnes performances : les Pays-Bas enregistrent une hausse de 25%, l'Allemagne de 15%, la Belgique de 13% et le Royaume-Uni de 12%.
Selon la dirigeante, ces chiffres traduisent à la fois l'attractivité du sud de la France et la fidélité des marchés européens traditionnels.
Des perspectives estivales encourageantes
Pour l'été 2026, Logis Hotels affiche également sa confiance. À date, les prises de réservation enregistrent une progression de 16% par rapport aux tendances observées à la même période l'an dernier.
Le Sud de la France concentre une grande partie de cette dynamique. La Nouvelle-Aquitaine affiche une hausse de 29% des réservations, devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur (+24%). Le littoral de la Manche profite également de cet engouement avec une progression de 22%.
Parallèlement, les régions de transit comme le Grand Est (+29%) et la Bourgogne-Franche-Comté (+28%) bénéficient de l'afflux attendu des clientèles européennes se dirigeant vers les destinations méridionales.
Le Sud de la France concentre une grande partie de cette dynamique. La Nouvelle-Aquitaine affiche une hausse de 29% des réservations, devant la Provence-Alpes-Côte d'Azur (+24%). Le littoral de la Manche profite également de cet engouement avec une progression de 22%.
Parallèlement, les régions de transit comme le Grand Est (+29%) et la Bourgogne-Franche-Comté (+28%) bénéficient de l'afflux attendu des clientèles européennes se dirigeant vers les destinations méridionales.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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