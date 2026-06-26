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Logis Hôtels : Olivier Marouby nommé Directeur Général des marques Premium

350 Maisons des marques Teritoria, Singuliers Hôtels et Demeures & Châteaux


Le Groupe Logis Hôtels nomme Olivier Marouby directeur général de son pôle Premium. Il prend la tête des marques Teritoria, Singuliers Hôtels et Demeures & Châteaux avec pour mission d'accélérer leur développement et d'intégrer 200 établissements supplémentaires d'ici 2030.


Rédigé par le Mardi 30 Juin 2026 à 14:29

Logis Hôtels : Olivier Marouby nommé Directeur Général des marques Premium - Photo Logis Hôtels
Logis Hôtels : Olivier Marouby nommé Directeur Général des marques Premium - Photo Logis Hôtels
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Olivier Marouby devient Directeur Général des marques Premium du Groupe Logis Hôtels.

Le Groupe accélère son positionnement mutli-marques et mutli-segments avec la création d’un service premium.

La collection, qui regroupe 350 Maisons des marques Teritoria, Singuliers Hôtels et Demeures & Châteaux, est désormais pilotée par Olivier Marouby. « Il aura pour mission de soutenir la croissance du segment, de recruter de nouvelles adresses haut de gamme et d’étendre leur maillage territorial» détaille un communiqué de presse.

Arrivé il y a quatre ans au sein du Groupe Logis Hôtels, Olivier Marouby était notamment en charge du lancement des marques Demeures & Châteaux et Singuliers Hôtels.

A lire aussi : Teritoria entre dans le giron du Groupe Logis Hôtels

Logis Premium : 200 établissements supplémentaires d’ici 2030.

Autres articles
Il a également participé en 2025 au rachat de la marque Teritoria. Désormais, il se voit confier la direction générale de ces 3 marques.

Parmi les ambitions de cette feuille de route figure l’intégration de 200 établissements supplémentaires d’ici 2030.

« Notre ambition est d’accompagner la performance de nos établissements en leur permettant de se différencier durablement sur le segment premium. Pour y parvenir, nous souhaitons en redéfinir les codes : les clients recherchent aujourd’hui avant tout de l’authenticité, du vécu et du sens. Il s’agit de faire de ces marques de véritables fabriques à souvenirs, ancrée dans l’instant présent, afin de créer davantage de valeur pour les voyageurs comme pour les hôteliers. », précise Olivier Marouby, Directeur Général du pôle Premium de Groupe Logis Hôtels.

Olivier a débuté son parcours chez Accor, où il a exercé des fonctions support clés. Il a ensuite travaillé dans le secteur de l'hôtellerie indépendante haut de gamme en rejoignant WorldHotels.

En tant que chargé du « business development », il y a orchestré l’expansion commerciale de la marque sur des zones géographiques majeures, incluant la France, le Moyen-Orient et l’Afrique.


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Tags : logis, logis hotels
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