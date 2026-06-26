Logis Hôtels : Olivier Marouby nommé Directeur Général des marques Premium

Il a également participé en 2025 au rachat de la marque Teritoria. Désormais, il se voit confier la direction générale de ces 3 marques.



Parmi les ambitions de cette feuille de route figure l’intégration de 200 établissements supplémentaires d’ici 2030.



« Notre ambition est d’accompagner la performance de nos établissements en leur permettant de se différencier durablement sur le segment premium. Pour y parvenir, nous souhaitons en redéfinir les codes : les clients recherchent aujourd’hui avant tout de l’authenticité, du vécu et du sens. Il s’agit de faire de ces marques de véritables fabriques à souvenirs, ancrée dans l’instant présent, afin de créer davantage de valeur pour les voyageurs comme pour les hôteliers . », précise Olivier Marouby, Directeur Général du pôle Premium de Groupe Logis Hôtels.



Olivier a débuté son parcours chez Accor, où il a exercé des fonctions support clés. Il a ensuite travaillé dans le secteur de l'hôtellerie indépendante haut de gamme en rejoignant WorldHotels.



En tant que chargé du « business development », il y a orchestré l’expansion commerciale de la marque sur des zones géographiques majeures, incluant la France, le Moyen-Orient et l’Afrique.