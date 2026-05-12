Groupe Logis Hôtels : "La France reste une valeur refuge" pour les voyageurs

Les vacances de printemps ont été favorables au Groupe Logis Hôtels. L’enseigne annonce une hausse de 12 % des réservations sur la période de Pâques par rapport à l’an dernier, à périmètre constant. Une dynamique qui s’explique, selon Karine Morot-Gaudry par plusieurs facteurs conjoncturels.
"Il y a eu un effet calendrier avec la conjonction des vacances scolaires et du pont du 1er mai", explique la Directrice générale adjointe du groupe, en charge des sujets commerciaux et technologiques depuis 2020.
Mais au-delà du calendrier, le contexte international semble également avoir joué un rôle déterminant dans les arbitrages des voyageurs.
"Sur les clientèles de dernière minute, il y a eu moins de vols internationaux et beaucoup de communications autour d’annulations ou de perturbations aériennes. Certains voyageurs ont préféré rester en France ou voyager en Europe en voiture ou en train", analyse-t-elle.
"Il y a eu un effet calendrier avec la conjonction des vacances scolaires et du pont du 1er mai", explique la Directrice générale adjointe du groupe, en charge des sujets commerciaux et technologiques depuis 2020.
Mais au-delà du calendrier, le contexte international semble également avoir joué un rôle déterminant dans les arbitrages des voyageurs.
"Sur les clientèles de dernière minute, il y a eu moins de vols internationaux et beaucoup de communications autour d’annulations ou de perturbations aériennes. Certains voyageurs ont préféré rester en France ou voyager en Europe en voiture ou en train", analyse-t-elle.
Une France perçue comme "valeur refuge"
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Pour la dirigeante, la France bénéficie aujourd’hui d’un statut rassurant dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes. "Très clairement, on voit un effet contexte international sur lequel la France apparaît comme une valeur refuge", affirme-t-elle.
Un phénomène qui ne concerne pas uniquement les clientèles françaises. Le groupe observe également une progression des visiteurs européens, notamment allemands et néerlandais, qui privilégient davantage les destinations de proximité accessibles en voiture.
Karine Morot-Gaudry souligne aussi la capacité du groupe à répondre à différents budgets grâce à son portefeuille multi-marques : "Nous couvrons une offre allant du 2 au 5 étoiles, ce qui permet à chacun de trouver une offre correspondant à son budget."
Concernant les destinations les plus dynamiques, le littoral et le sud de la France tirent leur épingle du jeu. "On voit un effet soleil assez flagrant, notamment dans le Gard et plus largement dans le sud de la France", indique la dirigeante.
Pour l’été, les tendances se confirment également sur la façade ouest. La Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine enregistrent de fortes progressions des réservations anticipées.
Selon Karine Morot-Gaudry, ces régions profitent à la fois d’un attrait traditionnel et d’un report des voyageurs qui privilégient des vacances domestiques. Le Grand Est profite quant à lui de la hausse des clientèles européennes transitant vers l’Espagne ou le Portugal. "Ces voyageurs ont besoin de prévoir une étape lorsqu’ils traversent la France en voiture", précise-t-elle.
Un phénomène qui ne concerne pas uniquement les clientèles françaises. Le groupe observe également une progression des visiteurs européens, notamment allemands et néerlandais, qui privilégient davantage les destinations de proximité accessibles en voiture.
Karine Morot-Gaudry souligne aussi la capacité du groupe à répondre à différents budgets grâce à son portefeuille multi-marques : "Nous couvrons une offre allant du 2 au 5 étoiles, ce qui permet à chacun de trouver une offre correspondant à son budget."
Concernant les destinations les plus dynamiques, le littoral et le sud de la France tirent leur épingle du jeu. "On voit un effet soleil assez flagrant, notamment dans le Gard et plus largement dans le sud de la France", indique la dirigeante.
Pour l’été, les tendances se confirment également sur la façade ouest. La Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine enregistrent de fortes progressions des réservations anticipées.
Selon Karine Morot-Gaudry, ces régions profitent à la fois d’un attrait traditionnel et d’un report des voyageurs qui privilégient des vacances domestiques. Le Grand Est profite quant à lui de la hausse des clientèles européennes transitant vers l’Espagne ou le Portugal. "Ces voyageurs ont besoin de prévoir une étape lorsqu’ils traversent la France en voiture", précise-t-elle.
Des réservations toujours très tardives
Sur les ponts du mois de mai, le groupe constate toutefois des comportements de réservation encore largement marqués par la dernière minute. "Comme les années précédentes, on reste sur une part importante de réservations effectuées dans le mois", observe Karine Morot-Gaudry.
La météo, les contraintes budgétaires ou encore les soldes de congés continuent d’influencer fortement les décisions des voyageurs.
Le spectaculaire bond de 123 % du chiffre d’affaires enregistré pour le pont de l’Ascension reste, selon elle, encore difficile à interpréter. "Il est trop tôt pour savoir s’il s’agit d’un véritable changement de comportement ou d’un simple effet de concentration sur ce week-end-là", nuance-t-elle.
La météo, les contraintes budgétaires ou encore les soldes de congés continuent d’influencer fortement les décisions des voyageurs.
Le spectaculaire bond de 123 % du chiffre d’affaires enregistré pour le pont de l’Ascension reste, selon elle, encore difficile à interpréter. "Il est trop tôt pour savoir s’il s’agit d’un véritable changement de comportement ou d’un simple effet de concentration sur ce week-end-là", nuance-t-elle.
Une tendance estivale encourageante
Pour l’été, le Groupe Logis Hôtels affiche à ce stade une tendance supérieure à +8 % de croissance, avec des perspectives jugées positives pour la France, mais aussi pour l’Espagne et l’Italie. "Les clients semblent vouloir sécuriser davantage leurs trajets et leurs vacances", estime Karine Morot-Gaudry.
Malgré un pouvoir d’achat contraint, les voyageurs continueraient à préserver leurs départs en vacances, quitte à ajuster certains paramètres. Pour autant, la dirigeante reste prudente sur l’évolution du marché à moyen terme. "Nous n’avons pas de boule de cristal. Aujourd’hui, le tourisme évolue au rythme des crises et des instabilités géopolitiques", rappelle-t-elle.
Un contexte dans lequel la France conserve néanmoins un avantage stratégique. "Nous sommes dans un pays stable, avec une vraie capacité d’accueil. Les Jeux olympiques l’ont encore démontré", conclut Karine Morot-Gaudry.
Malgré un pouvoir d’achat contraint, les voyageurs continueraient à préserver leurs départs en vacances, quitte à ajuster certains paramètres. Pour autant, la dirigeante reste prudente sur l’évolution du marché à moyen terme. "Nous n’avons pas de boule de cristal. Aujourd’hui, le tourisme évolue au rythme des crises et des instabilités géopolitiques", rappelle-t-elle.
Un contexte dans lequel la France conserve néanmoins un avantage stratégique. "Nous sommes dans un pays stable, avec une vraie capacité d’accueil. Les Jeux olympiques l’ont encore démontré", conclut Karine Morot-Gaudry.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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