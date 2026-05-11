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L’Inde, nouveau carrefour aérien entre trois continents


Longtemps perçue comme une destination à part entière, l’Inde s’impose aujourd’hui comme un hub aérien stratégique entre l’Europe, l’Asie du Sud-Est et elle remplace le Moyen-Orient. Portée par une classe moyenne en plein essor et des compagnies offensives, elle redessine les itinéraires long-courriers… et ouvre de nouvelles opportunités pour les agences de voyage maline et inventive.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 09:43

© Jérémy Grasset
© Jérémy Grasset
Exotismes

L’Inde, nouveau carrefour aérien entre trois continents


C’est un retour presque naturel. Historiquement située au cœur des routes commerciales — de la soie aux épices — l’Inde retrouve aujourd’hui une place centrale dans les flux aériens internationaux. Cette fois-ci, ce sont les compagnies aériennes et les voyageurs eux-mêmes qui redessinent la carte des échanges et des vols...

Delhi, Mumbai (Bombay), Hyderabad, Chennai, Kolkata (Calcutta)… ces métropoles de plus de 10 millions d’habitants, deviennent progressivement des hubs régionaux vers l’Asie du Sud-Est. Leur 30 villes “petites soeurs” de plus d’un million d’habitant ouvrent aussi des vols directs (comme Ahmedabad ou Indore ou Jaipur). Ces villes ne sont plus seulement des points d’entrée en Inde, mais de véritables plateformes de correspondance.

Ce phénomène est largement porté par la demande domestique indienne. La classe moyenne ne connait pas (encore) la crise et elle voyage davantage, notamment vers des destinations proches comme le Sri Lanka, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge ou l’Indonésie. Résultat : les compagnies multiplient les liaisons directes, avec des fréquences parfois inattendues.

Un exemple marquant : jusqu’à cinq vols quotidiens vers le Vietnam depuis 10 villes en Inde, opérés par VietJet et IndiGo. Une densité qui commence à rivaliser avec certains hubs historiques du Golfe.

Du côté de la réunion, cela se confirme aussi avec le col indigo qui a ouvert sur Chennai. Ces vols existaient historiquement avec Air India ou Jetairways sont de retour, et ils placent Chennai comme un hub pour l’Inde et pour l’ Asie du Sud Est.

Une offensive des compagnies indiennes et low-cost

Des ouvertures de lignes en cascade

IndiGo, Air India, Air India Express ou encore AirAsia India jouent un rôle clé dans cette dynamique. Leur stratégie est très claire : capter le trafic régional et s’imposer comme des alternatives crédibles aux hubs traditionnels du Moyen-Orient, et les Européens peuvent en bénéficier avec les 8 vols directs pour l’Inde depuis Paris. Le phénomène n’est pas aussi fort qu’Istanbul avec Turkish Airlines, mais il commence à se faire ressentir pour les “backpackers” et les voyageurs familles chevronnés.

Ces derniers années, plusieurs ouvertures de lignes directes ont marqué les esprits :
● Bali désormais accessible en direct depuis l’Inde
● Angkor (Siem Reap) et Phnom Penh intégrés aux réseaux
● Des routes plus atypiques comme Jaipur – Bangkok opérée par AirAsia

Ces connexions permettent de construire des itinéraires plus variés, parfois plus économiques, et surtout plus originaux pour les voyageurs européens.

Une logique de hub “décentralisé”

Contrairement à Dubaï ou Doha, où tout converge vers une seule plateforme, l’Inde propose une logique plus éclatée. Plusieurs villes jouent le rôle de hubs secondaires ( Bangalore, Delhi, Chennai, Bombay, ce qui offre plus de flexibilité mais demande aussi plus de maîtrise dans la construction des itinéraires.

Pour les agents de voyage, cela signifie une opportunité… à condition de bien comprendre les spécificités locales (temps de connexion, gestion des bagages qu’il faut descendre chercher, visas qu’il faut anticiper).
Panneau d’affichage à Delhi © Jérémy Grasset
Panneau d’affichage à Delhi © Jérémy Grasset

Des opportunités tarifaires réelles pour les voyageurs

Des prix difficilement battables

Dans un contexte inflationniste global — y compris en Asie — l’Inde se distingue par un positionnement tarifaire particulièrement compétitif. Le coût du transit via l’Inde peut réduire significativement le prix total d’un voyage long-courrier.

Un cas concret illustre bien cette tendance :
Anne, son mari et leurs deux enfants ont récemment voyagé en Thaïlande pour environ 600 € + 90 € par personne pour les vols régionaux. Un tarif quasiment introuvable via des hubs plus traditionnels et période de conflit.

L’escale comme expérience

L’intérêt ne se limite pas au prix. Le stop-over devient une vraie valeur ajoutée. Ainsi, Anne et sa famille ont ainsi profité de leur passage à Mumbai pour passer quelques jours sur place. Une manière de “tester” l’Inde, d’en donner un aperçu aux enfants, sans s’engager dans un voyage complet.

Cette logique séduit de plus en plus : escales de 24 à 72 heures voire une semaine, découverte express de Delhi ou Mumbai, voire de Jaipur. Pour ceux qui passe par Delhi, une extension vers Agra se fait facilement avec les nouvelles autotoures pour voir le Taj Mahal. Angkor + Le Taj Mahal : ça fait 2 merveilles du monde moderne en un voyage !

Pour les agences, cela ouvre la voie à des produits hybrides : combinés Inde + Asie du Sud-Est, avec une vraie narration de voyage.

Les limites à anticiper côté production

Dans les douves du temple d’Angkor Vat © Jérémy Grasset
Dans les douves du temple d’Angkor Vat © Jérémy Grasset
Des contraintes logistiques à ne pas négliger
Si l’Inde offre de nouvelles opportunités, elle impose aussi certaines contraintes opérationnelles.

Parmi les principaux points de vigilance :

Visa obligatoire, le formulaire est un peu long à remplir…
Récupération et ré-enregistrement des bagages lors des correspondances
Temps de transit parfois plus longs
● Expérience aéroportuaire inégale selon les villes

Ces éléments rendent le parcours plus complexe qu’un transit classique via un hub du Golfe ou à Bangkok. Comme le prix est imbattable, cela se compense… et l’expérience indienne donne bien souvent envie d’y retourner pour un voyage complet.

Une pression sur les coûts aériens

Comme partout, les compagnies indiennes font face à la hausse du prix du kérosène. Si elles restent compétitives, leurs marges sont sous pression, ce qui pourrait à terme impacter les tarifs ou les fréquences. Cette situation est à observer dans le temps.
Pour autant, leur modèle low-cost et leur volume domestique leur permettent encore de

Le rôle clé des agences de voyage sur mesure

© Jérémy Grasset
© Jérémy Grasset
Face à cette complexité, le recours à une agence spécialisée et un bon DMC sur place devient presque indispensable.

Construire un itinéraire via l’Inde demande à la fois une bonne connaissance des connexions aériennes, une maîtrise des formalités, une capacité à sécuriser les temps de transit, un DMC avec une expertise sur les extensions locale. C’est précisément là que les agences B2B peuvent faire la différence. Au-delà du simple billet, elles apportent du conseil, de la sécurisation, une valorisation de l’escale une expérience enrichie.

Dans un marché où le voyageur est sensible au prix mais aussi à l’expérience, cette approche sur mesure retrouve tout son sens.

Conclusion : un retour aux routes historiques… version XXIe siècle

L’Inde n’invente pas son rôle de hub : elle le retrouve.

Bien avant les avions, elle était déjà au cœur des échanges entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Aujourd’hui, cette position stratégique renaît, portée par une dynamique économique, démographique et aérienne.

Pour les professionnels du tourisme, le message est clair : ignorer cette évolution, c’est passer à côté d’un levier de différenciation.

Proposer à ses clients de combiner Taj Mahal, Angkor et Bali dans un même voyage, avec un positionnement tarifaire compétitif, n’est plus une idée marginale — c’est une réalité opérationnelle. Dans un monde où chaque euro compte, où chaque expérience doit marquer, l’Inde redevient ce qu’elle n’a jamais cessé d’être : un carrefour d’échanges.
Taj Mahal en famille © Jérémy Grasset
Taj Mahal en famille © Jérémy Grasset

L’Inde, nouveau carrefour aérien entre trois continents
Mélissa Pébrocq
B2B Sales Manager

melissa(@)shantitravel.com
www.shantitravel.com/fr
+33 6 52 77 86 09

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Tags : Shanti Travel
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