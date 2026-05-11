L’Inde, nouveau carrefour aérien entre trois continents

C’est un retour presque naturel. Historiquement située au cœur des routes commerciales — de la soie aux épices — l’Inde retrouve aujourd’hui une place centrale dans les flux aériens internationaux. Cette fois-ci, ce sont les compagnies aériennes et les voyageurs eux-mêmes qui redessinent la carte des échanges et des vols...



Delhi, Mumbai (Bombay), Hyderabad, Chennai, Kolkata (Calcutta)… ces métropoles de plus de 10 millions d’habitants, deviennent progressivement des hubs régionaux vers l’Asie du Sud-Est. Leur 30 villes “petites soeurs” de plus d’un million d’habitant ouvrent aussi des vols directs (comme Ahmedabad ou Indore ou Jaipur). Ces villes ne sont plus seulement des points d’entrée en Inde, mais de véritables plateformes de correspondance.



Ce phénomène est largement porté par la demande domestique indienne. La classe moyenne ne connait pas (encore) la crise et elle voyage davantage, notamment vers des destinations proches comme le Sri Lanka, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge ou l’Indonésie. Résultat : les compagnies multiplient les liaisons directes, avec des fréquences parfois inattendues.



Un exemple marquant : jusqu’à cinq vols quotidiens vers le Vietnam depuis 10 villes en Inde, opérés par VietJet et IndiGo. Une densité qui commence à rivaliser avec certains hubs historiques du Golfe.



Du côté de la réunion, cela se confirme aussi avec le col indigo qui a ouvert sur Chennai. Ces vols existaient historiquement avec Air India ou Jetairways sont de retour, et ils placent Chennai comme un hub pour l’Inde et pour l’ Asie du Sud Est.