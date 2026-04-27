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Voyager en Asie dans le contexte du conflit en Iran : les conseils des DMC Shanti pour accompagner et rassurer ses clients


Voyager en Asie dans le contexte du conflit en Iran : les conseils de Shanti Travel pour accompagner et rassurer ses clients.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 11:32

© Jérémy Grasset
© Jérémy Grasset
IFTM

Un contexte anxiogène… mais des destinations préservées


Le conflit en Iran génère un climat d’incertitude qui dépasse largement sa zone géographique. Côté clients, l’impact est immédiat : interrogations, hésitations, parfois reports.
Pourtant, sur le terrain, la réalité est différente. Les grandes destinations asiatiques – Japon, Vietnam, Inde ou Indonésie – ne sont pas directement affectées. Les opérations touristiques se poursuivent normalement, sans perturbation majeure des infrastructures ou des services.
Comme le résume Jeremy Grasset, le directeur de shantitravel.com :
“On est face à un décalage classique entre perception et réalité terrain. Les voyageurs associent une région à un risque global, alors que nos destinations continuent de fonctionner normalement.

Rassurer sans minimiser : un nouvel équilibre pour les agences

Dans ce contexte, le rôle des distributeurs évolue. Il ne s’agit plus simplement de proposer une destination, mais d’aider le client à comprendre une situation complexe.
L’approche la plus efficace repose sur quelques fondamentaux simples : expliquer où se situe réellement le conflit, rappeler les distances avec les zones touristiques, et surtout illustrer concrètement ce qui fonctionne normalement.
Au Vietnam, les équipes locales constatent que cette pédagogie change la donne : les clients maintiennent leur projet dès lors qu’ils disposent d’éléments précis. L’enjeu n’est donc pas de convaincre, mais d’éclairer. Ainsi, s’il y a quelques endroits ou le diesel vient à manquer, les touristes restent la priorité du gouvernement. Au Sri Lanka par exemple, les priorités sont clairement identifiées : les touristes d’abord, ce sont eux qui produisent le PIB !”

Un impact concentré sur l’aérien, sans blocage des flux

© Jeremy Grasset
© Jeremy Grasset
S’il y a une conséquence directe du conflit, elle concerne avant tout le transport aérien. La fermeture de certains espaces oblige les compagnies à revoir leurs trajectoires, ce qui se traduit par des temps de vol parfois allongés et des itinéraires modifiés.
Pour autant, les flux ne sont pas interrompus. En Inde, les équipes constatent que les arrivées se poursuivent quotidiennement et le tableau ci-dessous le confirme avec plus de 8 vols en direct de Paris. Les voyageurs arrivent parfois par des routes différentes, mais une fois sur place, le déroulé du voyage reste inchangé.

Les flux vers le Japon, le Vietnam, l’Inde, le Sri Lanka, l’Indonésie ou les Philippines sont donc toujours assurés.

Dans la pratique :

Nb de siège par jour disponible avec le listing des compagnies aériennes.

Destination Nb de vols par jour Compagnies aériennes Nb de sièges directs / jour
🇯🇵 Japan 7 Air France, JAL, ANA, Cathay Pacific, EVA Air ~2,580
🇮🇩 Bali 5 Air France, KLM, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ~2,280
🇵🇭 Philippines 4 Air France, Cathay Pacific, EVA Air ~1,760
🇹🇭 Bangkok 4 Air France, Thai Airways, Lufthansa, Austrian ~1,260
🇻🇳 Vietnam 3 Air France, Vietnam Airlines, Turkish Airlines ~880
🇱🇰 Sri Lanka 5 SriLankan Airlines, Air France, Air India, Turkish Airlines ~1,780
🇮🇳 Delhi 4 Air France, Air India, Turkish Airlines ~1,240
🇮🇳 Mumbai 4 Air France, Air India, Turkish Airlines ~1,200
🇮🇳 Bangalore 3 Air France, Air India, Turkish Airlines ~780
🇺🇿 Tashkent 1 Turkish Airlines ~300
🇺🇿 Samarkand 1 Turkish Airlines ~300

● Les vols continuent d’opérer, avec des adaptations.
● Certaines liaisons directes coexistent avec des options via hubs alternatifs.
● Les compagnies contournent les zones sensibles sans interrompre leurs rotations.

Pour les professionnels, le message est clair :
l’accessibilité est maintenue, mais elle demande davantage d’anticipation et de pédagogie. “Nous avions oublié que notre métier de DMC est très lié à l’aérien et aux disponibilités des vols” ajoute Jérémy Grasset.

Des comportements clients en pleine évolution

Ce contexte a également un impact sur la manière de réserver. Les équipes terrain observent une évolution nette : les clients sont toujours présents, mais leur comportement change.
Ils posent davantage de questions, s’intéressent aux conditions de modification et arbitrent plus finement leurs choix. Comme le souligne Jeremy Grasset, “la demande est là, mais elle est plus réfléchie. Le client a besoin de comprendre avant de s’engager.”

Flexibilité et scénarisation deviennent des arguments clés

Face à ces attentes, les pratiques commerciales s’adaptent. Proposer un seul itinéraire figé est aujourd’hui moins pertinent qu’il y a quelquse semaines.. Les agences gagnent à intégrer plusieurs options, ou à prévoir des ajustements possibles en cours de projet. Et les agences et leur partenaire DMC seront là en cas de changement.
Cette approche rassure clairement les voyageurs. Le simple fait de savoir qu’une alternative existe, même si elle n’est pas utilisée, facilite la prise de décision.

Trouver le bon équilibre dans le discours

© Jeremy Grasset
© Jeremy Grasset
Dans ce contexte, la posture commerciale est déterminante. L’objectif n’est pas de rassurer à tout prix, mais de rassurer juste.
La transparence devient donc un véritable outil commercial “anti IA”. Les clients n’attendent pas un discours parfaitement rassurant, mais un discours clair.
Expliquer que les vols peuvent être un peu plus longs, que les routes évoluent, tout en précisant que les séjours sur place ne sont pas affectés, permet de construire une relation de confiance entre l’agence et le voyageur.

Dans un contexte international qui peut susciter des interrogations, la capacité à informer, contextualiser et accompagner devient un véritable levier de conversion pour les agences. L’Asie reste une destination accessible et attractive, à condition d’adapter son discours et d’apporter des réponses concrètes aux nouvelles attentes des voyageurs.

Voyager en Asie dans le contexte du conflit en Iran : les conseils des DMC Shanti pour accompagner et rassurer ses clients
Mélissa Pébrocq
B2B Sales Manager

melissa(@)shantitravel.com
www.shantitravel.com/fr
+33 6 52 77 86 09

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Tags : Shanti Travel
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