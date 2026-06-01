Quartier Libre, un TO proche de vous qui vous chouchoute

Stéphane Dossetto, Directeur Commercial, explique : « Malgré un contexte géopolitique pour le moins compliqué, nous maintenons le cap que nous avions dessiné. Il faut dire que nous avons la chance d’être positionnés sur des destinations proches et sûres. Nous bénéficions de certains reports.
Notre production comprend des classiques, agrémentés de nouveautés, avec départs garantis sur nos principaux circuits. Et toujours accompagnés par nos guides maison nous offrons à nos clients des petites attentions qui agrémentent leur voyage et marquent les esprits. »
L’Ecosse de Quartier Libre, le folklore n’est pas une légende
En Ecosse avec Quartier Libre vous voyagerez au milieu des légendes, des paysages, des châteaux, et des villes historiques. Mais il ne faut pas oublier pour autant le folklore et c’est ainsi que vous bénéficierez d’une soirée exclusive dans deux de nos programmes.
Avec notre circuit Grand Tour d’Ecosse vous vivrez 11j/10n pendant lesquels vous découvrirez le surprenant Loch Ness, niché au cœur des Highlands, dans ses profondeurs un habitant tout particulier s’y cacherait. Sans oublier les visites d’une distillerie et d’une brasserie (avec dégustation de whisky et de bières). Un tour complet qui comprend les incontournables Highlands. Et une région plus confidentielle, les Lowlands avec le château de Floors (le plus grand du pays encore habité) et l’île de Lindisfarne séparée du continent par une route submersible.
Si vous optez pour notre Iles & Highlands (8j/7n en départs garantis toutes les semaines), vous irez à la rencontre de paysages majestueux, d’une culture riche en légendes, et de traditions encore bien vivantes. Ce voyage vous offrira également une immersion gustative à travers la visite de deux distilleries de whisky, sans oublier des moments forts comme la croisière sur le Loch Ness (2ème du pays par la taille et 1er en volume d’eau) ou l’excursion sur l’île sauvage de Skye.
Avec notre circuit Grand Tour d’Ecosse vous vivrez 11j/10n pendant lesquels vous découvrirez le surprenant Loch Ness, niché au cœur des Highlands, dans ses profondeurs un habitant tout particulier s’y cacherait. Sans oublier les visites d’une distillerie et d’une brasserie (avec dégustation de whisky et de bières). Un tour complet qui comprend les incontournables Highlands. Et une région plus confidentielle, les Lowlands avec le château de Floors (le plus grand du pays encore habité) et l’île de Lindisfarne séparée du continent par une route submersible.
Si vous optez pour notre Iles & Highlands (8j/7n en départs garantis toutes les semaines), vous irez à la rencontre de paysages majestueux, d’une culture riche en légendes, et de traditions encore bien vivantes. Ce voyage vous offrira également une immersion gustative à travers la visite de deux distilleries de whisky, sans oublier des moments forts comme la croisière sur le Loch Ness (2ème du pays par la taille et 1er en volume d’eau) ou l’excursion sur l’île sauvage de Skye.
L’Irlande à déguster sans modération
Le pays est réputé pour ses paysages et l’accueil de sa population. Pour se mettre au diapason Quartier libre inclut dans ses circuits en pension complète un déjeuner typique, une dégustation de 4 whiskys, une représentation de danse folklorique autour d’une bière et une soirée « pub irlandais » avec une bière offerte. De quoi goûter aux plaisirs d’une île unique.
La Balade Irlandaise, notre best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.
Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.
Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, lanneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.
Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.
La Balade Irlandaise, notre best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.
Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.
Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, lanneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.
Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.
La Norvège de Quartier Libre, des fjords côté terre et sur l’eau
Stéphane détaille les programmes accessibles avec des compagnies telles que Norwegian, Volotea, Lufthansa, Air France, et Scandinavian Airlines. « Outre le fait que nous logeons nos clients en centre-ville à Bergen, nous leur proposons de naviguer dans 3 fjords et de découvrir plusieurs églises en bois debout ainsi que l’éco musée de Maihaugen ».
Notre circuit « Grand Tour de Norvège », en 11j/10n, n’attend que vous (à partir de 3433€). Un programme riche et équilibré qui vous emmènera jusqu’au Cap Nord et son soleil de minuit, vous découvrirez les terres sauvages du nord et les Fjords de l’est. Avec un passage par le parc national de Jotunheim où vous croiserez peut-être les Trolls géants dont nous vous parlions dans le paragraphe précédent.
La « Norvège des fjords » est le best seller (à partir de 1899€) de la production et ce n’est pas un hasard. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.
Stéphane complète : « Dans ce programme, les 3 croisières dans les fjords (soit 4h de navigation en tout) sont juste éblouissantes et même vertigineuses. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ».
Les visites d’Oslo, Bergen et Lillehammer, ainsi qu’une balade au pied d’un glacier font de ce circuit un véritable condensé des incontournables de la destination.
Stéphane ajoute : « Et pour être tout à fait complet, nous venons de sortir, à l’intention des fans de phénomènes astronomiques, une variante « spécial éclipse solaire » de nos circuits accompagnés Norvège des Fjords et Grand tour de Norvège. »
Notre circuit « Grand Tour de Norvège », en 11j/10n, n’attend que vous (à partir de 3433€). Un programme riche et équilibré qui vous emmènera jusqu’au Cap Nord et son soleil de minuit, vous découvrirez les terres sauvages du nord et les Fjords de l’est. Avec un passage par le parc national de Jotunheim où vous croiserez peut-être les Trolls géants dont nous vous parlions dans le paragraphe précédent.
La « Norvège des fjords » est le best seller (à partir de 1899€) de la production et ce n’est pas un hasard. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.
Stéphane complète : « Dans ce programme, les 3 croisières dans les fjords (soit 4h de navigation en tout) sont juste éblouissantes et même vertigineuses. C’est une expérience qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie ».
Les visites d’Oslo, Bergen et Lillehammer, ainsi qu’une balade au pied d’un glacier font de ce circuit un véritable condensé des incontournables de la destination.
Stéphane ajoute : « Et pour être tout à fait complet, nous venons de sortir, à l’intention des fans de phénomènes astronomiques, une variante « spécial éclipse solaire » de nos circuits accompagnés Norvège des Fjords et Grand tour de Norvège. »
Naviguer à la recherche des baleines en Islande
Stéphane explique : « Nous proposons un circuit accompagné en départs garantis pour celles et ceux qui sont en quête d’un périple mémorable au milieu de toutes les merveilles de l’Islande. Deux croisières sont incluses dans ce voyage. La première est consacrée à la recherche des baleines et la seconde est une découverte du Jökulsárlón, une lagune glaciaire située dans le sud-est du pays.
Ce circuit accompagné en Islande 8j/7n est proposé en départs garantis de mai à août.
Notre circuit va permettre à vos voyageurs d'explorer l'île dans sa globalité, des grands espaces naturels aux sites culturels et historiques. Au programme de ces 8 jours, les incontournables du pays attendent vos clients pour leur offrir des souvenirs inoubliables.
Nous sommes un spécialiste de la destination, ce qui nous permet de créer un voyage accessible à tous. Cela va de la balade le long des plages de sable noir, à l’observation des geysers et la découverte de cascades. Nous mettons un point d’honneur à offrir des prestations de qualité supérieure. »
Ce circuit accompagné en Islande 8j/7n est proposé en départs garantis de mai à août.
Notre circuit va permettre à vos voyageurs d'explorer l'île dans sa globalité, des grands espaces naturels aux sites culturels et historiques. Au programme de ces 8 jours, les incontournables du pays attendent vos clients pour leur offrir des souvenirs inoubliables.
Nous sommes un spécialiste de la destination, ce qui nous permet de créer un voyage accessible à tous. Cela va de la balade le long des plages de sable noir, à l’observation des geysers et la découverte de cascades. Nous mettons un point d’honneur à offrir des prestations de qualité supérieure. »
Nouveauté en Islande : voyagez en mode « relax » dans votre van
Stéphane raconte cette nouveauté exceptionnelle : « Cet été, nous avons décidé de vous proposer une nouveauté en mode "Slow Travel" : L’Islande en van, un vent de liberté pendant 12 jours !
Vous allez adorer prendre votre temps. Chez Quartier Libre, nous savons que la liberté est le luxe ultime du voyageur. C'est pourquoi nous lançons officiellement ce nouveau format de découverte. Pourquoi 12 jours ? Parce que l'Islande ne se visite pas, elle se ressent. Passer sur un format 12 jours, ce n’est pas juste ajouter des kilomètres.
C’est aller plus loin pour explorer les fjords reculés de l'Est et les terres mystiques du Nord, là où le tourisme de masse s'arrête.
C’est vivre au rythme de la nature en s'arrêtant 2 heures de plus devant une cascade parce que la lumière est parfaite.
C’est une déconnexion réelle en passant du mode "check-list" au mode "contemplation". Le concept de l’autotour reste certes le même mais l'expérience est décuplée. Dans votre van aménagé, votre maison sur roues vous vivrez un itinéraire optimisé mais 100% flexible.
Quartier Libre a aussi pensé aux plus petits budgets ou à ceux qui disposent de moins de temps avec une version en 8 jours de ce merveilleux programme qu’est l’Islande en van
Vous allez adorer prendre votre temps. Chez Quartier Libre, nous savons que la liberté est le luxe ultime du voyageur. C'est pourquoi nous lançons officiellement ce nouveau format de découverte. Pourquoi 12 jours ? Parce que l'Islande ne se visite pas, elle se ressent. Passer sur un format 12 jours, ce n’est pas juste ajouter des kilomètres.
C’est aller plus loin pour explorer les fjords reculés de l'Est et les terres mystiques du Nord, là où le tourisme de masse s'arrête.
C’est vivre au rythme de la nature en s'arrêtant 2 heures de plus devant une cascade parce que la lumière est parfaite.
C’est une déconnexion réelle en passant du mode "check-list" au mode "contemplation". Le concept de l’autotour reste certes le même mais l'expérience est décuplée. Dans votre van aménagé, votre maison sur roues vous vivrez un itinéraire optimisé mais 100% flexible.
Quartier Libre a aussi pensé aux plus petits budgets ou à ceux qui disposent de moins de temps avec une version en 8 jours de ce merveilleux programme qu’est l’Islande en van
Le plus d’un TO régional : partir du plus près de chez soi
Il y a au moins un programme de Quartier Libre réalisable en partant au plus près de chez vous. Jugez plutôt : Nice, Bâle-Mulhouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Nantes, Paris, Beauvais, Biarritz, Carcassonne, Lourdes, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux.
Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort.
Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort.
Notre catalogue et notre site sont à votre disposition
Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.
N’attendez pas pour le commander : https://forms.gle/SBnzBdi2CfiZvjPt9.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 24h/24 et 7j/7 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).
N’attendez pas pour le commander : https://forms.gle/SBnzBdi2CfiZvjPt9.
Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 24h/24 et 7j/7 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44).
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.
Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
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