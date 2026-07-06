L'expérience gastronomique à bord du Glacier Express



La particularité de ce train mythique réside dans son organisation, tous les plats sont préparés chaque jour dans la cuisine aménagée à bord. Pour s'adapter aux besoins de chaque voyageur, la carte propose régulièrement des options sans lactose, sans gluten, végétariennes ou végétaliennes, garantissant un choix clair pour tout le monde.



En première et en deuxième classe, l'organisation demande simplement un peu d'anticipation. Il est fortement recommandé de réserver les repas au moins 48 heures avant le départ, l'idéal étant de le faire directement lors de l'achat du billet et de la réservation du siège. Pour les groupes à partir de 10 personnes, ce délai passe à 10 jours à l'avance (la réservation de repas à bord pour les groupes est obligatoire). Commander son repas une fois à bord reste possible, mais le choix peut alors être plus limité.



Le paiement en espèces n’est pas accepté durant le trajet, l'ensemble des règlements pour les consommations et les repas s'effectue uniquement par carte bancaire, le personnel de bord assurant le service directement à la place de chaque client.