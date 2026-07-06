L'expérience gastronomique à bord du Glacier Express

Des repas préparés en cuisine de bord
© Glacier Express
La particularité de ce train mythique réside dans son organisation, tous les plats sont préparés chaque jour dans la cuisine aménagée à bord. Pour s'adapter aux besoins de chaque voyageur, la carte propose régulièrement des options sans lactose, sans gluten, végétariennes ou végétaliennes, garantissant un choix clair pour tout le monde.
En première et en deuxième classe, l'organisation demande simplement un peu d'anticipation. Il est fortement recommandé de réserver les repas au moins 48 heures avant le départ, l'idéal étant de le faire directement lors de l'achat du billet et de la réservation du siège. Pour les groupes à partir de 10 personnes, ce délai passe à 10 jours à l'avance (la réservation de repas à bord pour les groupes est obligatoire). Commander son repas une fois à bord reste possible, mais le choix peut alors être plus limité.
Le paiement en espèces n’est pas accepté durant le trajet, l'ensemble des règlements pour les consommations et les repas s'effectue uniquement par carte bancaire, le personnel de bord assurant le service directement à la place de chaque client.
L'expérience spécifique de l'Excellence Class
Pour les voyageurs qui recherchent une formule totalement intégrée, l'Excellence Class propose une approche différente. Dans cette voiture haut de gamme, le service culinaire complet fait directement partie des frais de réservation du siège, ce qui évite d'avoir à planifier ses repas à l'avance.
Dès l'installation à bord, les clients reçoivent un plateau d’apéritif accompagné d’un verre de champagne. Tout au long du trajet, un menu complet en cinq plats est servi, associant les recettes proposées aux vins de la région pour une découverte complète des spécialités locales. Les vins sélectionnés pour accompagner chacun des cinq plats sont inclus dans la prestation.
Cette classe de voyage donne également un accès exclusif au Glacier Bar. Cet espace permet aux passagers de commander une sélection de cocktails et de boissons variées, avec ou sans alcool, à consommer au bar pour changer de point de vue durant la journée. Les consommations commandées au Glacier Bar, notamment les cocktails, ne sont toutefois pas incluses dans le prix du voyage et font l'objet d'une facturation supplémentaire.
Au final, le Glacier Express transforme un simple déplacement technique en un moment de détente très bien structuré. Entre les paysages alpins qui défilent derrière les grandes vitres et la qualité de la cuisine de bord, l'itinéraire offre une transition efficace et agréable entre les différentes étapes d'un séjour en Suisse.
Dès l'installation à bord, les clients reçoivent un plateau d’apéritif accompagné d’un verre de champagne. Tout au long du trajet, un menu complet en cinq plats est servi, associant les recettes proposées aux vins de la région pour une découverte complète des spécialités locales. Les vins sélectionnés pour accompagner chacun des cinq plats sont inclus dans la prestation.
Cette classe de voyage donne également un accès exclusif au Glacier Bar. Cet espace permet aux passagers de commander une sélection de cocktails et de boissons variées, avec ou sans alcool, à consommer au bar pour changer de point de vue durant la journée. Les consommations commandées au Glacier Bar, notamment les cocktails, ne sont toutefois pas incluses dans le prix du voyage et font l'objet d'une facturation supplémentaire.
Au final, le Glacier Express transforme un simple déplacement technique en un moment de détente très bien structuré. Entre les paysages alpins qui défilent derrière les grandes vitres et la qualité de la cuisine de bord, l'itinéraire offre une transition efficace et agréable entre les différentes étapes d'un séjour en Suisse.