Aletsch Arena



Là-haut, le décor parle de lui-même. Le Grand Glacier d'Aletsch s'étend sur 20 kilomètres de long, juste sous les yeux de vos clients. C’est un paysage impressionnant, qui change de couleur au fil de la journée et selon la lumière.



Pour voir ça, il y a plusieurs options. Les sites de Hohfluh et Moosfluh fonctionnent comme des balcons naturels, parfaits pour observer les courbes de la glace et les forêts de pins autour. Un peu plus haut, le Bettmerhorn donne directement sur cette mer de glace. Enfin, l'Eggishorn est le point le plus haut : de là, on profite d'une vue à 360 degrés sur toute la longueur du glacier.



En arrière-plan, on compte pas moins de 40 sommets de plus de 4 000 mètres. Ce panorama fait partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch". Un label prestigieux qui confirme la beauté du site, sans avoir besoin d'explications supplémentaires.

