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Aletsch Arena

Quatre points de vue pour changer de perspective


Et si la Suisse se visitait d'un peu plus haut ? Du côté de l'Aletsch Arena, quatre points de vue offrent un panorama exceptionnel, juste en face des plus hauts sommets valaisans.


Rédigé par Suisse Tourisme le Lundi 15 Juin 2026 à 00:05

Quatre points de vue uniques

Aletsch Arena © long
Aletsch Arena © long
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Là-haut, le décor parle de lui-même. Le Grand Glacier d'Aletsch s'étend sur 20 kilomètres de long, juste sous les yeux de vos clients. C’est un paysage impressionnant, qui change de couleur au fil de la journée et selon la lumière.

Pour voir ça, il y a plusieurs options. Les sites de Hohfluh et Moosfluh fonctionnent comme des balcons naturels, parfaits pour observer les courbes de la glace et les forêts de pins autour. Un peu plus haut, le Bettmerhorn donne directement sur cette mer de glace. Enfin, l'Eggishorn est le point le plus haut : de là, on profite d'une vue à 360 degrés sur toute la longueur du glacier.

En arrière-plan, on compte pas moins de 40 sommets de plus de 4 000 mètres. Ce panorama fait partie du Patrimoine mondial de l'UNESCO "Alpes suisses Jungfrau-Aletsch". Un label prestigieux qui confirme la beauté du site, sans avoir besoin d'explications supplémentaires.

La haute montagne à la portée de tous

Randonnée glacier / Aletsch Arena © Marco Schnyder
Randonnée glacier / Aletsch Arena © Marco Schnyder
Le grand avantage de la région, c'est que la haute montagne y est facile d'accès. Grâce aux remontées mécaniques, vos clients rejoignent ces quatre points de vue sans effort. C'est une excellente option pour les familles, les contemplatifs ou les randonneurs qui veulent du grand spectacle sans difficulté technique.

Les sentiers qui relient les différents secteurs sont bien balisés. Chacun peut organiser sa journée à son rythme, s'arrêter pour prendre des photos ou simplement profiter du calme de l'altitude.

Entre la taille du glacier, les sommets mythiques et le classement UNESCO, l'Aletsch Arena montre le côté le plus majestueux de la Suisse. Une expérience marquante, entre ciel et terre.

Aletsch Arena
Valais / Wallis Promotion
Site web : www.valais.ch/fr



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Tags : Suisse Tourisme
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