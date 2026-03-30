Traverser les Alpes en hiver avec le Glacier Express

Un décor de cinéma derrière la vitre
Dès le départ, l'ambiance change radicalement. Le train s'enfonce dans des vallées totalement enneigées, longe des forêts où chaque branche scintille sous le givre et passe devant des cascades transformées en véritables murs de glace par les températures négatives. Sous le ciel bleu intense des Alpes, qui offre une clarté exceptionnelle en altitude, les sommets se détachent de façon spectaculaire. Chaque kilomètre parcouru offre un tableau naturel que seule la saison hivernale peut produire.
L’avantage majeur de cette expérience est de pouvoir faire profiter vos clients de toute cette beauté sauvage sans qu'ils n'aient jamais à affronter les températures hivernales ou la bise alpine. Bien installé derrière les grandes fenêtres panoramiques, le passager regarde la neige tourbillonner dehors tout en restant parfaitement au chaud, un café ou un repas à la main. C'est le moment idéal pour déconnecter, lire un livre ou simplement perdre son regard dans le paysage qui défile doucement. Ce contraste entre la rudesse de l'hiver extérieur et le confort feutré de l'habitacle est l'un des principaux leviers de satisfaction client.
Que vos clients cherchent une alternative au ski ou qu’ils souhaitent simplement relier Zermatt et Saint-Moritz, le Glacier Express s'intègre naturellement dans un séjour d'hiver. C’est une manière relaxante de relier deux domaines de renommée internationale sans subir la fatigue de la route, les contraintes de la conduite sur neige ou les éventuels aléas liés à la météo de montagne. Le train franchit avec une fiabilité remarquable les obstacles géographiques, notamment en passant par le tunnel de base de la Furka ou en grimpant vers le col de l'Oberalp, point culminant du trajet situé à 2033 mètres d'altitude.
© Glacier Express - Landwasser Viaduct
© Glacier Express - Landwasser Viaduct
Pour répondre aux attentes de chaque type de clientèle, le train propose d'ailleurs trois classes de voyage distinctes qui permettent de moduler l'expérience selon les envies. La deuxième classe offre une atmosphère conviviale et chaleureuse, idéale pour les familles ou les groupes d'amis souhaitant partager l'émerveillement des paysages alpins. Pour ceux qui privilégient le calme et l'espace, la première classe propose un confort spacieux avec une configuration de sièges offrant davantage d'intimité. Enfin, pour la clientèle la plus exigeante en quête d'une exclusivité totale, l'Excellence Class représente le summum du voyage ferroviaire de luxe.
Avec son service de conciergerie dédié, son bar privé "Glacier Bar" et ses places garanties côté fenêtre pour chaque passager, elle transforme la traversée des Alpes en une croisière ferroviaire haut de gamme ponctuée par un menu gastronomique de plusieurs plats servis avec les meilleurs crus.
Bien préparer son départ
Grâce à un système de réservation rigoureux, les voyageurs bénéficient de places garanties, ce qui constitue une sécurité logistique indispensable pour les organisateurs de voyages. La planification d'un tel trajet nécessite cependant une certaine anticipation, car le Glacier Express est particulièrement prisé durant les mois d'hiver. Les réservations pour les voyageurs individuels peuvent être effectuées à partir de quatre-vingt-treize jours avant la date effective du voyage. Il est fortement recommandé de procéder à ces réservations dès l'ouverture des ventes pour s'assurer des meilleures disponibilités, notamment dans les classes supérieures qui affichent souvent complet plusieurs semaines à l'avance.
Pour les groupes constitués de dix personnes ou plus, la procédure est centralisée pour garantir une cohésion parfaite du séjour. Une réservation auprès du Railservice est alors nécessaire pour organiser le placement du groupe ainsi que les prestations de restauration à bord. Cette gestion spécifique permet d'assurer que l'ensemble des participants profite de la même qualité de service et d'une vue imprenable sur les gorges du Rhin ou les viaducs vertigineux, comme celui de Landwasser, qui ponctuent les huit heures de ce voyage inoubliable.
Le Glacier Express n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un produit touristique complet qui valorise l'héritage ferroviaire et naturel de la Suisse. En proposant cette expérience à vos clients, vous leur offrez la garantie d'une évasion hors du temps, où le confort moderne rencontre la majesté d'une nature préservée. C'est l'assurance d'un voyage mémorable qui marque les esprits bien après que le train soit entré en gare, laissant derrière lui le souvenir d'une épopée silencieuse au cœur des glaces et des sommets.
Pour toute information complémentaire, consultation de tarifs spécifiques ou accès aux outils de réservation directe destinés aux professionnels, le portail dédié regroupe l'ensemble des ressources nécessaires. Vous y trouverez les horaires saisonniers détaillés ainsi que les brochures techniques pour accompagner vos clients dans la préparation de leur périple.
Pour les groupes constitués de dix personnes ou plus, la procédure est centralisée pour garantir une cohésion parfaite du séjour. Une réservation auprès du Railservice est alors nécessaire pour organiser le placement du groupe ainsi que les prestations de restauration à bord. Cette gestion spécifique permet d'assurer que l'ensemble des participants profite de la même qualité de service et d'une vue imprenable sur les gorges du Rhin ou les viaducs vertigineux, comme celui de Landwasser, qui ponctuent les huit heures de ce voyage inoubliable.
Le Glacier Express n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un produit touristique complet qui valorise l'héritage ferroviaire et naturel de la Suisse. En proposant cette expérience à vos clients, vous leur offrez la garantie d'une évasion hors du temps, où le confort moderne rencontre la majesté d'une nature préservée. C'est l'assurance d'un voyage mémorable qui marque les esprits bien après que le train soit entré en gare, laissant derrière lui le souvenir d'une épopée silencieuse au cœur des glaces et des sommets.
Pour toute information complémentaire, consultation de tarifs spécifiques ou accès aux outils de réservation directe destinés aux professionnels, le portail dédié regroupe l'ensemble des ressources nécessaires. Vous y trouverez les horaires saisonniers détaillés ainsi que les brochures techniques pour accompagner vos clients dans la préparation de leur périple.
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