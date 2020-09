Suisse : après Zurich, citizenM s'installe à Genève

Après Zurich, citizenM vient d'ouvrir un deuxième hôtel en Suisse, cette fois-ci à Genève, depuis le 1er septembre 2020.



Les 144 chambres sont équipées d’un lit King size et proposées à partir 119€ la nuit. A disposition, une télévision HD avec une sélection de films et un accès Wifi à haut débit, tous deux gratuit. Les tablettes MoodPad contrôlent la température, les stores, l’éclairage et les divertissements dans la chambre.



Le premier étage mène au salon signature de la marque, un espace de vie accueillant avec canapés, tables et chaises confortables pour consulter les livres et objets d’art provenant des quatre coins du monde. Au cœur du salon, la cuisine canteenM propose des plats chauds et froids, élaborés avec des produits locaux et des boissons accessibles 24 /7.



citizenM a également établi de nouvelles normes de sécurité et propose un parcours client sans contact grâce à sa nouvelle application, lancée cet été.



" Du check-in au check-out en passant par l’ouverture de la chambre, le réglage des fonctionnalités dans cette dernière, le room service ou encore le règlement, les clients pourront tout contrôler depuis leur smartphone ", précise le groupe dans un communiqué.



L'application contient également des avantages locaux (comme des réductions sur la location de vélos et sur la nourriture), des expériences sur-mesure, des badges à collectionner et des guides de la ville.