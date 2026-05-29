Voyages : comment les Français traquent désormais les meilleurs tarifs

observe également une montée en puissance desqui permettent aux utilisateurs d’attendre le bon moment pour réserver sans surveiller quotidiennement les tarifs.Les offres combinantprogressent elles aussi, notamment sur lesaccessibles rapidement depuis la France.Selon la plateforme, les programmes de fidélité deviennent également un véritablepour les voyageurs loisirs. Les utilisateurs cherchent davantage àdes avantages,à des salons d’aéroport ouponctuellement des surclassements afin d’améliorer l’expérience globale du voyage.Trip.com estime enfin que cette évolution traduit uneetdu voyage chez les Français, sans pour autant remettre en cause leur volonté de continuer à partir en vacances.