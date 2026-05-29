Voyages : comment les Français traquent désormais les meilleurs tarifs

Trip.com observe une évolution des comportements de réservation chez les voyageurs français. Depositphotos.com/ Piter2121
Selon une étude, Trip.com constate que face à la hausse des prix du voyage, les Français adoptent d'autres méthodes de voyages.
Effectivement, la plateforme explique constater une évolution des habitudes de réservation avec des voyageurs davantage attentifs aux variations tarifaires et au rapport entre confort, budget et expérience.
Les outils de recherche ouverte permettant de comparer plusieurs destinations ou périodes séduisent notamment les voyageurs adeptes de courts séjours et de city-breaks.
Effectivement, la plateforme explique constater une évolution des habitudes de réservation avec des voyageurs davantage attentifs aux variations tarifaires et au rapport entre confort, budget et expérience.
Les outils de recherche ouverte permettant de comparer plusieurs destinations ou périodes séduisent notamment les voyageurs adeptes de courts séjours et de city-breaks.
Les outils de fidélité gagnent du terrain
Trip.com observe également une montée en puissance des alertes de prix, qui permettent aux utilisateurs d’attendre le bon moment pour réserver sans surveiller quotidiennement les tarifs.
Les offres combinant vol et hôtel progressent elles aussi, notamment sur les destinations européennes accessibles rapidement depuis la France.
Selon la plateforme, les programmes de fidélité deviennent également un véritable outil d’arbitrage budgétaire pour les voyageurs loisirs. Les utilisateurs cherchent davantage à cumuler des avantages, accéder à des salons d’aéroport ou obtenir ponctuellement des surclassements afin d’améliorer l’expérience globale du voyage.
Trip.com estime enfin que cette évolution traduit une approche plus flexible et plus rationnelle du voyage chez les Français, sans pour autant remettre en cause leur volonté de continuer à partir en vacances.
A lire aussi : Trip.com se connecte à Globick pour les activités
Les offres combinant vol et hôtel progressent elles aussi, notamment sur les destinations européennes accessibles rapidement depuis la France.
Selon la plateforme, les programmes de fidélité deviennent également un véritable outil d’arbitrage budgétaire pour les voyageurs loisirs. Les utilisateurs cherchent davantage à cumuler des avantages, accéder à des salons d’aéroport ou obtenir ponctuellement des surclassements afin d’améliorer l’expérience globale du voyage.
Trip.com estime enfin que cette évolution traduit une approche plus flexible et plus rationnelle du voyage chez les Français, sans pour autant remettre en cause leur volonté de continuer à partir en vacances.
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