HotelRez dévoile le nom de son nouveau vice-président Platform Strategy !

Platform Strategy

Je suis ravi de rejoindre HotelREZ à une étape aussi importante de son évolution. L'accent mis sur la construction d'une plateforme solide et tournée vers l'avenir est captivant, et j'ai hâte de faire progresser notre infrastructure de connectivité et de soutenir la croissance continue de REZswitch® au rythme de notre expansion mondiale.

Gary apporte une expertise approfondie des plateformes et une compréhension claire de la manière de faire évoluer la connectivité dans un écosystème mondial complexe. Son leadership renforcera les fondations de notre plateforme alors que nous continuons à croître avec la cohérence, la sécurité et la fiabilité au cœur de nos priorités.

C'est officiel ! Gary Torres a été nommé vice-présidentd'HotelREZ. Il s'agit d'une société mondiale de représentation et de distribution hôtelière.Gary Torres est un homme qui possède plus de 20 ans d'expérience dans la conception et le développement de produits technologiques appliqués au voyage et à l'hôtellerie. Il a précédemment occupé des postes de direction chez des acteurs majeurs du secteur comme Pegasus Solutions et Duetto.» a-t-il déclaré.Sharon Rubin, Directrice des produits et du marketing chez HotelREZ, ajoute :Cette arrivée marque la quatrième nomination à l'équipe de direction depuis décembre, après celles deau poste de directeur de la croissance, d'au poste de vice-présidente en charge de la réussite et de l'engagement client, et de Frank Fuentes au poste de vice-président senior pour les Amériques.