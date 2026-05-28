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HotelRez dévoile le nom de son nouveau vice-président Platform Strategy !

Garry Torres a été nommé à la Platform Strategy


Après trois nominations depuis décembre, HotelREZ a présenté son nouveau vice-président Platform Strategy le mardi 26 mai à Londres. Il s'agit de Garry Torres, une arrivée qui renforce la tendance de recrutement actuelle chez HotelREZ.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 28 Mai 2026 à 15:49

Gary Torres, nouveau vice-président d'HotelREZ, photo HotelREZ
Gary Torres, nouveau vice-président d'HotelREZ, photo HotelREZ
Martinique
C'est officiel ! Gary Torres a été nommé vice-président Platform Strategy d'HotelREZ. Il s'agit d'une société mondiale de représentation et de distribution hôtelière.

Gary Torres est un homme qui possède plus de 20 ans d'expérience dans la conception et le développement de produits technologiques appliqués au voyage et à l'hôtellerie. Il a précédemment occupé des postes de direction chez des acteurs majeurs du secteur comme Pegasus Solutions et Duetto.

« Je suis ravi de rejoindre HotelREZ à une étape aussi importante de son évolution. L'accent mis sur la construction d'une plateforme solide et tournée vers l'avenir est captivant, et j'ai hâte de faire progresser notre infrastructure de connectivité et de soutenir la croissance continue de REZswitch® au rythme de notre expansion mondiale. » a-t-il déclaré.

Sharon Rubin, Directrice des produits et du marketing chez HotelREZ, ajoute :
« Gary apporte une expertise approfondie des plateformes et une compréhension claire de la manière de faire évoluer la connectivité dans un écosystème mondial complexe. Son leadership renforcera les fondations de notre plateforme alors que nous continuons à croître avec la cohérence, la sécurité et la fiabilité au cœur de nos priorités. »

Cette arrivée marque la quatrième nomination à l'équipe de direction depuis décembre, après celles de John Seaton au poste de directeur de la croissance, d'Hadley O'Dwyer au poste de vice-présidente en charge de la réussite et de l'engagement client, et de Frank Fuentes au poste de vice-président senior pour les Amériques.

A lire : Sabre et HotelREZ renouvellent leur partenariat

Dans le cadre de ses fonctions, Gary Torres s'attachera à réaliser des objectifs stratégiques précis, c'est-à-dire :

  • consolider l'infrastructure centrale pour soutenir la croissance mondiale de l'entreprise de manière sécurisée et résiliente.

  • Améliorer la connectivité, la gouvernance des données et la collaboration avec les partenaires mondiaux.

  • Une évolution de REZswitch® : Gary Torres va piloter l'évolution de cette API bidirectionnelle essentielle, qui relie les systèmes de gestion de propriétés (PMS) au système central de réservation (CRS).


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