Le CDD de reconversion : une avancée dans le Code du Travail [ABO]

La chronique de Julia Rousseau, consultante en accompagnement RH

Depuis le 1er janvier 2026, le Code du travail intègre un nouveau « CDD de reconversion », permettant aux salariés de tester un nouveau métier dans une entreprise d’accueil sans rompre immédiatement leur contrat initial. Dans cette nouvelle chronique, Julia Rousseau, fondatrice d’Éthique RH, nous explique les intérêts du dispositif pour le salarié, comme pour l'entreprise.

Rédigé par Julia Rousseau le Jeudi 28 Mai 2026 à 07:26

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