Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Après le succès de son édition 2024, le forum virtuel de recrutement Megève Jobs revient avec une plateforme enrichie, proposant près de 500 offres d’emploi dans des secteurs variés.
L'objectif est de faciliter la rencontre entre saisonniers et employeurs, et sécuriser les équipes avant le début de la saison hivernale.
Entièrement digital, le forum Megève Jobs avait séduit l’an dernier 1 300 personnes et généré près de 1 800 candidatures.
Pour 2025-2026, la station savoyarde mise sur une version optimisée de son outil, développé via la plateforme Vimeet, afin de rendre le processus encore plus fluide et accessible.
La campagne de recrutement a débuté le 8 août 2025 avec l’ouverture des inscriptions et la prise de rendez-vous en ligne. Les candidats et recruteurs ont ensuite reçu leurs plannings personnalisés.
Ce jeudi 28 août ainsi que le 2 septembre prochain, place aux journées live du forum, avec des entretiens à distance organisés tout au long de la journée pour finaliser les recrutements avant la saison hivernale.
L'objectif est de faciliter la rencontre entre saisonniers et employeurs, et sécuriser les équipes avant le début de la saison hivernale.
Entièrement digital, le forum Megève Jobs avait séduit l’an dernier 1 300 personnes et généré près de 1 800 candidatures.
Pour 2025-2026, la station savoyarde mise sur une version optimisée de son outil, développé via la plateforme Vimeet, afin de rendre le processus encore plus fluide et accessible.
La campagne de recrutement a débuté le 8 août 2025 avec l’ouverture des inscriptions et la prise de rendez-vous en ligne. Les candidats et recruteurs ont ensuite reçu leurs plannings personnalisés.
Ce jeudi 28 août ainsi que le 2 septembre prochain, place aux journées live du forum, avec des entretiens à distance organisés tout au long de la journée pour finaliser les recrutements avant la saison hivernale.
Megève Jobs : de nouveaux secteurs représentés
Autres articles
-
Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion
-
Effet Trump Etats-Unis : des avions pleins, mais les résas des TO vides ?
-
Recrutement : comment reconnaître un candidat "Canada Dry" ? [ABO]
-
Les entreprises d’assistance en escale recrutent 3 000 saisonniers
-
Tourisme : le grand malentendu entre écoles et terrain [ABO]
Si l’hôtellerie était au cœur de l’offre initiale, le forum a ouvert désormais ses portes à de nouveaux domaines : restauration, commerce, immobilier, prestataires d’activités, mairie, etc.
Une quarantaine de partenaires, de la petite structure à la grande entreprise, participent cette année.
Pour les recruteurs, la plateforme virtuelle permet de personnaliser leur espace selon leur positionnement et leur stratégie. Certains proposent une poignée de postes, d’autres plus de 150.
Côté candidats, l’inscription se veut simplifiée : critères à cocher selon la recherche, mise en relation directe avec les employeurs et échanges personnalisés en ligne. Que l’on soit déjà en poste sur un littoral, à l’étranger ou en recherche active, le forum reste accessible à tous.
Au-delà du recrutement en ligne, Megève entend renforcer l’attractivité et la fidélisation de ses saisonniers.
La station prévoit deux journées d’accueil, ainsi que des roadbooks compilant infos pratiques et bons plans (hébergement, restauration, écoles de ski, etc.) : autant d’éléments destinés à faciliter leur intégration.
Lire aussi : Comment relever le défi du recrutement dans le tourisme ?
Une quarantaine de partenaires, de la petite structure à la grande entreprise, participent cette année.
Pour les recruteurs, la plateforme virtuelle permet de personnaliser leur espace selon leur positionnement et leur stratégie. Certains proposent une poignée de postes, d’autres plus de 150.
Côté candidats, l’inscription se veut simplifiée : critères à cocher selon la recherche, mise en relation directe avec les employeurs et échanges personnalisés en ligne. Que l’on soit déjà en poste sur un littoral, à l’étranger ou en recherche active, le forum reste accessible à tous.
Au-delà du recrutement en ligne, Megève entend renforcer l’attractivité et la fidélisation de ses saisonniers.
La station prévoit deux journées d’accueil, ainsi que des roadbooks compilant infos pratiques et bons plans (hébergement, restauration, écoles de ski, etc.) : autant d’éléments destinés à faciliter leur intégration.
Lire aussi : Comment relever le défi du recrutement dans le tourisme ?
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille