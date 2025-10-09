Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Le M de Megève, hôtel 5 étoiles membre des Small Luxury Hotels of the World, rouvrira le 17 décembre 2025.
Situé au cœur du village et à quelques pas des pistes, l’établissement dispose de 42 chambres et suites avec balcons privatifs offrant une vue sur le Mont Blanc. L’architecture intérieure, signée par Alain Perrier, combine matériaux régionaux (épicéa, mélèze, roche), et design contemporain.
L'établissement a bénéficié d’une rénovation menée par Buildinvest, visant à moderniser l’ancien hôtel des années 1980 tout en préservant son identité alpine.
Il se distingue notamment par son alliance entre authenticité régionale et confort contemporain, offrant un cadre privilégié aux clients recherchant un séjour haut de gamme à Megève.
M de Megève : quels services et expériences proposés ?
Le bar de l’hôtel continue de développer le concept du « sobrelier », un sommelier spécialisé dans les boissons sans alcool.
La carte inclut cocktails et vins sans alcool, pour répondre à une demande croissante de clients recherchant des alternatives au vin et aux spiritueux.
Le M dispose aussi d’un espace balnéo de plus de 300 m² avec piscine à contre-courant, jacuzzi, sauna, hammam et salle de fitness. Le Spa du M by CLARINS propose quatre cabines pour des soins sur-mesure. Cette saison, la gamme anti-âge « Precious », utilisant le cryoextrait de la fleur rare « reine de la nuit », complète le soin signature.
Les enfants peuvent également bénéficier de soins adaptés, tels que le massage « Douces Papouilles » à la camomille bio et à l’huile d’abricot.
L’offre gastronomique de l’hôtel comprend le restaurant Les Grands Crus de Fondues, mettant en avant les fromages AOP de Savoie et Haute-Savoie, et le bistrot du M, proposant une cuisine traditionnelle revisitée.
La saison 2025-2026 voit l’arrivée d’une collaboration avec la maison de thés japonaise Chanoyu, qui propose des thés aromatiques en alternative au vin pour accompagner les fondues. Une infusion exclusive « M de Megève » sera également servie en chambre.
