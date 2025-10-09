TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

L'hôtel mise sur son spa et son offre de restauration


Le M de Megève, hôtel 5 étoiles membre des Small Luxury Hotels of the World, rouvrira le 17 décembre 2025. Situé au cœur du village et à quelques pas des pistes, l’établissement dispose de 42 chambres et suites avec balcons privatifs offrant une vue sur le Mont Blanc.


Rédigé par le Vendredi 10 Octobre 2025

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025 - Photo : M de Megève
Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025 - Photo : M de Megève
CroisiEurope
Le M de Megève, hôtel 5 étoiles membre des Small Luxury Hotels of the World, rouvrira le 17 décembre 2025.

Situé au cœur du village et à quelques pas des pistes, l’établissement dispose de 42 chambres et suites avec balcons privatifs offrant une vue sur le Mont Blanc. L’architecture intérieure, signée par Alain Perrier, combine matériaux régionaux (épicéa, mélèze, roche), et design contemporain.

L'établissement a bénéficié d’une rénovation menée par Buildinvest, visant à moderniser l’ancien hôtel des années 1980 tout en préservant son identité alpine.

Il se distingue notamment par son alliance entre authenticité régionale et confort contemporain, offrant un cadre privilégié aux clients recherchant un séjour haut de gamme à Megève.

M de Megève : quels services et expériences proposés ?

Autres articles
Le bar de l’hôtel continue de développer le concept du « sobrelier », un sommelier spécialisé dans les boissons sans alcool.

La carte inclut cocktails et vins sans alcool, pour répondre à une demande croissante de clients recherchant des alternatives au vin et aux spiritueux.

Le M dispose aussi d’un espace balnéo de plus de 300 m² avec piscine à contre-courant, jacuzzi, sauna, hammam et salle de fitness. Le Spa du M by CLARINS propose quatre cabines pour des soins sur-mesure. Cette saison, la gamme anti-âge « Precious », utilisant le cryoextrait de la fleur rare « reine de la nuit », complète le soin signature.

Les enfants peuvent également bénéficier de soins adaptés, tels que le massage « Douces Papouilles » à la camomille bio et à l’huile d’abricot.

L’offre gastronomique de l’hôtel comprend le restaurant Les Grands Crus de Fondues, mettant en avant les fromages AOP de Savoie et Haute-Savoie, et le bistrot du M, proposant une cuisine traditionnelle revisitée.

La saison 2025-2026 voit l’arrivée d’une collaboration avec la maison de thés japonaise Chanoyu, qui propose des thés aromatiques en alternative au vin pour accompagner les fondues. Une infusion exclusive « M de Megève » sera également servie en chambre.


Lu 176 fois

Tags : megeve, small luxury hotels of the world
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 9 Octobre 2025 - 16:12 Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians

Mercredi 8 Octobre 2025 - 23:37 Les ambitions MICE du Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel

Civitatis

Brand news LuxuryTravelMaG

Le Coffee Tour de Chamarel, une expérience sensorielle au cœur des Terres des Sept Couleurs

Le Coffee Tour de Chamarel, une expérience sensorielle au cœur des Terres des Sept Couleurs
Dans les hauteurs du sud-ouest de l’île Maurice, le Chamarel 7 Coloured Earth Geopark s’impose...
Dernière heure

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Vigilance maximale en Guadeloupe face à la tempête tropicale Jerry

Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !
Partez en France

Partez en France

Vigilance maximale en Guadeloupe face à la tempête tropicale Jerry

Vigilance maximale en Guadeloupe face à la tempête tropicale Jerry
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits

Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025
HotelMaG

Hébergement

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias