Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

L'hôtel mise sur son spa et son offre de restauration

Le M de Megève, hôtel 5 étoiles membre des Small Luxury Hotels of the World, rouvrira le 17 décembre 2025. Situé au cœur du village et à quelques pas des pistes, l’établissement dispose de 42 chambres et suites avec balcons privatifs offrant une vue sur le Mont Blanc.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 10 Octobre 2025

Lu 176 fois