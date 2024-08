L’ODT de Megève lance un forum virtuel de recrutement

Pour s'inscrire, les candidats doivent remplir un formulaire et télécharger leur CV. Ils accèdent ensuite à un espace personnel offrant diverses fonctionnalités : un forum, un auditorium, un chat, un agenda pour indiquer leurs disponibilités et planifier leurs entretiens, ainsi qu'un onglet « recherche d’emploi ».



Le forum se présente sous la forme d'une salle virtuelle comprenant les stands des partenaires, un point d'information géré par l'Office de tourisme, un stand d'assistance, et un auditorium. Les stands sont accessibles dès aujourd'hui, permettant aux candidats de découvrir les descriptifs des hôtels, des photos, des vidéos, ainsi que les disponibilités des recruteurs pour solliciter un entretien, en plus de l'ensemble des offres d'emploi.



Les entretiens auront lieu les jeudi 5 et mardi 10 septembre, où des avatars représentant le personnel de l'hôtel interagiront avec les candidats via le chat. Pour qu'un entretien vidéo ait lieu, il doit être validé à l'avance par les deux parties. Le rendez-vous peut être initié par le candidat ou l'hôtelier, qui ont tous deux accès à la CVthèque. Il est possible de réserver un créneau dès maintenant et jusqu'au jour J. Après l'entretien, si celui-ci est concluant, recruteur et candidat pourront échanger leurs coordonnées pour finaliser un contrat.