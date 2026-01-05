Pourquoi la Norvège est LA destination pour 2026



Dire oui au Soleil de Minuit et Faire le plein de lumière pour tout l’été

Et si l’été 2026 durait… toute la nuit ?



Dans le nord de la Norvège, le soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines. Au lieu de s’éteindre, il glisse lentement sur l’horizon, teintant les fjords d’or rose. Sur le pont du navire, ce spectacle qui défie l’imagination.



C’est le moment parfait pour une promenade sur le pont, une sortie en kayak dans une lumière irréelle, ou une excursion tardive dans un village encore éveillé.



C’est la résolution la plus lumineuse de l’année.



Naviguer à bord de l’Express Côtier – l’authentique

Voyager le long de la côte norvégienne avec l’Express Côtier, c’est découvrir la Norvège, comme les Norvégiens. Depuis 133 ans ce voyage emblématique de Hurtigruten part de la ville méridionale de Bergen pour se rendre jusqu’à Kirkenes en passant le Cercle Polaire Arctique, avant de repartir vers le sud. Cette croisière de 12 jours parcourt 2 500 milles nautiques à travers les paysages parmi les plus spectaculaires. Le navire fait escale dans 34 communautés portuaires, grandes ou petites, de jour comme de nuit, avec un choix d’excursions optionnelles, culturelles, nature, gastronomiques ou plus sportives. Il est possible de faire simplement le voyage du sud au nord de Bergen à Kirkenes en sept jours ou bien d’effectuer le voyage du nord au sud en six jours. C’est LE voyage emblématique.



Prendre du temps pour soi – “Ralentir. Respirer. Observer. Revivre.”

Dans un monde où tout s’accélère, la Norvège propose de vivre le slow tourisme. Avec Hurtigruten, le voyage se déroule à un rythme apaisé, celui des marins, des villages, de la mer. Pas de foule, pas de course. Juste la vraie Norvège, qui se dévoile naturellement, tranquillement.



Sur le pont, on laisse les paysages défiler. À terre, on découvre la vie locale sans précipitation.



Faire un voyage qui a du sens - voyager mieux, plus proche, plus vrai

Voyager en petit comité, c’est retrouver l’essence du voyage. Les navires Hurtigruten accueillent peu de passagers, ce qui permet de vivre des rencontres authentiques, de partager des moments vrais avec l’équipage norvégien et les habitants des ports côtiers. A bord on découvre comment se vit un hiver au nord du cercle polaire, la manière dont sont préparés les produits locaux, pourquoi chaque port a son histoire. Les excursions privilégient l’humain, la découverte, la connexion à la nature.



Admirer les Aurores Boréales

L’année 2026 s’annonce encore exceptionnelle pour voir les aurores boréales avec une activité qui devrait atteindre son niveau le plus élevé depuis 11 ans ! Et il n’est pas de meilleur point d’observation pour admirer ces fééries lumineuses dans le ciel que le pont d’un navire le long de la côte norvégienne et au-delà du cercle polaire.

La promesse des Aurores Boréales : Si aucune Aurore Boréale ne fait d’apparition visible depuis le navire au cours d’un voyage de 11 jours ou plus entre le 20 septembre et le 31 mars, un voyage de 6 jours est offert sur l’Express Côtier l’année suivante.



Goûter aux saveurs du Grand Nord - Des aliments frais, de la ferme et du fjord à la table

Et si 2026 était l’année du goût norvégien ? Avec Hurtigruten, la découverte de la côte norvégienne ne sera pas seulement visuelle, elle sera aussi gustative. En longeant le littoral, chaque escale est prétexte à l’approvisionnement avec les meilleurs produits locaux. La compagnie est fière de soutenir 50 fermes, boulangeries et producteurs norvégiens.



La côte norvégienne avec Hurtigruten en deux solutions : le Voyage Original avec l’Express Côtier, ou en version plus Premium avec les Croisières Signature

Le Voyage Original - l’Express Côtier

Il s’agit du voyage fondé en 1893 qui longe la côte norvégienne de Bergen à Kirkenes, toute l’année et qui dessert 34 ports, avec différentes options. Par exemple :



• En hiver – A la recherche des Aurores Boréales - Voyage de 13 jours, au cœur de magnifiques paysages enneigés et aux premières loges pour observer les Aurores Boréales. 40 départs en 2026



• En été – La Croisière Fjords, Cap Nord et Îles Lofoten de 13 jours - Bergen – Kirkenes – Bergen pour vivre la magie du Soleil de Minuit. 43 départs en 2026



Les Croisières Signature



Les croisières Signature proposent une expérience haut de gamme pour découvrir les merveilles de la Norvège, avec une offre premium de restauration et de boissons tout compris, et un accompagnement à bord exceptionnel. De longues escales de jour dans 14 ports (maximum) pendant plusieurs heures, laissent plus de temps pour profiter d’excursions uniques.



• En automne, hiver et au printemps - La ligne du Cap Nord - Aventure vers les Aurores Boréales entre Oslo et le Cap Nord au sommet de l’Europe. 15 jours, 13 escales - 6 heures en moyenne dans chaque port - Plus de 25 excursions saisonnières optionnelles.



• En été et en automne – La Ligne du Spitzberg – Navigation le long de la côte jusqu’à l’archipel arctique isolé du Spitzberg et la dernière ville avant le pôle Nord. 15 jours, 14 escales - 5 heures en moyenne dans chaque port - Plus de 30 excursions estivales optionnelles.



Offre :

Les croisières Signature

-700€ par cabine sur La ligne du Spitzberg et La ligne du Cap Nord



L’Express Côtier

-500€ sur Bergen-Kirkenes-Bergen/Trondheim

-300€ sur Bergen-Kirkenes & Kirkenes-Bergen (voyages accompagnés uniquement)

pour une résa avant le 10.02.26