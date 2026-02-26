TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
easyJet fait la promotion du Maroc à Bordeaux

La campagne est réalisée avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT)


easyJet, première compagnie aérienne sur la plateforme de Bordeaux avec 42 % de parts de marché, s’associe à l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) pour une campagne de communication inédite du 25 février au 17 mars 2026. Ce dispositif, mêlant habillage de tramways et affichage urbain, soutient le développement des liaisons vers le Maroc.


Rédigé par le Jeudi 26 Février 2026 à 10:07

easyJet déploie une campagne immersive à Bordeaux - DepositPhotos.com/CeriBreeze
easyJet déploie une campagne immersive à Bordeaux - DepositPhotos.com/CeriBreeze
easyJet et l'Office National Marocain du Tourisme déploient une campagne immersive à Bordeaux afin de promouvoir les dessertes vers Essaouira, Marrakech et Rabat.

Du 25 février au 17 mars 2026, deux tramways circulant sur les axes les plus fréquentés de la ville, incluant le centre-ville et la gare Saint-Jean, sont entièrement habillés aux couleurs du Royaume.

Ce dispositif est complété par une campagne d'affichage grand format sur les abribus et dans les zones stratégiques de la métropole, ainsi qu'un volet digital sur YouTube ciblant les bassins de Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse.

Cette opération accompagne l'extension du réseau de la compagnie orange, qui a transporté 2,8 millions de passagers en 2025 à Bordeaux et consolide sa position de leader régional avec 41 lignes au départ de la base girondine.

Un partenariat pour accompagner l'ouverture de la base d'easyjet à Marrakech

Cette collaboration entre le transporteur et l’ONMT s'inscrit dans le cadre de l'ouverture prochaine de la première base africaine d'easyJet à Marrakech, renforçant les flux touristiques entre la France et le Maroc.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet, souligne que le pays constitue une destination prioritaire pour les segments loisirs et city-break grâce à un temps de vol de moins de trois heures.

Présente à Bordeaux depuis 2006 avec plus de 200 salariés sous contrat français, la compagnie utilise ce levier marketing pour soutenir durablement la dynamique du marché régional vers le bassin méditerranéen.

Noah Penalva
Tags : easyjet, onmt
