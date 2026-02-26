easyJet fait la promotion du Maroc à Bordeaux

easyJet et l'Office National Marocain du Tourisme déploient une campagne immersive à Bordeaux afin de promouvoir les dessertes vers Essaouira, Marrakech et Rabat.Ce dispositif est complété par une campagne d'affichage grand format sur les abribus et dans les zones stratégiques de la métropole, ainsi qu'un volet digital sur YouTube ciblant les bassins de Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse.Cette opération accompagne l'extension du réseau de la compagnie orange, qui a transporté 2,8 millions de passagers en 2025 à Bordeaux et consolide sa position de leader régional avec 41 lignes au départ de la base girondine.