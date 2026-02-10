easyJet et VisitBritain invitent les Niçois à voyager au cœur de la culture britannique

easyJet et VisitBritain mettent la culture britannique au cœur du voyage - Depositphotos.com @jovannig
À Nice, easyJet et VisitBritain misent sur la puissance de la culture pour inspirer le voyage.
À travers l’opération "Faites voyager votre imagination", la compagnie aérienne et l’office de tourisme britannique proposent une immersion originale dans l’univers de la littérature et du cinéma, tout en célébrant 30 ans de connexion entre Nice et le Royaume-Uni.
L’initiative s’inscrit dans le prolongement de la campagne "Starring Great Britain", qui valorise les destinations britanniques à travers leurs références culturelles.
Elle s’appuie sur la tendance du set-jetting, un mode de voyage influencé par les œuvres littéraires et cinématographiques.
Du Hampshire, terre natale de Jane Austen, aux décors de Bath rendus célèbres par la série Bridgerton, en passant par Birmingham et l’univers de Peaky Blinders ou encore les paysages du Yorkshire immortalisés dans Les Hauts de Hurlevent, le Royaume-Uni s’impose comme une destination où culture et tourisme se rencontrent.
Une opération immersive au cœur de Nice
Du 10 au 21 février 2026, l’opération prend vie au café-librairie britannique Read the Room, situé dans le centre de Nice.
Dans une atmosphère chaleureuse, les visiteurs pourront déguster des pâtisseries "so British" aux couleurs d’easyJet et participer à un jeu concours permettant de remporter trois paires de billets aller-retour vers une destination britannique au départ de Nice.
Le principe est simple : acheter une pâtisserie, flasher un QR code et remplir un formulaire en ligne.
L’intégralité des recettes sera reversée à l’UNICEF, ajoutant une dimension solidaire à l’initiative.
"Nous sommes ravis de lancer cette campagne avec VisitBritain ici à Nice, où nous avons effectué notre premier vol en France. Le Royaume-Uni offre une richesse patrimoniale exceptionnelle qui inspire depuis toujours le voyage", souligne Reginald Otten, directeur général adjoint d’easyJet en France.
De son côté, Florence Valette, directrice de la communication et du contenu chez VisitBritain, rappelle que la campagne "Starring Great Britain" vise à mettre en lumière des destinations devenues iconiques grâce au cinéma et à la littérature, "des romans de Jane Austen aux séries contemporaines, ces références partagées continuent d’inspirer le désir de voyage."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
