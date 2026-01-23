3,7 millions de visiteurs français attendus au Royaume-Uni en 2026

Le repli du tourisme domestique affecte particulièrement les destinations côtières, dans un contexte de pression sur le pouvoir d’achat et de hausse des coûts d’exploitation.



À plus long terme, la compétitivité du Royaume-Uni sur les marchés mondiaux pourrait s’affaiblir, avec une concentration persistante des flux internationaux sur Londres.

Côté marchés émetteurs, lesdemeurent le premier contributeur international, avec, soit plus de 20% des dépenses des visiteurs étrangers.Les marchés émergents, notamment, devraient enregistrer une croissance annuelle combinée de 12% d’ici 2030.confirment également leur importance stratégique : le Royaume-Uni capte déjà 30% des flux touristiques vers l’Europe occidentale en provenance du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.En 2024, elle se positionne comme leen nombre de visites et le troisième en valeur de dépenses. VisitBritain anticipe 3,7 millions de visiteurs français en 2026, en hausse de 4% par rapport à 2025, pour 2,2 milliards de livres de dépenses, soit une progression de 7%.Malgré ces perspectives positives, Patricia Yates, CEO de VisitBritain/VisitEngland, alerte sur plusieurs fragilités. "L’agence entend ainsi renforcer la coopération avec les pouvoirs publics et l’industrie afin de mobiliser pleinement le potentiel du tourisme commeet de prospérité territoriale.