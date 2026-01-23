Royaume-Uni : encore une nouvelle hausse du prix de l'ETA ?

l'ETA pourrait passer de 16 à 20 livres

Dès le 25 février 2026, l’autorisation de voyage électronique (ETA) deviendra strictement obligatoire pour tous les voyageurs exemptés de visa se rendant au Royaume-Uni. Parallèlement, Londres prévoit une nouvelle augmentation du coût de cette formalité numérique.



Rédigé par Céline Eymery le Vendredi 23 Janvier 2026

Lu 250 fois