Royaume-Uni : encore une nouvelle hausse du prix de l'ETA ?

Selon les informations relayées par le média spécialisé VisasNews, le Royaume-Uni mettra un terme, le 25 février 2026, à la période de tolérance qui prévalait depuis l'extension du dispositif aux citoyens européens en avril dernier.
À cette date, les ressortissants des 84 pays et territoires éligibles (incluant la France et l'Union européenne) devront impérativement détenir une ETA (autorisation de voyage électronique) valide pour des séjours de courte durée (jusqu'à six mois).
Parallèlement à cela, les voyageurs doivent s'attendre à un coût plus élevé pour l'obtention de ce précieux sésame.
À cette date, les ressortissants des 84 pays et territoires éligibles (incluant la France et l'Union européenne) devront impérativement détenir une ETA (autorisation de voyage électronique) valide pour des séjours de courte durée (jusqu'à six mois).
Parallèlement à cela, les voyageurs doivent s'attendre à un coût plus élevé pour l'obtention de ce précieux sésame.
ETA Royaume-Uni : vers une hausse de prix ?
Autres articles
-
3,7 millions de visiteurs français attendus au Royaume-Uni en 2026
-
Fêtes du monde : Noël en Angleterre, "une ambiance marquée par l’esprit victorien"
-
Royaume-Uni : le Six Senses London ouvrira début 2026
-
Puy du Fou : un nouveau parc au Royaume-Uni dès 2029 ?
-
Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid
Après une première hausse en avril 2025 faisant passer le prix de 10 £ à 16 £, le Home Office prépare une nouvelle revalorisation.
Un texte réglementaire, approuvé par le Parlement et le Trésor, prévoit de porter le plafond tarifaire de l'ETA à 20 £ (environ 23 €).
Si le calendrier exact de cette augmentation n'a pas encore été communiqué, le gouvernement britannique a confirmé son intention de réviser ses tarifs prochainement.
Cette hausse devrait également s'appliquer aux autorisations requises pour les bailliages de Jersey, Guernesey et l'île de Man.
Un texte réglementaire, approuvé par le Parlement et le Trésor, prévoit de porter le plafond tarifaire de l'ETA à 20 £ (environ 23 €).
Si le calendrier exact de cette augmentation n'a pas encore été communiqué, le gouvernement britannique a confirmé son intention de réviser ses tarifs prochainement.
Cette hausse devrait également s'appliquer aux autorisations requises pour les bailliages de Jersey, Guernesey et l'île de Man.
L'ETA est valable deux ans
Pour rappel, l'ETA est une autorisation dématérialisée, liée au passeport, valable deux ans (ou jusqu'à expiration du document de voyage) et permettant des entrées multiples. La demande s'effectue via l'application mobile « UK ETA » ou sur le portail GOV.UK. Bien que les réponses soient souvent automatisées en quelques minutes, il reste fortement conseillé de soumettre sa demande au moins trois jours avant le départ.
Entre son lancement en octobre 2023 et la fin septembre 2025, près de 19,6 millions d'autorisations ont été délivrées.
Entre son lancement en octobre 2023 et la fin septembre 2025, près de 19,6 millions d'autorisations ont été délivrées.