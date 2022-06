Patricia Yates nommée Directrice Générale de VisitBritain/VisitEngland

La Directrice Générale de VisitBritain/VisitEngland, Patricia Yates a déclaré : " Je suis particulièrement honorée de cette nomination au poste permanent de Directrice Générale et je continuerai à me consacrer à la relance la plus rapide possible d’un secteur majeur de l’économie britannique et au soutien de l'industrie du tourisme. Notre objectif demeure inchangé, il s’agit de stimuler la reprise en mettant en œuvre le Tourism Recovery Plan élaboré par le gouvernement.



J'ai hâte de continuer à travailler avec tous nos partenaires pour reconstruire l’un des secteurs les plus prospères et productifs de l'économie de notre pays et de défendre au mieux l'un des plus grands secteurs du Royaume-Uni. "