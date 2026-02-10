La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026

64 millions de visiteurs et 65 milliards de dollars de recettes en 2025

Avec près de 64 millions de visiteurs et plus de 65 milliards de dollars de recettes touristiques en 2025, la Turquie signe une année record et confirme son statut de destination majeure à l’échelle mondiale.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 10 Février 2026

