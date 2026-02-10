TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026

64 millions de visiteurs et 65 milliards de dollars de recettes en 2025


Avec près de 64 millions de visiteurs et plus de 65 milliards de dollars de recettes touristiques en 2025, la Turquie signe une année record et confirme son statut de destination majeure à l’échelle mondiale.


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

La Turquie signe une année record - Depositphotos.com @seqoya
La Turquie signe une année record - Depositphotos.com @seqoya
Climats du Monde
En 2025, la Turquie a accueilli près de 64 millions de visiteurs et généré 65,231 milliards de dollars de recettes touristiques, un niveau jamais atteint auparavant.

Ces résultats ont été annoncés par le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, lors d’une conférence de presse organisée à Istanbul.

Avec 63,9 millions de visiteurs recensés sur l’année, la Turquie confirme sa dynamique de croissance et affiche désormais un objectif celui d'atteindre 68 milliards de dollars de recettes touristiques en 2026.

Selon les données de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT), la Turquie s’impose désormais comme l’un des poids lourds du tourisme international.

En 2017, le pays occupait la 8e place mondiale en nombre de visiteurs. En 2024, il a grimpé à la 4e position. En matière de recettes, la Turquie est passée de la 15e place mondiale en 2017 à la 7e place en 2024.

Turquie : une offre touristique de plus en plus diversifiée

Autres articles
Longtemps associée au tourisme balnéaire, la Turquie a élargi son positionnement. En 2025, les trois principaux marchés émetteurs vers la Turquie sont : la Fédération de Russie, avec 6,9 millions de visiteurs, l’Allemagne, avec 6,75 millions et le Royaume-Uni, avec 4,27 millions.

Mehmet Nuri Ersoy a souligné que le pays s’appuie désormais sur une offre multiple : tourisme culturel et religieux, la nature et l'écotourisme, l'archéologie, le tourisme de santé et thermal, la gastronomie, le tourisme d’affaires (congrès et salons), les croisières, et le tourisme hivernal.

Le ministre a également mis en avant la stratégie "Heritage for the Future", ainsi que les projets de musées nocturnes.

Parallèlement, la Turquie mise sur des formats innovants de promotion touristique.

La stratégie de communication basée sur des mini-séries rencontre un succès international : un épisode de la série "An Istanbul Story" a atteint 32 millions de vues, tandis que les contenus les moins visionnés dépassent les 10 millions de vues.


Lu 227 fois

Tags : turquie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud

Les Pouilles : la destination tendance de l'Italie du Sud
Il y a une Italie qui ne ressemble pas aux autres. Au talon de la botte, loin des sentiers battus,...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Portugal en été : Des opportunités uniques pour créer des expériences inoubliables

Portugal en été : Des opportunités uniques pour créer des expériences inoubliables
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

bnetwork Group nomme Leonor Lopes Gil à la présidence

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

easyJet et VisitBritain invitent les Niçois à voyager au cœur de la culture britannique

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
AirMaG

AirMaG

easyJet et VisitBritain invitent les Niçois à voyager au cœur de la culture britannique

easyJet et VisitBritain invitent les Niçois à voyager au cœur de la culture britannique
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance

CFC Croisières : ce qui change vraiment pour les passagers en suite du Renaissance
Distribution

Distribution

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces

Séjours jeunes : Verdié Voyages et Djuringa Juniors unissent leurs forces
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection

Le Grand Hotel Leicester rouvre sous l’enseigne The Unlimited Collection
La Travel Tech

La Travel Tech

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias