La Turquie vise 68 milliards de dollars de recettes en 2026

En 2025, la Turquie a accueilli près de 64 millions de visiteurs et généré 65,231 milliards de dollars de recettes touristiques, un niveau jamais atteint auparavant.
Ces résultats ont été annoncés par le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, lors d’une conférence de presse organisée à Istanbul.
Avec 63,9 millions de visiteurs recensés sur l’année, la Turquie confirme sa dynamique de croissance et affiche désormais un objectif celui d'atteindre 68 milliards de dollars de recettes touristiques en 2026.
Selon les données de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT), la Turquie s’impose désormais comme l’un des poids lourds du tourisme international.
En 2017, le pays occupait la 8e place mondiale en nombre de visiteurs. En 2024, il a grimpé à la 4e position. En matière de recettes, la Turquie est passée de la 15e place mondiale en 2017 à la 7e place en 2024.
Turquie : une offre touristique de plus en plus diversifiée
Longtemps associée au tourisme balnéaire, la Turquie a élargi son positionnement. En 2025, les trois principaux marchés émetteurs vers la Turquie sont : la Fédération de Russie, avec 6,9 millions de visiteurs, l’Allemagne, avec 6,75 millions et le Royaume-Uni, avec 4,27 millions.
Mehmet Nuri Ersoy a souligné que le pays s’appuie désormais sur une offre multiple : tourisme culturel et religieux, la nature et l'écotourisme, l'archéologie, le tourisme de santé et thermal, la gastronomie, le tourisme d’affaires (congrès et salons), les croisières, et le tourisme hivernal.
Le ministre a également mis en avant la stratégie "Heritage for the Future", ainsi que les projets de musées nocturnes.
Parallèlement, la Turquie mise sur des formats innovants de promotion touristique.
La stratégie de communication basée sur des mini-séries rencontre un succès international : un épisode de la série "An Istanbul Story" a atteint 32 millions de vues, tandis que les contenus les moins visionnés dépassent les 10 millions de vues.
