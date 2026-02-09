Décarbonation de l’aérien : "sans SAF, pas de croissance !" [ABO]

Retour sur les enseignements du rapport d’Aéro Décarbo, pour le Shift Project

C’est un rapport qui a fait grand bruit, parfois critiqué par les amoureux de l’aérien et du voyage. Il se veut pourtant optimiste et offre un espoir d’une industrie plus propre. Baptisé "Pouvoir voler sans pétrole" , le dossier de 175 pages fait la part belle au SAF. Sans carburants durables, l’industrie tout entière va devoir réviser ses prévisions et les promesses faites lors des LBO, levées de fonds et autres projets de vente. Pour un avenir pérenne et sain pour le tourisme, il est possible d’agir, et cela commence maintenant !



Rédigé par Romain POMMIER le Lundi 9 Février 2026

