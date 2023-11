Circuit au cœur des tribus – Arizona et Nouveau Mexique

Visite de l’emblématique Monument Valley, au cœur du plateau du Colorado dans la plus grande réserve amérindienne la Navajo Nation, peuple qu’ils nomment dans leur langue « Dineh ». Les Navajos nomment l'endroit Tsé Bii' Ndzisgaii, la vallée des rocs. Les couleurs vives rouge et brique de la roche viennent de l'oxyde de fer et de manganèse. On parcourt la vallée en 4X4 accompagné d’un guide navajo. Chaque mesa, ces immenses falaises de grès rouge porte un nom et chaque site est sacré. Les traditions navajo sont bien vivantes et on respecte la nature et les rituels de la culture Dineh.



Découvrez le musée interactif Navajo : le langage des Windtalker : Durant la Seconde Guerre Mondiale, l'armée américaine met au point un code secret pour ses opérations dans le Pacifique. Ce code repose sur le langage des Indiens Navajo. Quelques-uns d'entre eux furent enrôlés pour les transmissions radio sur les champs de bataille.



Visite du Canyon de Chelly au cœur de la réserve Navajo. C’est un des plus longs paysages sans interruption habités de l'Amérique du nord, qui s’étend sur 40 kilomètres. On y trouve plus de 60 ruines de villages construits entre 350 et 1300 par les indiens Pueblos. Chargée d’histoire, des espagnols au trappeur Kit Carson, elle est considérée comme une terre sacrée les Navajos y habitent encore de nos jours en vivant de tourisme, d’agriculture et d’élevage.